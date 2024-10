Die wertvollsten Kader im Weltfußball: Real Madrid führt die Liste an

Der 475. CIES Football Observatory Weekly Post präsentiert die 100 Fußballvereine weltweit, deren Spieler unter Vertrag den höchsten kumulierten Transferwert aufweisen. Real Madrid steht...

Der 475. CIES Football Observatory Weekly Post präsentiert die 100 Fußballvereine weltweit, deren Spieler unter Vertrag den höchsten kumulierten Transferwert aufweisen. Real Madrid steht dabei mit einem Rekordwert von 1,728 Milliarden Euro unangefochten an der Spitze. Diese Analyse umfasst sowohl Spieler im aktuellen Kader als auch solche, die an andere Vereine ausgeliehen sind. Unter den Top-100 findet sich zudem ein Verein aus Österreich.



Real Madrid Spitzenreiter vor Manchester City

Real Madrid führt die Liste mit 1.728 Milliarden Euro an, auch weil viele Stars noch langfristige Verträge haben. Auf Platz zwei folgt Manchester City mit einem Gesamtwert von 1,471 Milliarden Euro. Den dritten Platz belegt Chelsea FC, dessen Kader trotz wechselhafter sportlicher Leistungen auf einen Gesamtwert von 1,388 Milliarden Euro kommt. Hier spielt auch die hohe Anzahl der Spieler eine Rolle. Der hohe Wert der englischen Vereine zeigt sich auch an der starken Präsenz von Arsenal und Liverpool in den Top 10.

Top 30 Vereine nach Transferwert (Stand: 1. Oktober 2024)

Rang Verein Liga Transferwert (€ Mio.) Spieleranzahl Durchschnittlicher Transferwert pro Spieler (€ Mio.) Anteil des höchsten Transferwerts (%) 1 Real Madrid La Liga 1728 34 50,8 15,1 2 Manchester City Premier League 1471 39 37,7 16,2 3 Chelsea FC Premier League 1388 54 25,7 9,5 4 Arsenal FC Premier League 1225 34 36,0 13,6 5 FC Barcelona La Liga 1124 40 28,1 15,2 6 Liverpool FC Premier League 1099 34 32,3 9,5 7 Paris Saint-Germain Ligue 1 1088 36 30,2 9,9 8 Manchester United Premier League 989 32 30,9 11,4 9 Tottenham Hotspur Premier League 886 38 23,3 8,6 10 Bayer Leverkusen Bundesliga 862 27 31,9 14,6 11 Brighton & Hove Albion Premier League 807 48 16,8 8,6 12 Bayern München Bundesliga 801 44 18,2 15,0 13 Internazionale Serie A 800 41 19,5 14,4 14 AC Milan Serie A 762 47 16,2 10,9 15 Atlético Madrid La Liga 752 34 22,1 18,4 16 Aston Villa Premier League 717 39 18,4 10,4 17 Juventus FC Serie A 697 46 15,1 9,0 18 Borussia Dortmund Bundesliga 646 29 22,3 10,6 19 RB Leipzig Bundesliga 639 30 21,3 16,5 20 SSC Napoli Serie A 598 39 15,3 13,4 21 Atalanta BC Serie A 586 51 11,5 12,5 22 Newcastle United Premier League 544 35 15,5 17,2 23 Real Sociedad La Liga 531 32 16,6 13,0 24 West Ham United Premier League 530 37 14,3 16,2 25 SL Benfica Primeira Liga 483 32 15,1 15,9 26 Sporting CP Primeira Liga 473 37 12,8 13,1 27 Wolverhampton FC Premier League 473 44 10,8 11,9 28 Bournemouth AFC Premier League 450 31 14,5 14,1 29 AS Roma Serie A 449 35 12,8 14,9 30 AS Monaco Ligue 1 425 37 11,5 11,1

Nicht in den Top-30, aber in den Top 100 befindet sich übrigens mit Red Bull Salzburg auch ein Klub aus Österreich. Die Mozartstädter belegen Platz 59 in der Rangliste der höchsten Transferwerte mit einem geschätzten Gesamtwert von 210 Millionen Euro. Der Kader (inklusive Leihspieler) umfasst 40 Spieler, was einem durchschnittlichen Transferwert von 5,2 Millionen Euro pro Spieler entspricht.

Quelle

Die Daten stammen aus dem 475. CIES Football Observatory Weekly Post. Weitere Details, wie etwa eine Auflistung der Top 100, sind auf der Website des CIES verfügbar.