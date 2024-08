RB Leipzig: Transferkarussell nach Olmo-Wechsel

Vor kurzem gab RB Leipzig den Transfer von Dani Olmo zum FC Barcelona bekannt. Die Leipziger erhalten für den Wechsel des spanischen Mittelfeldspielers eine...

Vor kurzem gab RB Leipzig den Transfer von Dani Olmo zum FC Barcelona bekannt. Die Leipziger erhalten für den Wechsel des spanischen Mittelfeldspielers eine fixe Ablösesumme von 55 Millionen Euro, diese kann aber erfolgsabhängig auf mindestens 59 Millionen Euro und maximal auf 62 Millionen Euro anwachsen. Im Zuge des Wechsels kam es außerdem zu einem Deal, der ein Freundschaftsspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Barcelona enthält.

„El Mago“, wie der 26-jährige Spanier liebevoll in Leipzig genannt wurde, galt als absoluter Wunschspieler von Hansi Flick. Der gebürtige Katalane kam im Jahr 2020 von Dinamo Zagreb zu den Messestädtern und besaß dort noch einen Vertrag bis 2027. Dani Olmo stand in der vergangenen Saison in 25 Pflichtspielen auf dem Feld, bei denen ihm acht Tore und fünf Vorlagen gelangen. Bei den Katalanen unterschrieb Olmo einen Vertrag bis 2030, in dem eine Ausstiegsklausel in einer Höhe von 500 Millionen Euro verankert ist.

Muss ein Top-Talent für Olmo weichen?

Die Nachricht über den Olmo-Transfer dürfte bei Ansu Fati nicht gut angekommen sein, denn Olmo begleitete in Leipzig die Position des jungen Flügelstürmers. Der 21-jährige Spanier stand bei der Vereinsführung in der Kritik und war zuletzt an den Premier-League-Klub Brighton Hove & Albion ausgeliehen. Gerade die hohe Verletzungsanfälligkeit und das vergleichsweise hohe Gehalt, machen das junge Offensiv-Talent entbehrlich. Ansu Fati kam im Alter von zehn Jahren von der Jugendakademie des FC Sevilla zum FC Barcelona. Dort stand er mit 16 Jahren zum ersten Mal bei den Profis auf dem Feld und galt bei den Katalanen lange als „der nächste Messi“. Mit 17 Jahren und 311 Tagen traf er das erste Mal für das spanische Nationalteam und wurde damit der jüngste Torschütze in der Geschichte der „La Furia Roja“.

Verletzungen warfen den schnellen Flügelstürmer aber immer wieder zurück, sodass er nie wirklich Fuß bei den Profis von Barcelona fassen konnte. In der letzten Saison versuchte er bei Brighton zu seiner Stärke zurückzufinden, doch konnte auch auf der Insel nicht überzeugen. Nach dem Leih-Ende und der Rückkehr nach Barcelona ließen ihn die Vereinsverantwortlichen wissen, dass er sich nach einem anderen Arbeitgeber umschauen muss. Sein aktuelles Arbeitspapier beim FC Barcelona läuft noch bis 2027. In 112 Einsätzen erzielte Fati 29 Tore und gab zudem noch 10 Vorlagen.

RB Leipzig findet Olmo-Ersatz in Belgien

Am Dienstag, den 13. August, stellte Leipzig den Nachfolger von Dani Olmo vor. Bei dem Olmo-Erben handelt es sich um den 19-jährigen Norweger, Antonio Nusa. Der Offensivspieler kommt vom belgischen Top-Verein FC Brügge aus der Pro League in die deutsche Bundesliga. Für den jungen Norweger überweisen die „Bullen“ laut „Sky“ eine Sockelablöse von rund 22 Millionen Euro nach Belgien. Die Erwartungen an Nusa sind groß, nicht zuletzt, weil er in seinen jungen Jahren schon einiges an Erfahrung im Profibereich sammeln konnte. Der pfeilschnelle Außenstürmer absolvierte zudem bereits neun Länderspiele für Norwegen. Mit Bayer Leverkusen und diversen Klubs aus der Premier League weckte er laut „Kicker“ das Interesse von internationalen Top-Vereinen.

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer sagte bei der Vorstellung von Nusa: „Antonio passt perfekt zur DNA von RB Leipzig. Er ist jung, entwicklungsfähig, sehr ambitioniert und lernwillig, hat aber andererseits bereits rund 100 Profispiele absolviert und konnte sowohl Brügge als auch der norwegischen Nationalmannschaft seinen Stempel aufdrücken können.“