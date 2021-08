Einstiges Megatalent Krkic nach Japan, neue Klubs für zwei Red-Bull-Targets

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Claudinho

OM, 24, BRA | Red Bull Bragantino – > Zenit St. Petersburg

Die zweite bzw. neuere Red-Bull-Filiale in Brasilien vermeldet erstmals einen äußerst lukrativen Transfer: Der 170cm große Spielmacher Claudinho wechselt um 15 Millionen Euro nach St.Petersburg. Nur noch der Medizincheck bei den Russen ist ausständig. Bragantino erhält zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20%. Claudinho war zuletzt auch bei RB Leipzig, der AS Roma, Ajax Amsterdam und im vergangenen Winter auch bei Red Bull Salzburg ein Thema. Nun entschied sich der 24-Jährige aber für einen Transfer in die traditionelle Brasilianer-Filiale. Für Red Bull Bragantino bestritt Claudinho 126 Spiele und erzielte dabei 32 Tore und 25 Assists.

Bojan Krkic

ST, 30, ESP/SRB | vereinslos – > Vissel Kobe

In jungen Jahren galt Bojan Krkic als eines der größten Talente der Welt. Der serbisch-stämmige Spanier durchlief die Nachwuchsakademie „La Masia“ in Barcelona und war dort quasi ein Musterschüler. Im Erwachsenenfußball konnte Krkic aber nie wirklich Fuß fassen und trotz eines guten Starts beim FC Barcelona, wurde er später nirgendwo wirklich zum Leistungsträger. Seine Reise führte ihn über die AS Roma und den AC Milan, weiter zu Ajax Amsterdam, Stoke City und später sogar nach Mainz, Alavés und schließlich nach Montreal, wo er zum Anfang des Jahres seinen Vertrag auflöste. Nun unterschrieb der mittlerweile 30-Jährige einen Vertrag über 1 ½ Jahre bei Vissel Kobe, wo er unter anderem auf seinen einstigen Mitspieler Andrés Iniesta treffen wird. Mit Sergi Gamper und Thomas Verrmaelen spielen auch zwei weitere Ex-Barcelona-Spieler beim japanischen Klub.

Jens Petter Hauge

LA, 21, NOR | AC Milan – > Eintracht Frankfurt

Vor nicht mal einem Jahr wechselte das norwegische Offensivtalent Jens Petter Hauge um fünf Millionen Euro von Bodö/Glimt nach Mailand. In 24 Spielen für die Rossoneri erzielte Hauge fünf Tore und wird nun nach Frankfurt abgegeben. Eintracht Frankfurt leiht den Linksaußen vorerst aus, hat aber unter bestimmten Bedingungen eine Kaufpflicht, die einen fixen Vertrag bis 2026 und eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro zur Folge hätte. Hauge würde damit der zweitteuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte der Eintracht werden. Nachdem sich der inverse Winger in Mailand kaum durchsetzen konnte, wurden auch andere Bundesligisten, wie Wolfsburg und Leverkusen auf den Norweger aufmerksam. Nun wurde er aber zum sechsten Neuzugang bei der SGE.

Josh Sargent

ST, 21, USA | SV Werder Bremen – > Norwich City

Der 16-fache US-Teamspieler Josh Sargent war zuletzt nach dem Abstieg mit Werder Bremen ein Thema bei Red Bull Salzburg. Jetzt wechselt der 21-Jährige allerdings für vier Jahre in die englische Premier League und schließt sich Aufsteiger Norwich City an. Norwich bezahlt knapp zehn Millionen Euro an die Bremer, für die Sargent nach dem Abstieg bereits zwei Tore in zwei Zweitligaspielen machte. Zuvor hatte Norwich mit Milot Rashica bereits einen anderen Werder-Kicker verpflichtet und überwies somit insgesamt knapp 21 Millionen Euro nach Bremen.