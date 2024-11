Omar Marmoush: Eintrachts heißeste Transferaktie

Omar Marmoush hat in den letzten Monaten bei Eintracht Frankfurt sein enormes Talent in der Bundesliga und auf internationaler Ebene gezeigt. Die Hessen hatten...

Omar Marmoush hat in den letzten Monaten bei Eintracht Frankfurt sein enormes Talent in der Bundesliga und auf internationaler Ebene gezeigt. Die Hessen hatten schon in der Vergangenheit ein gutes Händchen für herausragende Stürmer. Denkt man zurück an Ante Rebić, Luka Jović und nicht zuletzt Randal Kolo Muani, so kann man sagen, dass Frankfurt in dieser Saison mit Omar Marmoush den nächsten Top-Stürmer hat, der einen weiteren Schritt in seiner Karriere macht. Marmoush bildet zusammen mit Hugo Ekitiké ein kongeniales Duo in der Offensive. Angesichts der Entwicklung von Marmoush stellt sich daher durchaus die Frage: Hat Frankfurt den nächsten „Egyptian King“?

Stärken und Spielstil

Der Ägypter Omar Marmoush überzeugt in seinem Spiel durch enormes Tempo und Flexibilität. So kann der torgefährliche Angreifer sowohl als Mittelstürmer als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Bereits bei seiner Station in Wolfsburg deutete er seine große Vielseitigkeit an, indem er sowohl auf dem Flügel als auch als zentraler Stürmer spielte. Diese Flexibilität bringt er auch in das Spiel von Eintracht Frankfurt ein. Besonders, weil sein Trainer, Dino Toppmöller, viel Wert auf ein variables Angriffsspiel legt. Auch wenn Frankfurt in dieser Saison viel Ballbesitz hat, ist Marmoush ein typischer Umschaltspieler, der sowohl von schnellen Kontern als auch von präzisen Flanken profitieren kann. Weiterhin besticht der Ägypter durch intelligente Laufwege, um Mitspieler freizuspielen oder selbst zu einem freien Abschluss zu kommen.

Besonders auf der Außenbahn kann Marmoush seine große Stärke, seine unglaubliche Schnelligkeit, ausspielen. Marmoush ist in der Lage, durch seinen explosiven Antritt enorm viel Raum zu gewinnen. Sein Tempo macht ihn zu einer echten Bedrohung für die gegnerische Abwehr. Immer wieder kreiert er über die Außenposition gute Torchancen für sich selbst oder für den in der Mitte wartenden Sturmpartner. Oftmals gelingt es der gegnerischen Abwehr nur, den Ägypter mit einem Foulspiel zu stoppen. Eine weitere Qualität ist nicht nur seine Geschwindigkeit, sondern auch seine sehr gute Ballbehandlung. Durch sein Dribbling versteht er es, sich in Eins-gegen-Eins-Situationen durchzusetzen und Verteidiger mit schnellen Richtungswechseln aus dem Spiel zu nehmen.

Das macht sich bezahlt: in zehn Ligaspielen kam Marmoush auf elf Tore und sieben Assists. Insgesamt steuerte er heuer in 16 Pflichtspielen 14 Treffer und 10 Torvorlagen bei!

Perfekt für das Eintracht-Spielsystem

Eintracht Frankfurt durchläuft zurzeit eine Phase des Umbruchs und hat in den letzten Jahren einige Schlüsselspieler verloren. Besonders im Angriff war große Bewegung zu verzeichnen. Nachdem Topstürmer Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain wechselte, wurde im Gegenzug Hugo Ekitiké verpflichtet. Doch der Franzose schafft es besonders in Koproduktion mit Marmoush, die Lücke in der Offensive zu füllen. Die Hessen setzen in ihrer langen Vereinstradition seit jeher auf eine schnelle, intensive Spielweise. Diese lebt von blitzartigen Umschaltmomenten und aggressivem Pressing. Hier passt der Ägypter hervorragend in das System, da er sowohl im Pressing als auch im Gegenangriff seine Stärken ausspielen kann. Durch seinen explosiven Antritt und die hohe Endgeschwindigkeit, aber auch seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, ermöglicht es ihm, nach Ballgewinnen direkt in die Tiefe zu gehen. So generiert er Chancen um Chancen, die er in der aktuellen Phase eiskalt nutzt.

Doch Marmoush besitzt auch die Fähigkeit, das Spiel zu entschleunigen, und weiß, wann es Zeit ist, „auf den Ball zu treten“. In der Bundesliga kommt es häufig zu physischen Zweikämpfen und Eins-gegen-Eins-Situationen, aus denen er durch seine Technik zumeist als Sieger hervorgeht. Seine Spielübersicht ermöglicht es ihm, das Feld zu scannen und freie Räume für die Mitspieler zu finden, die er mit klugen Pässen bespielt.

Perspektive für die Zukunft

Nicht nur in der deutschen Bundesliga, sondern auch auf der internationalen Bühne, wo die Eintracht weiterhin regelmäßig vertreten ist, brilliert Marmoush. Aus diesem Grund ist er auch zu einem Stammgast in der ägyptischen Nationalmannschaft geworden und überzeugt dort ebenfalls als Teamspieler. Die Erwartungen an Omar Marmoush sind sowohl in Frankfurt als auch in Ägypten hoch. Eintracht Frankfurt hat mit ihm einen Spieler verpflichtet, der in den kommenden Jahren eine tragende Rolle im Angriff des Vereins spielen soll. Durch sein hohes spielerisches Niveau überzeugt er schon jetzt als Schlüsselspieler und wurde zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Frankfurter Spiels. Wie lange kann Frankfurt das Ausnahmetalent halten? Bereits zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison kocht die Gerüchteküche um einen Wechsel zu einem internationalen Top-Klub, der allerdings eine Ablöse von rund 60 Millionen Euro für den Offensivspieler hinlegen müsste. So wird ihm beispielsweise das Interesse aus München und Liverpool nachgesagt. Wird der „Frankfurter Egyptian King“ der Nachfolger des „wahren Egyptian King“?