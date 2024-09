Die Friedkin Group übernimmt den Everton FC

Knapp zwei Jahre hat man an der Merseyside nach einem neuen Investor gesucht. Nach zahlreichen gescheiterten Verhandlungen ist der Deal nun perfekt. Dan Friedkin...

Knapp zwei Jahre hat man an der Merseyside nach einem neuen Investor gesucht. Nach zahlreichen gescheiterten Verhandlungen ist der Deal nun perfekt. Dan Friedkin übernimmt mit der Friedkin Group die Anteile von Farhad Moshiri.

Friedkin Group bereits Eigentümer der AS Roma

Die Friedkin Group ist im Fußballgeschäft keine Unbekannte. Im Juni 2020 erwarb die Gruppe 88,6% der Anteile am italienischen Hauptstadtklub. Ein Jahr später erfolgte das Engagement von José Mourinho und der Sieg in der Conference League 2021/22. In Rom ist es der Friedkin Group gelungen mit klaren Visionen und einem erfahrenen Coach immer in den Top 7 zu landen.

Dem Vernehmen nach kurz vor Konkurs

Mehr als 700 Millionen Euro Schulden sollen den FC Everton plagen, der seit dem Einstieg von Fahrad Moshiri viel Geld am Transfermarkt in neue Spieler investiert hat. Der Erfolg blieb aber aus und so besteht eine finanzielle Schieflage. Kurzzeitig kursierte sogar das Gerücht, dass der FC Everton in den Konkurs schlittern würde, wenn kein neuer Investor gefunden werden könnte.

Zähe Verhandlungen gingen der Übernahme voraus. Bereits im September 2023 gab es eine Einigung mit 777 Partners, der Deal scheiterte ab daran, dass die Premier League nicht davon überzeugt werden konnte, dass 777 wirklich über das Geld, das zur Übernahme und Fortführung des Klubs nötig war, verfügte.

Bei John Textor, der ebenso am Klub interessiert war, scheitert eine Beteiligung am FC Everton daran, dass er bereits bei Crystal Palace beteiligt ist. Bei der Friedkin Group ging es schlussendlich aber sehr schnell.

Erwerb von 94,1% Prozent am FC Everton

Die Friedkin Group übernimmt sämtliche Anteile des britisch-iranischen Geschäftsmannes Moshiri um kolportierte 400 Millionen Pfund. Dem neuen Eigentümer ist der Klub bestens bekannt, da er dem FC Everton dem Vernehmen nach schon vor geraumer Zeit ein Darlehen von mehr als 200 Millionen Pfund gegeben haben soll.

Die Zustimmung der Premier League zum Anteilsverkauf wird bis Ende des Jahres erwartet, sie sollte aber auf Grund der Finanzkraft der Friedkin Group keinerlei Probleme darstellen. Dan Friedkin selbst soll über ein Vermögen von über 5 Milliarden verfügen.

Neues Stadion und Stabilität

Bei Everton hat man den Blick trotz aller Turbulenzen aber in die Zukunft gerichtet. 2021 wurde mit dem Bau des Everton Stadiums begonnen, das knapp 53.000 Zuschauern Platz bieten soll. 2025 soll der Bau rechtzeitig zu Beginn der neuen Premier League Saison abgeschlossen sein. Über 500 Millionen Pfund soll der Bau verschlingen.

Vom neuen Eigentümer erwartet man sich vor allem finanzielle Stabilität und Investitionen mit Weitblick, damit das Gründungsmitglied der Premier League und neunmalige Meister bald wieder um seinen ersten Titel seit 1987 mitspielen kann. Im neuen Hexenkessel, dem Everton Stadium, wird was die Stimmung betrifft aber alles angerichtet sein.