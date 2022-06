Die größten Talente der U19-EM (2): Italien & Rumänien

Die meisten europäischen Ligen befinden sich in der Sommerpause, sodass für die ausgehungerten Fußballfans die U19-EM in der Slowakei gerade richtig kommt. Wir wollen...

Die meisten europäischen Ligen befinden sich in der Sommerpause, sodass für die ausgehungerten Fußballfans die U19-EM in der Slowakei gerade richtig kommt. Wir wollen euch in dieser Artikelserie die größten Talente des Turniers vorstellen. Auf welche Spieler solltet ihr verstärkt euer Augenmerk legen? Wer wird schon bald bei einem Top-Klub spielen und in den kommenden Jahren im internationalen Fußball eine gewichtige Rolle spielen? Heute blicken wir auf interessante Talente aus Italien und Rumänien.

Gabriele Mulazzi (Italien)

Rechtsverteidiger, 19, Juventus Turin

Gabriele Mulazzi ist bei der U19-Mannschaft von Juventus Turin auf der rechten Abwehrseite gesetzt. Dies hat einen guten Grund, denn der 19-Jährige ist einer der interessantesten Spieler bei dieser U19-EM. In der Campionato Primavera 1, der höchsten Spielklasse für die italienischen Nachwuchsmannschaften, erzielte er in der vergangenen Saison vier Tore und bereitete sieben Treffer vor. Auch in der UEFA Youth Leage machte er mit drei Toren und einem Assist in sieben Einsätzen auf sich aufmerksam. Mulazzi kann auch im rechten Mittelfeld oder auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden.

Auffallend ist sein unbändiger Offensivdrang auf der rechten Seite. Der Abwehrspieler schaltet sich sehr häufig in die Angriffe seiner Mannschaft ein und generiert enormen Druck auf dem rechten Flügel. Er ist zudem stark in offensiven Eins-gegen-Eins-Situationen und hat ein gutes Auge für seine Mitspieler, wie man auch an seinen Assist-Zahlen sehen kann. Juventus-Fans hoffen, dass er bald den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen wird.

Cesare Casadei (Italien)

Zentrales Mittelfeld, 19, Inter Mailand

Cesare Casadei gilt als eines der größten italienischen Nachwuchstalente im zentralen Mittelfeld. Der Nachwuchsspieler von Inter Mailand erzielte in 29 Primavera-Spielen 13 Tore und steuerte vier Assists bei. Auch in der UEFA Youth League kam er in sieben Partien auf drei Scorerpunkte.

Für die italienische U19 Mannschaft traf er in neun Partien drei Mal und ist im zentralen Mittelfeld gesetzt. Casedei ist sehr schnell, kombiniert gut und ist selbst auch sehr torgefährlich. Man kann davon ausgehen, dass er bei diesem Turnier ebenfalls den einen oder anderen Treffer erzielen wird.

Marco Nasti (Italien)

Stürmer, 18, AC Milan

Milan hat einen sehr interessanten Goalgetter in der U19-Mannschaft. Marco Nasti kam in 24 Liga-Einsätzen in der Primavera auf 16 Tore und sieben Assists und verfügt über die nötigen Anlagen, um sich in den kommenden Jahren auch im Erwachsenenfußball durchzusetzen.

Der junge Stürmer rückte erst in den letzten Monaten in die U19-Nationalmannschaft auf und könnte auch in diesem Turnier um einen Stammplatz kämpfen müssen. Wir haben ihn dennoch in unsere Liste der größten Talente dieser EM aufgenommen, da Nasti enorm viel Potential hat und wir in Zukunft sicherlich von dem jungen Mann hören werden.

Der Stürmer hat nicht nur einen exzellenten Abschluss, sondern kann vorne auch hervorragend Bälle halten und festmachen. Er verfügt über eine Top-Einstellung und bringt viel Leidenschaft auf den Platz mit.

Rares Ilie (Rumänien)

Offensives Mittelfeld, 19, Rapid Bukarest

Der 19-jährige Rares Ilie gilt als eines der größten Talente in Rumänien und kickt sein zwei Saisonen erfolgreich in der Kampfmannschaft von Rapid Bukarest. Vergangene Saison kam er in der höchsten Spielklasse Rumäniens auf sechs Tore und zehn Assists und damit die mit Abstand meisten Scorerpunkte seiner Mannschaft.

Er ist ein sehr schneller Spieler, der gerne vom zentralen Mittelfeld auf den Flügel ausweicht und dann mit seiner Geschwindigkeit und Dribbelstärke Eins-gegen-Eins-Duelle sucht. Er könnte deshalb auch am rechten Flügel starten, zumal es mit Eduard Radaslavescu eine starke Alternative im offensiven Mittelfeld gibt.

Er ist sehr athletisch und für sein Alter schon richtig weit. Rares Ilie sollte die Endrunde nutzen um Werbung für sich zu machen, denn trotz seines jungen Alters wäre er nach zwei Profisaisonen bereit für den Schritt in eine stärkere Liga.

Eduard Radaslavescu (Rumänien)

Offensives Mittelfeld, 17, FCV Farul

Eduard Radaslavescu landete mit seinem Klub Eduard FCV Farul auf dem starken fünften Tabellenplatz und der erst 17-Jährige lieferte im zentralen offensiven Mittelfeld starke Talentproben ab. Meist kam er als Joker in die Partie, wobei sein Klub in der kommenden Saison dem großen Talent mehr Spielzeit geben will. Radaslavescu, der gegen Ende der Saison zum ersten Mal auch die vollen 90 Minuten in der Kampfmannschaft durchspielen durfte, steuerte einen Treffer und einen Assist bei.

Der erst 17-Jährige steht auf den Zetteln von mehreren Scouts und ist gemeinsam mit Ilie der interessanteste Spieler im Kader der rumänischen U19-Nationalmannschaft.