Die erste Spielzeit nach Klopp: Liverpool in der Rolle des Herausforderers

Der FC Liverpool steht vor einem Neustart nach der Ära von Jürgen Klopp. In Liverpool entfachte der 57-jährige Chefcoach nach seinem Wechsel in der...

Der FC Liverpool steht vor einem Neustart nach der Ära von Jürgen Klopp. In Liverpool entfachte der 57-jährige Chefcoach nach seinem Wechsel in der Saison 2015/16 ein neues Feuer innerhalb der Mannschaft und bei den Fans. Spätestens in der Saison 2019/20 nach dem ersten Meistertitel nach 30 Jahren erlangte der deutsche Trainer den Legenden-Status bei den Anhängern der „Reds“.

Nach einem tränenreichen Abschied zum Saisonfinale mit verpasster Meisterschaft begann Klopp noch auf dem Feld, während seiner Abschiedsrede die Fans auf seinen Nachfolger einzustimmen. Mit Tränen in den Augen und belegter Stimme sang Klopp zu der Melodie von „Live is life“ von der österreichischen Band Opus „Arne Slot, na, na, na, na, na“ und zündete damit die Anfield Road an.

Gewaltige Fußstapfen für Slot in Liverpool

Auf Arne Slot wartet nach seinem Wechsel von Feyenoord Rotterdam zum Liverpool FC eine große Herausforderung. Auch wenn der niederländische Trainer mit Vorschuss-Lorbeeren nach Liverpool kommt, sind es große Fußstapfen, die Klopp hinterließ. Gerade der offensive Spielstil der „Reds“ sorgte nicht nur in der Premier League für Begeisterung, sondern auch für spektakuläre Ergebnisse wie beispielsweise ein 7:0 an der Anfield Road gegen Manchester United.

Unvergessen bleibt mit Sicherheit auch die sensationelle Aufholjagd im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona in der Saison 2018/19. Nach einer 0:3-Niederlage im Camp Nou in Barcelona gewann Liverpool das Rückspiel in einer „magischen Nacht“ vor heimischer Kulisse mit 4:0. Um das Fußballmärchen von Jürgen Klopp perfekt zu machen, gewann der LFC das Finalspiel in Madrid gegen Tottenham Hotspur mit 2:0 und krönte sich zum Fußballkönig Europas.

Liverpool wünscht sich die Fortsetzung der Spielidee von Klopp

Das Angriffspressing, welches die „Reds“ unter Jürgen Klopp ausgeführt haben, ist auf der ganzen Welt berüchtigt. Als Außenstehender hatte man selbst das Gefühl, dass Klopp am liebsten selbst auf den Platz stürmen und den Ball erobern will. Diese Art und Weise scheint auch Arne Slot inspiriert zu haben.

„Stil vieler moderner Trainer. Wir waren alle ein bisschen inspiriert von der Rivalität zwischen Manchester City und Liverpool. Wir wurden alle von Pep Guardiola und Klopp inspiriert und ich glaube, dass in einem großen Klub das wahrscheinlich der einzige Stil ist, den man spielen kann: viel Ballbesitz und viel Energie“, äußerte sich der 45-jährige Übungsleiter zu dem Spielstil. Sein Stil, wie er Fußball spielen lässt, ähnelt dem von Klopp und hat Feyenoord Rotterdam in der Spielzeit 2022/23 die Meisterschaft in der niederländischen Eredivisie beschert.

Dieser Gedanke der Spielidee ist für Slot ein Grund, weshalb Liverpool auf ihn zugegangen sein könnte. Der Liverpool Football Club habe zwar keine Kopie von Klopp gesucht, aber die Trainersuche war darauf ausgelegt, diesen Spielstil fortzuführen.

Arne Slot: „Er hat mir ein paar gute Tipps gegeben“

Der kommunikative Austausch zwischen Klopp und Slot war nach Aussagen des Niederländers sehr positiv. Slot lobte das Team, welches ihm „The Normal One“ hinterlassen hatte. Slot stand vor seinem Amtsantritt in Liverpool in regem Austausch mit Klopp. „Wenn jemand neun Jahre in einem Klub gearbeitet hat, dann möchte man alles von ihm wissen“, erklärte Slot auf der Antritts-Pressekonferenz.

Der neue Cheftrainer von Liverpool hat sich in den Gesprächen mit Klopp Informationen über das Umfeld und die Mannschaft eingeholt. Slot sagte in seinem Interview: „Er hat mir mehr als ein paar gute Tipps gegeben.“ Wie genau diese Tipps aussahen, hat er selbstverständlich nicht verraten.

„Mir fiel auf, dass er sich sehr für mich gefreut hat. Ich glaube auch, dass er gesagt hat, dass er von nun an mein größter Fan sein wird – weil er Liverpool auf die bestmögliche Weise unterstützt“, freute sich Slot wie sein Vorgänger auf ihn persönlich reagiert hatte. Der erste Prüfstein in der Premier League, ist das Spiel gegen den Aufsteiger Ipswich Town. Anpfiff der Partie ist am Samstag, den 17. August um 13:30 Uhr.

Andreas Nachbar, abseits.at