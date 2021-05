Emir Karic nach Darmstadt, neue Klubs für Mega-Talente Sarmiento und Beyaz

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Dario Sarmiento

RA, 18, ARG | Estudiantes La Plata – > Manchester City

Vor etwa einem Jahr haben wir in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt den 2003er-Jahrgang Dario Sarmiento aus Argentinien vorgestellt. Der 170cm große Rechtsaußen spielte bisher für Estudiantes La Plata und kam bisher auf 21 Einsätze, wobei er noch nicht treffen konnte, aber immerhin seinen ersten Assist verbuchte. Bereits im Winter 2020 waren die Citizens an einer Verpflichtung des inversen Wingers interessiert – nach seinem 18. Geburtstag vor fünf Wochen wurde die Angelegenheit aber nun konkreter. Der Transfer des 18-Jährigen ist jetzt unter Dach und Fach und Sarmiento wird im kommenden Sommer um fünf Millionen Euro zu Manchester City wechseln, wo er vorerst in der U23-Mannschaft eingeplant ist. Der Rekordabgang der Estudiantes war übrigens Innenverteidiger Juan Foyth, der um 13 Millionen zu Tottenham wechselte. Unbestätigten Berichten zufolge könnte der Sarmiento-Transfer anhand diverser Boni diese Marke über die nächsten Jahre noch knacken.

Ömer Beyaz

OM, 17, TUR | Fenerbahce – > VfB Stuttgart

Ebenfalls in unserer vor einem Jahr veröffentlichten Liste der größten Nachwuchstalente der Welt war der 17-jährige Türke Ömer Beyaz, der mittlerweile Stammspieler in der türkischen U21-Nationalelf ist und für die Kampfmannschaft von Fenerbahce bereits acht Spiele absolvierte. Der Zehner gilt als spielstarker, torgefährlicher Offensivmann, der aber auch aus der Tiefe des Raumes kommen kann. Gerade in Deutschland blieb er kaum einem Klub verborgen und so bekundeten seit letztem Sommer Schalke 04, der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund Interesse am Youngster. Den Zuschlag bekam nun aber der VfB Stuttgart: Der gebürtige Istanbuler wechselt ablösefrei zu den Schwaben und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2025.

Emir Karic

LV, 23, AUT | SC Rheindorf Altach – > SV Darmstadt 98

Österreich hat ab der kommenden Saison einen neuen Zweitligalegionär in Deutschland: Nachdem der SV Darmstadt 98 am vergangenen Montag endgültig den Klassenerhalt fixierte, unterschrieb nun der Altach-Kicker Emir Karic einen Dreijahresvertrag bei den „Lilien“. Der gebürtige Linzer absolvierte zuletzt drei Saisonen bei den Vorarlbergern und konnte sich auf der Linksverteidigerposition etablieren bzw. phasenweise sogar richtig glänzen. Insgesamt brachte er es auf 82 Spiele, einen Treffer und sechs Assists, nachdem er zuvor zwei Saisonen lang Stammspieler beim FC Liefering war. Der 23-Jährige wird in Darmstadt der zweite ÖFB-Legionär neben Mathias Honsak sein, mit dem er bereits bei Liefering zusammenspielte.

Lukasz Piszczek

RV, 35, POL | Borussia Dortmund – > LKS Goczalkowice-Zdroj

Noch vor 1 ½ Jahren stand der Dortmund-Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek als Backup auf der Einkaufsliste von Paris Saint-Germain. Nun ist aber fix, dass Piszczek nach Saisonende, dann 36-jährig, zu seinem Jugendklub Goczalkowice zurückkehrt, wo sein Vater Vizepräsident ist. Piszczek spielte elf Saisonen für Borussia Dortmund, wurde je zweimal deutscher Meister und Pokalsieger und bestritt 379 Spiele für den BVB, in denen er 19-mal traf und 64 Assists beisteuerte. In Polens vierter (!) Liga will der 66-fache Nationalspieler nun eine ruhige Kugel schieben, wie er selbst erklärte: „Ich werde nach Polen zurückkehren und – nur zum Spaß – für meinen alten Verein LKS Goczalkowice spielen. Mit Profifußball hat das nichts mehr zu tun – ich will mich dort nur fit halten und mit meinen Freunden zusammenspielen.“