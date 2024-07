Dovedan wechselt in die Türkei, Saudi-Aufsteiger Al-Qadsiah rüstet groß auf

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Nikola Dovedan

OM, 30, AUT | 1. FC Heidenheim – > Karagürümük

Nikola Dovedans Vertrag beim 1. FC Heidenheim lief aus und wurde nicht verlängert, sodass der 30-jährige Offensivallrounder eine neue Aufgabe suchte und nun schließlich auch fand. Dovedan wechselt in die zweithöchste Spielklasse der Türkei und schließt sich Karagürümük an, das letztes Jahr von der Süper Lig abstieg. Bei seinem neuen Vertrag ist auch der ehemalige Austrianer Can Keles angestellt, der in der vergangenen Saison fünf Tore und vier Torvorlagen beisteuerte und einer der besten Spieler seiner Mannschaft war. Dovedan, der in Österreich unter anderem beim LASK, der Wiener Austria und in Altach unter Vertrag stand, steuerte für Heidenheim insgesamt 20 Tore und 12 Assists in 85 Partien bei.

Dominik Lechner

OM, 19, AUT | FC Liefering – > FC Lugano

Offensivtalent Dominik Lechner verlässt Red Bull Salzburg und schließt sich dem FC Lugano an, wo er vorläufig in der U21-Mannschaft eingesetzt wird. Der 19-Jährige fiel insbesondere in der U18 Mannschaft der Salzburger auf, wo er 19 Tore in 28 Pflichtspielen beisteuerte. Beim FC Liefering war er hingegen gar nicht torgefährlich und kam in insgesamt 21 Einsätzen zu keinem Treffer. Lechner bringt jedoch viele wertvolle Offensivqualitäten mit und hat mit seinen 19 Jahren noch viel Entwicklungsspielraum.

Nacho Fernández

IV, 34, ESP | Real Madrid – > Al-Qadsiah

Der sechsfache Champions-League-Sieger und Europameister 2024 verlässt Real Madrid und wechselt ablösefrei nach Saudi-Arabien. Nacho stand im Halbfinale gegen Frankreich über 90 Minuten am Platz und wurde beim Finalsieg gegen die Three Lions knapp vor Spielende eingewechselt. Der Real-Madrid-Kapitän stand auch im Champions-League-Finale gegen den BVB über die volle Distanz auf dem Platz und bestritt in seiner Karriere stolze 70 Partien in der Königsklasse. Für das weiße Ballett kam er insgesamt auf 364 Pflichtspiele. Insgesamt sammelte er 26 Trophäen in 23 Jahren bei seinem Stammverein. Sein neuer Arbeitgeber, der erst vergangenes Jahr in die höchste Spielklasse Saudi-Arabiens aufstieg, machte ihm seine neue Aufgabe mit einem Gehalt von 20 Millionen Euro schmackhaft. Damit verdient er etwa das 2.5-fache wie bisher.

Koen Casteels

TW, 32, BEL | VfL Wolfsburg – > Al-Qadsiah

Aufsteiger Al-Qadsiah verstärkte sich nicht nur in der Innenverteidigung, sondern holte mit Koen Casteels auch einen erfahrenen Torhüter. So wie Nacho Fernández wechselt auch der 14-fache belgische Nationalspieler ablösefrei. Der 32-Jährige lässt sich die letzten Jahre seiner Karriere vergolden, nachdem er zuvor seit 2015 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stand. Für den VfL Wolfsburg stand er in 275 Pflichtspielen im Tor und kassierte 357 Gegentore. 91 Mal hielt er sein Tor sauber.