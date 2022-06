St.Pauli-Vorstand verbietet Burgstaller-Verkauf nach Nürnberg!

Um Guido Burgstaller ist in den letzten Tagen ein großes Wettwerben losgebrochen. Aus familiären Gründen will der 33-jährige Angreifer den FC St. Pauli verlassen...

Um Guido Burgstaller ist in den letzten Tagen ein großes Wettwerben losgebrochen. Aus familiären Gründen will der 33-jährige Angreifer den FC St. Pauli verlassen und näher an seine Kärntner Heimat wechseln. Rapid wirbt bereits länger um seinen Ex-Stürmer, danach stieg noch der 1.FC Nürnberg ins Rennen um Burgstaller ein – und dürfte nun den Kürzeren ziehen.

Es war offenbar bereits haarscharf. Die Reporter der BILD-Zeitung, die für den 1.FC Nürnberg zuständig sind, fragten bei „Club“-Coach Dieter Hecking nach und dieser bestätigte, dass sich Nürnberg mit Burgstaller bereits einig war.

Doch nun wirft ein Vorstandsbeschluss des FC St. Pauli alles über den Haufen. Der Vorstand des Aufstiegsaspiranten beschloss, dass Burgstaller nicht innerhalb der Liga wechseln dürfe. Was wiederum einen Transfer nach Nürnberg ausschließt. Nürnberg hat ebenso wie St. Pauli Aufstiegsambitionen, wäre somit wohl ein direkter Konkurrent für die Elf vom Millerntor.

Bereits zuvor wurden Berichte laut, wonach die Ablösesumme für Burgstaller für Nürnberg teurer ausfallen würde, als für Rapid. Bevor der Vorstandsbeschluss bekannt wurde, war mittlerweile von 1,5 Millionen Euro die Rede. Auch wenn es noch einige Details zu klären gibt und die Angelegenheit für Rapid wohl nicht billig werden wird, wurde nun zumindest der größte Konkurrent im Werben um den Ex-Teamspieler auf Eis gelegt. Der Weg sollte damit frei für Rapid sein, das nun schlichtweg seine Hausaufgaben erledigen muss…