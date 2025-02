Megatalente Jahrgang 2006 (32): Finn Jeltsch

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Finn Jeltsch

IV, 18, GER – 1. FC Nürnberg

Die Verbesserungen im Spiel des 1. FC Nürnberg haben mehrere, teils sehr junge Architekten. Der meistgelobte Youngster beim „Club“ ist zwar mit PAOK-Leihgabe Stefanos Tzimas ebenfalls ein 2006er-Jahrgang, aber das größte Potential auf lange Sicht bringt wohl der Innenverteidiger Finn Jeltsch mit.

Im Februar 2024 rutschte Jeltsch in die „Erste“ des 1. FC Nürnberg und ließ sich nicht mehr herausspielen, verpasste kaum eine Minute. In der zweiten deutschen Bundesliga kommt er bereits auf 28 Einsätze und einen Treffer. Auf Landesebene spielt er aktuell für Deutschlands U19-Auswahl, nachdem er mit der U17 Welt- und Europameister wurde. Mit dabei waren bei diesen Erfolgen waren auch andere Spiele aus unserer Talenteserie, etwa Assan Ouédraogo oder Paris Brunner.

Aufgrund seiner frühen Profierfahrung – in seiner ersten Nürnberg-Saison war er erst 17 – ist Jeltsch bereits sehr weit und spielt abgebrüht wie ein „Erwachsener“. Speziell seine Fähigkeit ein Spiel zu lesen und clever nach vorne zu attackieren, indem er mit gutem Timing aus der Kette herausrückt, ist eine auffällige Stärke des heute 18-Jährigen. Aber auch im Aufbauspiel bringt Jeltsch Stärken mit, überzeugt mit sehr präzisen weiten Pässen oder auch kurzen, schnellen Vorstößen durch die erste Pressinglinie des Gegners. Jeltsch begeht zudem wenige Fouls, ist im Ablaufen der Gegner, sowie bei Tacklings hochtalentiert. Grundsätzlich bringt der Teenager also alles mit, was ein „kompletter“ Innenverteidiger braucht – einzig an Muskelmasse könnte der junge Franke noch ein wenig zulegen.

Im vergangenen Juni hatte Jeltsch seinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg bis Sommer 2028 verlängert. Dass er dieses Arbeitspapier erfüllt, glaubt aber niemand. Schon jetzt wird darüber spekuliert, ob Jeltsch schon bald der Rekordverkauf der Nürnberger werden könnte. Seit letztem Sommer ist dies Can Uzun, der ebenfalls 18-jährig um elf Millionen Euro nach Frankfurt wechselte.

Das Interesse an Jeltsch – auch international – ist jedenfalls bereits jetzt groß. Aus der deutschen Bundesliga sind erneut Frankfurt, sowie Borussia Mönchengladbach am Innenverteidiger interessiert und in England hat West Ham United, das derzeit auch als Favorit auf einen Transfer gilt, ein Auge auf den Rechtsfuß geworfen. Berichten zufolge soll der 188cm-Mann bis zu 18 Millionen Euro kosten. Einen vorzeitigen Abgang könnte wohl nur ein Aufstieg der Nürnberger in die deutsche Bundesliga verhindern…

Starpotential: 9 von 10