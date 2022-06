Die größten Talente der U19-EM (1): Slowakei & Frankreich

Die meisten europäischen Ligen befinden sich in der Sommerpause, sodass für die ausgehungerten Fußballfans die U19-EM in der Slowakei gerade richtig kommt. Wir wollen...

Die meisten europäischen Ligen befinden sich in der Sommerpause, sodass für die ausgehungerten Fußballfans die U19-EM in der Slowakei gerade richtig kommt. Wir wollen euch in dieser Artikelserie die größten Talente des Turniers vorstellen. Auf welche Spieler solltet ihr verstärkt euer Augenmerk legen? Wer wird schon bald bei einem Top-Klub spielen und in den kommenden Jahren im internationalen Fußball eine gewichtige Rolle spielen? Heute starten wir mit dem Gastgeberland und Frankreich.

Leo Sauer (Slowakei)

Rechtaußen, 16, MSK Zilina

Es wäre überraschend, wenn die Slowakei in der Gruppe mit Frankreich, Italien und Rumänien ein Wort um den Gruppensieg mitzureden hätte. Die meisten Spieler kicken bei heimischen Klubs, schafften aber noch nicht den Sprung in die Kampfmannschaft.

Das größte Talent in den Reihen der Slowaken wird voraussichtlich leider nicht allzu viel Spielzeit bekommen, denn Leo Sauer ist mit 16 Jahren der jüngste Spieler im Kader und wird voraussichtlich nicht in den Startaufstellungen bei dieser Endrunde stehen. Der talentierte Rechtsaußen kickt wie mehrere seiner Nationalteam-Kollegen in Zilinas U19-Mannschaft, wo er ebenfalls der jüngste Akteur ist.

Der 16-Jährige ist ein schneller und technisch starker Rechtsaußen, der sich aber auf allen Positionen in der Offensive wohlfühlt. Er kann auch als Linksaußen, im offensiven Mittelfeld und im Sturmzentrum problemlos eingesetzt werden.

Im August 2021 debütierte er für die U17-Nationalmannschaft und absolvierte in weiterer Folge sechs Länderspiele. In den EM-Qualifikationsspielen gegen Griechenlands U17 und die U17 der Niederlande, die beide 1:1 endeten, erzielte er jeweils die einzigen Tore seiner Mannschaft.

Auch wenn die U19-Endrunde für Leo Sauer noch zu früh kommt, werden ihn viele Scouts auf den Zetteln stehen haben und auch österreichische Vereine wären gut beraten, wenn sie das Nachwuchstalent in die Bundesliga locken könnten.

Leo hat übrigens einen älteren Bruder, der ebenfalls in der U19 von Zilina kickt. Der 18 Jahre alte Mario Sauer wäre einer der Führungsspieler der Slowaken bei diesem Turnier, verletzte sich aber im Vorfeld der Endrunde. Mario spielt im zentralen Mittelfeld, hat eine starke Technik und eine gute Übersicht und ist aufgrund des Altersvorsprungs weiter als sein Bruder. Leo gilt jedoch als das etwas größere Talent.

Souleymane Isaak Touré (Frankreich)

Innenverteidiger, 19, Le Havre

Anders als die Slowakei haben die Franzosen gleich mehrere Spieler im Kader, die schon jetzt über ein sehr hohes Niveau verfügen und auch schon in den Kampfmannschaften ihrer jeweiligen Klubs zum Einsatz kommen.

Eines dieser ganz großen Talente steht beim französischen Zweitligisten Le Havre unter Vertrag. Isaak Touré ist Innenverteidiger und wird den Zuschauern vor den TV-Geräten schon alleine aufgrund seiner Größe auffallen. Der Abwehrspieler ist nämlich je nach Quelle zwischen 2.04 und 2.06 Meter groß und dementsprechend in der Luft kaum zu bezwingen.

Tourés Größe ist natürlich auch bei offensiven Standardsituationen eine Waffe und der Innenverteidiger traf in sechs Spielen bereits zwei Mal für die französische U19-Nationalmannschaft. In der abgelaufenen Saison wurde er von der B-Mannschaft zu den Profis befördert, wo er zwölf Mal von Beginn an spielte und fünf Mal als Joker in die Partie kam.

Lucas Gourna-Douath (Frankreich)

Defensives Mittelfeld, 18, Saint-Étienne

Lucas Gourna-Douath ist der Kapitän der französischen U19-Nationalmannschaft und absolvierte in der abgelaufenen Saison stolze 31 Partien in der Ligue 1. Der defensive Mittelfeldspieler hat allerdings keine einfache Saison hinter sich, da er mit seinem Team den Abstieg antreten musste, da das Relegationsspiel gegen AJ Auxerre im Elfmeterschießen verloren wurde. Der Klub musste zum ersten Mal nach 18 Jahren den Gang in die zweite Liga antreten, woraufhin die Anhänger das Spielfeld stürmten, was einige Verletzte zur Folge hatte.

Es ist gut möglich, dass Lucas Gourna-Douath den Gang in die zweite Spielklasse nicht mitmachen wird, da immer wieder Top-Klubs wie Borussia Dortmund oder Chelsea Interesse an dem jungen Mann bekunden. Gourna-Douath ist ein physisch starker Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der dank seiner Technik und Physis nur schwer vom Ball getrennt werden kann. Er hat eine sehr gute Ausdauer und ist stark im Kombinationsspiel. Der 18-Jährige kann auch weiter vorne im Mittelfeld eingesetzt werden und gilt als äußerst pressingresistent. Er ist der Anführer der Mannschaft und bringt alles mit was ein zentraler Mittelfeldspieler heutzutage benötigt.

Andy Diouf (Frankreich)

Zentrales Mittelfeld, 19, Stade Rennes

Andy Diouf ist noch nicht so bekannt wie sein jüngerer Teamkollege Gourna-Douath, kann jedoch auch schon die ersten Einsätze in der Ligue 1 vorweisen. Fünf Mal kam der 19-Jährige in der höchsten Spielklasse Frankreichs für seinen Klub Stade Rennes zum Einsatz, wobei dies allesamt Kurzeinsätze in den letzten Minuten waren. Dies soll sich in der kommenden Spielzeit jedoch ändern.

Diouf, der seinen Vertrag gerade erst bis 2025 verlängerte, ist ein physisch starker Box-to-Box-Mittelfeldspieleer, der auf dem Platz sehr hart arbeitet und keinen Ball verloren gibt. Er ist sehr stark in Eins-gegen-Eins-Duellen, sowohl bei eigenem als auch bei gegnerischem Ballbesitz. Aufgrund seiner Physis werden seine Gegenspieler bei dieser EM-Endrunde große Probleme mit dem Mittelfeldspieler haben, der in der kommenden Saison sicherlich den nächsten Schritt machen und im Profifußball endgültig Fuß fassen wird.