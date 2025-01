Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 läuft und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten...

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 läuft und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Abdukodir Khusanov

IV, 20, UZB | RC Lens – > Manchester City

Der RC Lens verpflichtete im Sommer 2023 den usbekischen Innenverteidiger Abdukodir Khusanov gegen eine Ablöse von einer knappen halben Million Euro und verkaufte ihn eineinhalb Jahre später um 40 Millionen Euro an Manchester City. Der 20-jährige Abwehrspieler wusste demnach in seinen insgesamt 31 Einsätzen zu überzeugen. Der Vertrag läuft bis 2029, wobei die Option auf ein weiteres Jahr besteht. City reagierte damit auch auf die Verletzungen in der Innenverteidigung und bekommt laut Pep Guardiola einen Spieler, der über physische Stärke, Intelligenz und viel Aggression verfügt. Der Innenverteidiger ist der erste Usbeke, der bei einem Premier-League-Klub unterschreibt, sodass der Transfer in seinem Heimatland durchaus viel Aufmerksamkeit erregt.

David Luiz

IV, 37, BRA | Flamengo – > Fortaleza

Dass viele österreichische Fans mitbekamen, dass David Luiz mit 37 Jahren noch nicht ans Aufhören denkt und einen neuen Job sucht, lag in erster Linie daran, dass ihn einige Medien mit der Wiener Austria in Verbindung gebracht haben, wo er allerdings nie ein ernsthaftes Thema war. Der Innenverteidiger, der unter anderem für Chelsea, Paris Saint-Germain und Arsenal spielte, kam in den vergangenen Jahren für Flamengo zum Einsatz und gewann die Copa Libertadores. Nun wechselt er innerhalb seiner Heimat zu Fortaleza. Er kam ablösefrei zu seinem neuen Klub und unterschrieb einen Vertrag bis Dezember 2026, der sich sogar um ein Jahr verlängern könnte. David Luiz scheint noch nicht vom Ruhestand zu träumen.

Gonzalo Montiel

RV, 28, ARG | FC Sevilla – > River Plate

Der 28-jährige Rechtsverteidiger Gonzalo Montiel wechselt zurück zu seinem Stammklub nach Argentinien und unterschreibt einen Vertrag bis Dezember 2028. Der Abwehrspieler war beim FC Sevilla mit seiner Einsatzzeit nicht zufrieden und durfte gegen eine Ablöse von 4.5 Millionen Euro in seine Heimat wechseln. Damit erhält River Plate einen waschechten Weltmeister, der bei der WM 2022 im Finale gegen Frankreich in der Verlängerung eingewechselt wurde und beim Stand von 3:2 einen Handselfmeter verursachte. Im Elfmeterschießen behielt er allerdings seine Nerven und verwandelte den entscheidenden Strafstoß, der seinem Heimatland den dritten WM-Titel einbrachte.

Dele Alli

OM, 28, ENG | Vereinslos – > Como 1907

Matthias Braunöder erhält einen prominenten Mitspieler! Dele Alli wechselt ablösefrei zum Serie-A-Klub, wo er noch einmal durchstarten möchte. Alli hatte in den letzten Jahren mit erheblichen Problemen zu kämpfen, darunter Verletzungen, unbeständige Leistungen und persönliche Probleme. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er im Februar 2023 während eines Leihgeschäfts bei Besiktas. Como hat deutlich gemacht, dass es keine unmittelbaren Leistungserwartungen gibt, um ihm Zeit zu geben, seine Fitness und Form wiederzuerlangen. Sein neuer Trainer, Cesc Fàbregas, spielte eine entscheidende Rolle bei der Verpflichtung und ist von Allis Potenzial überzeugt. Die Führungsqualitäten und große Erfahrung des 37-fachen englischen Nationalspielers sollen der Mannschaft zugutekommen. Como befindet sich aktuell auf Platz 13 der Serie A, wobei der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz nur drei Punkte beträgt. Matthias Braunöder kam in dieser Saison übrigens acht Mal in der Liga zum Einsatz und steht bei 265 Spielminuten. In den letzten acht Runden absolvierte er nur eine Spielminute.