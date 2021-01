Statistiken für die Top-5-Ligen: Hinteregger ist bei Luftduellen die Nummer 1

Nachdem wir uns in der Winterpause zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga angesehen haben, wollen wir uns nun den Top-5-Ligen widmen. Dabei blicken wir...

Nachdem wir uns in der Winterpause zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga angesehen haben, wollen wir uns nun den Top-5-Ligen widmen. Dabei blicken wir in erster Linie auf die Leistungen unserer österreichischen Legionäre. Gibt es Spieler die in den Rankings ganz vorne aufscheinen? Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Die beste Zweikampfquote bei Kopfballduellen in den Top-5-Ligen

Dass Martin Hinteregger ein starker Kopfballspieler ist und in der Luft nur sehr schwer zu bezwingen ist, ist keine allzu große Überraschung. Dass er allerdings die Liste der besten Kopfballspieler in der Saison 2020/21 nicht nur in der deutschen Bundesliga, sondern auch in den Top-5-Ligen Europas anführt ist eine wahrlich starke Leistung. Der österreichische Nationalspieler gewann starke 81.82% seiner Luftzweikämpfe und führt damit die Liste vor Fiorentina-Innenverteidiger Nikola Milenković an. Der 28-fache serbische Nationalspieler gewann starke 80.56% seiner Kopfballduelle.

Auf Platz 3 findet man einen Spieler, der den österreichischen Fußballfans ein Begriff sein wird. Duje Ćaleta-Car stand zwischen den Saisonen 2014/15 und 2017/18 bei RB Salzburg unter Vertrag und ist aktuell Stammspieler beim französischen Traditionsklub Olympique Marseille.

Hinteregger wäre mit seiner Kopfball-Zweikampfquote mit diesen Werten auch in der österreichischen Bundesliga die Nummer Eins. In einem Artikel, den wir vor einigen Tagen verfassten, sahen wir, dass Sturm-Neuzugang Gregory Wüthrich diese Wertung mit 77.27% vor den LASK-Abwehrspielern Andrade und Trauner anführt.

In der vergangenen Saison kamen in den Top-5-Ligen Europas zwei Spieler auf einen besseren Wert als Martin Hintereggers Zwischenbilanz. Bayern-München-Legionär Javi Martinez kam auf einen starken Wert von 84.78%, Liverpool-Abwehrspieler Joel Matip erreichte 83.72%. Dazu ist anzumerken, dass die beiden weniger Spielminuten als Hinteregger absolvierten und nur 721 bzw. 754 Minuten am Platz standen. In der vergangenen Saison schaffte es übrigens kein österreichischer Legionär in dieser Wertung in die Top 30.

