Ein Hauch von Madrid bei Mourinhos Spurs

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Sergio Reguilón

LV, 23, ESP | Real Madrid – > Tottenham Hotspur

Bei Real Madrid konnte sich der Linksverteidiger Sergio Reguilón nie durchsetzen, weshalb er mehrmals verliehen wurde. Zuletzt kickte der Spanier ein Jahr beim FC Sevilla und holte mit seinem Leihklub die UEFA Europa League. Die nächsten fünf Jahre soll Reguilón in England verbringen: José Mourinhos Tottenham Hotspur schlug zu und bezahlte 30 Millionen Euro Ablöse für den 23-Jährigen. Bei den Spurs wird sich der Linksverteidiger mit Ben Davies und Danny Rose um einen Platz im Team matchen.

Gareth Bale

RA, 31, WAL | Real Madrid – > Tottenham Hotspur

Der Reguilón-Transfer ging aber im Lichte des größeren Sensationstransfers fast ein wenig unter: Tottenham holt nach sieben Jahren Gareth Bale zurück nach London. Im Sommer 2013 hatten die Spurs den pfeilschnellen Waliser um 101 Millionen Euro an Real Madrid verkauft. Bale gewann mit den Madrilenen viermal die Champions League, aber dennoch war sein Engagement in Spanien nicht immer frei von Reibungsflächen. Trotz seiner außerordentlichen Statistiken – Bale erzielte in 251 Pflichtspielen für die Königlichen 105 Tore und 68 Assists – gab es zuletzt immer wieder Probleme mit Zinedine Zidane. Nun wechselt Bale leihweise zurück zu Tottenham, das aber keine Kaufoption auf den 83-fachen Teamspieler von Wales halten dürfte. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis Sommer 2022.

Bertrand Traoré

RA, 25, BFA | Olympique Lyon – > Aston Villa

Lange Zeit galt der Rechtsaußen Bertrand Traoré als eines der größten Talente des afrikanischen Fußballs. Der Burkiner wechselte einst 18-jährig zum FC Chelsea, wo er aber nie eine ernsthafte Chance bekam. Traoré spielte leihweise für Vitesse und Ajax Amsterdam, wechselte dann 2017 nach Lyon, wo er gerade in seiner ersten Saison überzeugen konnte. In seinen drei Frankreich-Saisonen brachte er es auf 33 Tore und 17 Assists in 126 Pflichtspielen. Nun kehrt Traoré zurück in die Premier League: Aston Villa legte 18,4 Millionen Euro auf den Tisch und könnte später noch weitere 2,2 Millionen an Bonuszahlungen berappen. Damit ist der 25-Jährige aber nicht mal in den Top-10 der teuersten Lyon-Verkäufe.

Guillaume Hoarau

ST, 36, FRA | Young Boys Bern – > FC Sion

Sechs Jahre lang spielte der Altmeister Guillaume Hoarau für die Young Boys Bern und holte drei Meistertitel mit dem Schweizer Topklub. Der 192cm große Stürmer als La Réunion erzielte in 188 Spielen unglaubliche 118 Tore und 36 Assists für „YB“. Nach seinem Vertragsende in Bern wird Hoarau der Schweizer Super League allerdings erhalten bleiben: Der Routinier unterschreibt einen Einjahresvertrag beim FC Sion und darf sich mit Sicherheit über ein fürstliches Handgeld zur Vertragsunterzeichnung freuen – wie es einst schon bei YB unter dem späteren Rapid-Sportchef Fredy Bickel der Fall war. Hoarau war zuletzt auch bei anderen Schweizer Klubs im Gespräch: Luzern, Lausanne und die Grasshoppers sollen Interesse am Mittelstürmer gehabt haben.