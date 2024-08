Megatalente Jahrgang 2006 (20): Assan Ouédraogo

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Assan Ouédraogo

ZM, 18, GER – RB Leipzig

In Österreich ist der Name Ouédraogo vor allem wegen des langjährigen Österreich-Legionärs und Mittelstürmers Issiaka Ouédraogo, der unter anderem für die Admira, den Wolfsberger AC und St. Pölten spielte, ein Begriff. International wesentlich bekannter dürfte schon bald sein derzeit noch 18-jähriger Neffe Assan werden. Dieser wechselte nämlich erst vor wenigen Wochen um zehn Millionen Euro von Schalke 04 zu RB Leipzig.

Der 191cm große Box-to-Box-Midfielder Ouédraogo stammt aus der Schalke-Jugend, kickte zuletzt zehn Jahre lang für seinen Stammverein. In der vergangenen Saison schaffte er den Sprung in die Kampfmannschaft und war in einer neuerlich schwierigen Saison für die „Knappen“ einer der großen Lichtblicke. Er kam in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte drei Tore und zwei Assists und „übersprang“ somit die zweite Mannschaft der Schalker. Ouédraogo kam praktisch direkt aus der U19 der Gelsenkirchener ins Profigeschäft.

Und dass er diesem bereits gewachsen ist, bewies er Woche für Woche. Durch seine beeindruckende Physis und seine unbekümmerte Spielweise, war der Teenager kaum zu halten und nahm eine wichtige, progressive Rolle im Mittelfeld der Schalker ein. Seine Aufdrehbewegungen sind unwiderstehlich und er versteht es gut, freie Räume zu finden, um das Spiel mit gezielten Tempodribblings anzutreiben.

Zudem erwies sich Ouédraogo auch als sehr abschlussfreudig und torgefährlich und war auch bei Standards stets eine gefährliche Waffe. Der aus Burkina Faso abstammende Mittelfeldspieler wurde durch diese große Flexibilität und seine Stärken in praktisch allen Spielphasen schnell zum Objekt der Begierde für zahlreiche größere Klubs. Vor seinem Leipzig-Transfer sollen auch Bayern, Stuttgart, Frankfurt, Liverpool, Newcastle, Atalanta und Milan am Supertalent interessiert gewesen sein. Auch Red Bull Salzburg stieg ins Bieten um den Youngster mit ein, hatte aber nur geringe Chancen auf eine Verpflichtung. Ouédraogo entschied sich schlussendlich für einen Fünfjahresvertrag in Sachsen.

Auf sein Debüt für RB Leipzig wartet er allerdings noch: Aktuell ist Ouédraogo mit einer Knieverletzung out. In den nächsten Wochen bis Monaten soll es dann aber mit den ersten Auftritten in der deutschen Bundesliga klappen.

Starpotential: 9 von 10

