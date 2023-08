Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Wataru Endo

DM, 30, JPN | VfB Stuttgart – > Liverpool FC

Der Liverpool FC verpflichtet den flexiblen japanischen Defensivspieler Wataru Endo vom VfB Stuttgart. Die Schwaben lukrieren aus dem Transfer 20 Millionen Euro, womit Endo der fünftteuerste VfB-Abgang der Klubgeschichte ist. Ende kam im Sommer 2019 nach Stuttgart, kostete den Bundesligisten nur zwei Millionen Euro und in 133 Spielen gelangen dem Sechser 15 Tore und zwölf Assists. Für Liverpool kam er am vergangenen Wochenende bereits zu einem halbstündigen Debüt beim 3:1-Heimsieg über Bournemouth.

Konstantinos Mavropanos

IV, 25, GRE | VfB Stuttgart – > West Ham United

Mit dem Griechen Konstantinos Mavropanos kommt den Stuttgartern ein weiterer Spieler abhanden. Auch der Innenverteidiger kostet 20 Millionen Euro und er schließt sich für fünf Jahre West Ham United an. Mavropanos kam über Arsenal und Nürnberg nach Stuttgart, bestritt in drei Jahren 89 Spiele und etablierte sich zuletzt auch in der griechischen Nationalmannschaft. Der gebürtige Athener stand zuletzt bei mehreren englischen Klubs und auch Napoli, Juventus und Frankfurt auf dem Zettel. Bei West Ham ist er der dritte Neue nach Edson Álvarez und James Ward-Prowse. Die „Hammers“ gaben für diese drei Spieler insgesamt fast 95 Millionen Euro aus.

Leonidas Stergiou

IV, 21, SUI | FC St. Gallen – > VfB Stuttgart

Einen Ersatzmann für die Innenverteidigung hat der VfB Stuttgart in der Schweiz gefunden. Der hochtalentierte, aufbaustarke Innenverteidiger Leonidas Stergiou kommt leihweise aus St. Gallen und die Stuttgarter besitzen eine Kaufoption. Der Schweizer U21-Teamkapitän wurde lange Zeit auch als möglicher Neuzugang bei Red Bull Salzburg gehandelt – zu einem Transfer kam aber nie. Stergiou debütierte bereits im Alter von 16 Jahren für St. Gallen und war mit 17 unumstrittener Stammspieler. Unterm Strich brachte er es trotz seines jungen Alters von nur 21 Jahren auf 153 Pflichtspiele für den Schweizer Klub.

Otávio

OM, 28, BRA/POR | FC Porto – > Al-Nassr FC

Auch der Ronaldo-Klub Al-Nassr rüstete noch einmal für die neue Saison nach: Vom FC Porto kommt der brasilianische Spielmacher Otávio, der für die portugiesische Nationalmannschaft aufläuft. Die Saudis bezahlten 60 Millionen Euro Ablöse für den 28-Jährigen und machen ihn damit zum teuersten Verkauf in der Vereinsgeschichte der Portugiesen. Bisher war dies Éder Militao, der vor vier Jahren um 50 Millionen zu Real Madrid wechselte. Al-Nassr hatte zuvor bereits Sadio Mané, Sekou Fofana, Marcelo Brozovic und Alex Telles verpflichtet. Mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo im Vorjahr startete der Verein den großen Saudi-Arabien-Hype in der Fußballwelt.