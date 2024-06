Vertrag bis 2027: Kevin Stöger wird ein „Fohlen“

Borussia hat Kevin Stöger vom VfL Bochum ablösefrei zur neuen Saison 2024/25 verpflichtet – vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen. Der 30-jährige Mittelfeldspieler hat bei Borussia...

Borussia hat Kevin Stöger vom VfL Bochum ablösefrei zur neuen Saison 2024/25 verpflichtet – vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen. Der 30-jährige Mittelfeldspieler hat bei Borussia einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben.

Kevin ist ein gestandener Bundesligaspieler und hat sich bei seinen letzten Stationen zu einem echten Führungsspieler entwickelt“, so Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport. „Darüber hinaus bringt er viel Torgefahr mit – als Vorbereiter durch kluge Zuspiele, nach Standards und nach Flanken oder auch als Torschütze.“

Kevin Stöger:

„Ich freue mich darauf, die Mannschaft und das Trainerteam persönlich kennenzulernen. Ich will das Maximum herausholen, bin extrem hungrig und habe große Lust darauf, dass wir hier gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben.“

( Pressemeldung Borussia Mönchengladbach )

Kevin Stöger war in der abgelaufenen Saison der Garant dafür, dass der VfL Bochum in der deutschen Bundesliga verblieb. In 35 Pflichtspielen für die Bochumer erzielte er vergangene Saison acht Tore und 13 Assists. Dennoch wurde er von Teamchef Ralf Rangnick nur auf Abruf für die Europameisterschaft nominiert und wartet weiterhin auf sein erstes Länderspiel.