Die linke Seite des Venezia FC heißt künftig „Ullmann-Nani“!

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!

Nani

LA, 35, POR | Orlando City – > Venezia FC

Spannender Transfer – auch für einen Österreicher! Der 112-fache portugiesische Nationalspieler Nani, der viermal englischer Meister und Europameister wurde, sowie die Champions League gewann, läuft für die nächsten 1 ½ Jahre für den Venezia FC auf. Zuletzt spielte der flexible Offensivspieler hauptsächlich auf dem linken Flügel, wodurch er in Venedig wohl der Vordermann des soeben gewechselten Ex-Rapidlers Maximilian Ullmann werden dürfte! Nani wechselte zwar erst vor vier Tagen zu Venezia, gab aber bereits ein Kurzdebüt beim 1:1 gegen Empoli und bereitete prompt das Tor seines neuen Teams vor. Zuletzt hatte der ehemalige Manchester-United-Star drei Jahre für den Orlando City SC gespielt und dort starke 31 Tore und 18 Assists in 88 Partien beigesteuert.

Petar Skuletic

ST, 31, SRB | Sabah FK – > Backa Topola

Der ehemalige LASK-Stürmer Petar Skuletic kehrt nach knapp sieben Jahren im Ausland nach Serbien zurück. Bei den Linzern spuckte er als junger Stürmer große Töne, ließ seinen Ankündigungen aber keine Taten folgen. Später startete er aber doch noch einmal richtig durch, als er im Jahr 2014 zum Topscorer bei Partizan Belgrad avancierte und um 3,2 Millionen Euro an Lok Moskau verkauft wurde. Später spielte Skuletic auch in Frankreich für Montpellier, in der Türkei für Genclerbirligi und Sivasspor, sowie in Aserbaidschan für Sabah. Nachdem er zuletzt drei Monate vereinslos war, schließt er sich nun dem serbischen Erstligisten Backa Topola an.

Ohi Omoijuanfu

ST, 28, NOR/NIG | Molde FK – > Roter Stern Belgrad

Die Fans des SK Rapid werden sich noch an den bulligen Molde-Angreifer Ohi Omoijuanfo erinnern, der den Hütteldorfern beim 1:0-Heimsieg in der UEFA Europa League vergangenes Jahr das Goldtor einschenkte. In der Kalenderjahrsaison 2021 verzeichnete der 28-Jährige eine wahre Leistungsexplosion, erzielte in 29 Ligaspielen 27 Treffer, wurde damit norwegischer Schützenkönig. Bereits seit einigen Wochen steht fest, dass Omoijuanfo nach Belgrad wechseln wird: Nun ging der Transfer endlich auch offiziell über die Bühne. Der Brecherstürmer kommt ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag bis Jahresende 2024, also für drei volle Saisonen.

Ahmed Ildiz

OM, 25, AUT/TUR | Alanyaspor – > Eyüpspor

Der Jüngere der beiden Ildiz-Brüder, die den Sprung zum Profi schafften, Ahmed Ildiz, wechselt zum vierten Mal innerhalb der Türkei. Der zentral-offensive Mittelfeldspieler verlässt Alanyaspor nach nur einem halben Jahr und acht Einsätzen wieder und wechselt eine Liga tiefer. Der 25-jährige, gebürtige Wiener schließt sich Eyüpspor an, das aktuell um den Aufstieg in die türkische Süper Lig mitmischt. Zuvor hatte Ildiz auch schon für Yeni Malatyaspor und Kasimpasa gespielt. In Österreich spielte er nur für die zweite Mannschaft des SK Rapid, konnte sich dort aber in vier vollen Saisonen nie richtig durchsetzen.