RB Leipzig: Xavi Simons vor Rückkehr in die Bundesliga

RB Leipzig Trainer Marco Rose bestätigte bei „Sky“ vorsichtig die Rückkehr von Xavi Simons nach Leipzig. Laut dem deutschen Chefcoach habe sich der 21-jährige...

RB Leipzig Trainer Marco Rose bestätigte bei „Sky“ vorsichtig die Rückkehr von Xavi Simons nach Leipzig. Laut dem deutschen Chefcoach habe sich der 21-jährige Offensivspieler für eine weitere Saison in Leipzig entschieden, um zu einem Führungsspieler und Leistungsträger zu werden, bevor er danach den ganz großen Sprung machen kann. Nach der erfolgreichen Vorsaison ist Simons auf dem Weg, sich von einem Talent zu einem Weltklasse-Spieler zu entwickeln. In 43 Pflichtspielen im Dress der Sachsen gelangen dem jungen Niederländer zehn Tore und 15 Vorlagen.

RB Leipzig sticht Bayern München aus

Schriftlich wurde noch keine Vereinbarung geschlossen und es finden noch Gespräche zwischen den Vereinsverantwortlichen statt, dennoch soll sich Xavi übereinstimmenden Medienberichten zufolge gegen die Münchner und für eine Rückkehr nach Leipzig entschieden haben. Einen Anschlussvertrag an die einjährige Leihe bei den Sachsen bekommt der quirlige Niederländer wohl nicht. Bei Paris hat Xavi noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2027.

Nicht nur die Leipziger wollten eine Rückkehr des Leistungsträgers, auch der FC Bayern München buhlte intensiv um die Dienste des Offensivtalents und verhandelte mit Paris Saint-Germain über eine Leihe mit Kaufoption. Nach der Absage von Simons forcieren die Münchner nun den Transfer von Frankreichs Toptalent Désiré Doué. Der 19-jährige Franzose von Stade Rennes soll sich laut „Sky“ wiederum für die Bayern und gegen PSG entschieden haben.

Xavi Simons ein Gewinn für die deutsche Bundesliga

Die Qualitäten von Xavi Simons erkannte Paris Saint-Germain früh, weshalb sie ihn schon mit 16 Jahren aus der Jugend vom FC Barcelona nach Frankreich holten. Nur zwei Jahre später wurde er von der U19 zu den Profis von PSG befördert. Nach einer Saison bei der PSV Eindhoven kehrte er zu den Parisern zurück, die er dann durch eine Leihe in Richtung Leipzig verließ. Bei den Messestädtern gelang ihm der Durchbruch in seiner Entwicklung.

Ein Spielertyp wie Xavi begeistert die Fußballfans auf der ganzen Welt und ist für jede Fußball-Liga ein echter Gewinn. Der junge Niederländer verfügt über außergewöhnliche technische Fähigkeiten, durch die er immer wieder Chancen kreiert oder auch selbst zum Abschluss kommt. Er bringt einen fantastischen „First-Touch“ mit, der ihm sofort die Möglichkeit gibt, das Spiel vor sich zu haben und gefährliche Situationen heraufzubeschwören. Seine Tempodribblings bringen die Gegenspieler ins Schwitzen und sind als neutraler Fan herrlich anzusehen. Der 179cm große Mittelfeldakteur ist mit seinem wendigen Laufstil und seiner engen Ballführung eine Gefahr für jede Abwehrreihe.

Xavi verfügt über eine hohe Flexibiliät im Angriff: So kommt er in einer Situation gefährlich über die Flügel und in der nächsten zieht er die Strippen in einer zentralen Position. Leipzig profitierte in der Spielzeit 2023/24 von der großen Spielintelligenz des mittlerweile 21-Jährigen. Der Rechtsfuß kann eine Defensive aus der Zentrale heraus mit genialen Pässen überwinden oder durch besondere Laufwege Räume für seine Mitspieler eröffnen. Durch die geringe Positionstreue ist der Niederländer, der schon als Teenager Millionen von Followern in den sozialen Medien hatte, nur schwer zu verteidigen bzw. über einen langen Zeitraum zu verfolgen.

Bei RB Leipzig bildete er vor allem zusammen mit Loïs Openda ein kongeniales Duo. Gemeinsam mit dem schnellen Belgier kam er in der abgelaufenen Bundesliga-Saison auf 32 Tore und 20 Torvorlagen. Wenn er diese Saison auch heuer bestätigen kann, dann steht ihm die Fußballwelt offen und eine große Zukunft bevor.

Andreas Nachbar, abseits.at