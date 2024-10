​Aufbruchsstimmung in Liverpool – aber nicht die Gute…

Für den Liverpool FC hätte die Saison kaum besser starten können. Sportlich stehen die Reds nach neun Spieltagen nur einen Punkt hinter dem großen...

Für den Liverpool FC hätte die Saison kaum besser starten können. Sportlich stehen die Reds nach neun Spieltagen nur einen Punkt hinter dem großen Rivalen Manchester City und vor Vizemeister Arsenal auf Rang zwei der Premier League. Auch in der Champions League konnte der Klub aus dem Norden Englands mit drei Siegen aus drei Spielen und lediglich einem Gegentor überzeugen. Doch beginnt die starke Abwehr in der nächsten Saison zu bröckeln? Mit Trent Alexander-Arnold und Virgil van Dijk könnte Liverpool zwei Leistungsträger verlieren und damit ein größerer Umbruch in der Defensive bevorstehen.

​Was ein Abgang von Trent Alexander-Arnold bedeuten würde

Alexander-Arnold geriet besonders in der letzten Saison unter Jürgen Klopp aufgrund seines Offensivdrangs häufig in die Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, seine defensiven Aufgaben zu vernachlässigen und sich zu intensiv im Offensivspiel zu beteiligen. Dabei ist „TAA“ das, was man einen modernen Außenverteidiger nennt. In seiner Spielweise überzeugt er durch Schnelligkeit, Spielwitz, Technik und Torgefährlichkeit – alles Attribute, die einen guten von einem Weltklasse-Flügelverteidiger unterscheiden.

Für die gegnerischen Mannschaften ist sein Spiel oft nicht zu durchschauen. Mal zieht es Alexander-Arnold im Spielaufbau ins Mittelfeldzentrum, mal kommt er über die Außenbahn und treibt den Ball mit brandgefährlichen Flanken in den Sechzehner oder öffnet das Spiel mit einem diagonalen Ball auf die Außenbahn. So oder so zählt er zu den Top-Außenverteidigern der Welt, weshalb sein Abgang ein herber Verlust für die Reds bedeuten würde. Medienberichten zufolge steht dieser jedoch bevor, denn Real Madrid hat Interesse an dem Engländer bekundet, der zuletzt das Angebot einer Vertragsverlängerung ausschlug. Sein aktueller Vertrag läuft nur noch bis Ende der Saison.

​Virgil van Dijk in „Gesprächen mit den richtigen Leuten“

Ähnlich sieht die Situation bei Abwehrchef Virgil van Dijk aus, denn auch sein Vertrag läuft zum Ende der Saison 2024/25 aus. Im Rahmen eines Interviews beim Premier-League-Spiel gegen Chelsea ließ sich der Niederländer nicht in die Karten schauen. „Die Gespräche mit den richtigen Leuten laufen“, sagte er. Weiter fügte er hinzu, dass sein Fokus im Moment nur auf Liverpool liege und das spiegelt sich auch in seinen Leistungen wider.

Neben starken Auftritten in der Champions League, mit Siegen gegen RB Leipzig sowie die italienischen Vereine AC Milan und FC Bologna, stabilisiert er die Defensive auch in der Premier League. Mit nur fünf Gegentoren stellt der LFC die mit Abstand beste Defensive der Liga. Entscheidend ist dabei die große Führungsqualität Van Dijks. Er sortiert seine Mitspieler, weist Laufwege und Positionen zu. Durch sein klares Spielverständnis macht er die Spieler um ihn herum besser. Mit einer Körpergröße von 195cm ist er der Leuchtturm in der Defensive, der die Mehrzahl der Zweikämpfe für sich entscheidet. Im Kopfballduell punktet er nicht nur mit seiner Größe, sondern auch mit perfektem Timing.

​ Auch „The Egyptian King“ auf dem Absprung?

Auch die Zukunft von Mohamed Salah ist noch ungewiss. Der Ägypter befindet sich in seiner siebten Saison in den Diensten der „Reds“ und hat sich in dieser Zeit einen enorm hohen Stellenwert erarbeitet. Er wurde in seiner Zeit bei Liverpool dreimal Torschützenkönig der Premier League (Saisonen 2017/18, 2018/19 und 2021/22) und gewann praktisch jeden Titel mit dem LFC, den es auf Klubebene zu holen gibt.

Seit langer Zeit halten sich die Gerüchte über einen möglichen Abgang nach Saudi-Arabien. Ob es ihn tatsächlich in die Wüste zieht, ist noch offen, dass er allerdings den Verein verlässt, scheint so gut wie sicher. Erst kürzlich äußerte er sich zur Situation: „Das ist mein letztes Jahr im Verein, niemand aus dem Klub hat mit mir gesprochen.“

Ein Verlust des Ägypters wäre sicherlich ebenso schmerzhaft wie der Abgang der beiden Verteidiger. Sollte sich Liverpool bei seinen besonders „heißen Eisen“ nicht mehr durchsetzen und gegebenenfalls den einen oder anderen Vertrag verlängern können, erwartet den LFC nach dem Umbruch auf der Trainerbank spätestens im nächsten Sommer auch eine größere Umstellung auf dem Platz…

Andreas Nachbar, abseits.at