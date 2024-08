Werder Bremen: Mäßige Vorbereitung sorgt für Ärger in der Mannschaft

Die Vorbereitung des SV Werder Bremen verläuft in diesem Sommer nicht wie gewünscht. Die Mannschaft enttäuscht in den Testspielen und verlässt das Trainingslager im...

Die Vorbereitung des SV Werder Bremen verläuft in diesem Sommer nicht wie gewünscht. Die Mannschaft enttäuscht in den Testspielen und verlässt das Trainingslager im Zillertal ohne Sieg.

Gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday kamen die Grün-Weißen nicht über ein 2:2 hinaus. Werder-Trainer Ole Werner tauschte zur Hälfte des Spiels, welches über 2 x 60 Minuten ausgetragen wurde, die komplette Mannschaft aus. Die Bremer führten bis zur 83. Minute durch Tore von Dawid Kownacki und Keke Topp mit 2:0. Die Engländer glichen durch Anthony Musaba und Djeidi Gassama im Laufe der zweiten Stunde aus.

Eine Woche zuvor setzte es für die Bremer eine herbe 0:3-Niederlage gegen den italienischen Erstligisten Lecce. Vor allem in der ersten Halbzeit agierten die Norddeutschen viel zu fehlerhaft und ermöglichten durch leichte Ballverluste von Marvin Ducksch und Jens Stage zwei einfache Treffer für die Italiener. Nutznießer aus den Fehlern war in der 31. und 34. Minute jeweils Nikola Krstovic, der für die 2:0-Pausenführung für die Apulier sorgte.

In der Pause tauschte Werner die komplette Elf gegen frische Spieler, wodurch sich die Spielanlage etwas verbesserte, dennoch reichte es nicht für ein Comeback. Kurz vor Ende sorgte Hamza Rafia für die Entscheidung zugunsten der Italiener. In der 87. Spielminute ließ er Werder-Keeper Backhaus mit einem Flachschuss in die linke Ecke keine Abwehrchance.

Werder -Kapitän Friedl mit harscher Kritik am Trainingslager

Nach den schwachen Auftritten in den Vorbereitungsspielen zeigte sich ÖFB-Legionär und Kapitän von Werder Bremen, Marco Friedl, kritisch. Der 26-Jährige wurde in einem Interview deutlich und forderte von der Vereinsführung Neuzugänge, um den Konkurrenzkampf zu beleben. Weiter warnte der Österreicher nach dem Trainingslager vor einer „negativen Stimmung“, weil es „nicht so läuft“.

„Die Alarmglocken gehen an, aber es ist noch nichts passiert“, versuchte der Kapitän seine Mitspieler wach zu rütteln. Clemens Fritz, Geschäftsführer Profifußball beim Traditionsklub, zeigte sich mit der Einstellung des Kapitäns zufrieden und findet die offene Kritik besser, als wenn „alles schöngeredet“ wird. Für Verwirrung sorgt die Aussage Friedls dennoch, so hat Peter Niemeyer, der Leiter der Profifußball-Abteilung, von einer „grundpositiven Stimmung“ gesprochen.

Friedl bekommt ausgerechnet von Landsmann Romano Schmid Gegenworte für die harten Aussagen nach der Vorbereitung im Zillertal. Für den „Werder-Spieler der Saison 2023/24“ ist die Kritik seines Kapitäns „ein bisschen zu aggressiv“, wie er gegenüber dem „Kicker“ seine Meinung kundtat. Schmid stieß durch die Europameisterschaft erst später ins Trainingslager und war nicht von Anfang der Vorbereitung an bei der Mannschaft, dennoch ist es für ihn klar, dass in der frühen Phase der Vorbereitung „nicht alles klappt“.

Verletzungspech: Mehrere Wochen Pause für Amos Pieper

Kaum war die Mannschaft aus dem Trainingslager nach Bremen zurückgekehrt, erwartete die Grün-Weißen die nächste Hiobsbotschaft. Amos Pieper, der schon den Großteil der letzten Saison aufgrund eines Knöchelbruchs verpasst hatte, erlitt im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel und fehlt damit den Werderanern für mehrere Wochen. Die Verletzung des 26-jährigen Innenverteidigers wurde durch eine MRT-Untersuchung bestätigt. Für Peter Niemeyer ist der Rückschlag für Pieper „sehr bitter“.

Das Positive: Piepers Verletzung ist derzeit die einzige, die Werder-Coach Ole Werner zu beklagen hat. Alle anderen Spieler sind fit. Für den SV Werder Bremen geht es am 19. August mit dem DFB-Pokalspiel in Cottbus los. In die neue Bundesligasaison startet man fünf Tage später in Augsburg.

Andreas Nachbar, abseits.at