England Championship – das Resümee der 2010er Jahre

Als letzte europäische Liga beendete gestern die englische Championship das Jahr. Ab morgen schreiben wir bekanntlich schon die „Zwanziger“, im zwölften und letzten Teil...

Als letzte europäische Liga beendete gestern die englische Championship das Jahr. Ab morgen schreiben wir bekanntlich schon die „Zwanziger“, im zwölften und letzten Teil analysieren wir deshalb heute die „Zehner-Jahre“ der zweiten englischen Liga. Welche Mannschaften holten die meisten Punkte, setzten sich im Playoff durch oder mussten in die Drittklassigkeit absteigen. Natürlich gibt’s auch wieder die besten Torschützen und auch einen kleinen rotweißroten Bezug.

51 Teams – Die 2010er Tabelle

In dieser Tabelle werden einerseits alle Meisterschaftsspiele seit 1. Jänner 2010 in der Championship, der zweiten englischen Liga gezählt. Anderseits auch die Playoff-Verpflichtungen, bei denen ja die Plätze drei bis sechs um den einen freien Premier-League-Platz rittern dürfen. In Klammer seht ihr in welcher Leistungsstufe der Verein aktuell spielt.

SZ* Sp S U N Tore Pkt Ø 1. Derby County 10 472 192 129 151 670 : 571 + 99 705 70,5 2. FC Middlesbrough 9 420 178 111 131 543 : 450 + 93 645 71,7 3. Leeds United 9,5 441 178 104 159 600 : 575 + 25 638 67,2 4. Nottingham Forest 10 462 163 129 170 598 : 591 + 7 618 61,8 5. Cardiff City 8 374 163 109 102 524 : 435 + 89 598 74,8 6. FC Reading 9 420 161 113 146 561 : 532 + 29 596 66,2 7. Ipswich Town (3) 9,5 438 152 120 166 530 : 591 – 61 576 60,6 8. Sheffield Wednesday 8 374 134 115 125 460 : 441 + 19 517 64,6 9. Birmingham City 8,5 395 126 119 150 484 : 540 – 56 497 58,5 10. Bristol City 8 370 123 96 151 473 : 538 – 65 465 58,1 11. Queens Park Rangers 7 326 122 85 119 409 : 414 – 5 451 64,4 12. Hull City 6,5 304 123 79 102 408 : 356 + 52 448 68,9 13. Brighton & Hove (1) 6 282 117 93 72 369 : 282 + 87 444 74,0 14. FC Millwall 7,5 347 106 104 137 391 : 457 – 66 422 56,3 15. Norwich City (1) 5 233 112 65 56 404 : 294 + 110 401 80,2 16. Blackburn Rovers 6,5 301 100 97 104 386 : 394 – 8 397 61,1 17. FC Brentford 5,5 257 107 59 91 398 : 327 + 71 380 69,1 18. FC Burnley (1) 5 230 103 68 59 332 : 251 + 81 377 75,4 19. FC Watford (1) 5,5 255 104 64 87 414 : 341 + 73 376 68,4 20. Preston North End 6 277 93 85 99 354 : 370 – 16 364 60,7 21. Leicester City (1) 4,5 209 99 48 62 332 : 241 + 91 345 76,7 22. Wolverhampton W. (1) 5 230 96 56 78 314 : 280 + 34 344 68,8 23. FC Barnsley 7 323 83 89 151 368 : 507 – 139 338 48,3 24. Huddersfield Town 5,5 258 87 68 103 313 : 379 – 66 329 59,8 25. FC Fulham 4,5 214 87 59 68 335 : 296 + 39 320 71,1 26. Bolton Wanderers (3) 6 276 68 79 129 291 : 421 – 130 283 47,2 27. FC Blackpool (3) 4,5 209 60 66 83 255 : 311 – 56 246 54,7 28. Charlton Athletic 4,5 209 60 64 85 234 : 296 – 62 244 54,2 29. Aston Villa (1) 3 144 63 42 39 206 : 155 + 51 231 77,0 30. Sheffield United (1) 3,5 160 65 35 60 211 : 197 + 14 230 65,7 31. Wigan Athletic 4,5 211 57 56 98 213 : 272 – 59 227 50,4 32. Swansea City 3 142 62 36 44 191 : 155 + 36 222 74,0 33. Crystal Palace (1) 3,5 164 52 52 60 189 : 210 – 21 208 59,4 34. West Bromwich 2 95 50 27 18 174 : 115 + 59 177 88,5 35. Rotherham United (3) 4 184 37 50 97 191 : 319 – 128 161 40,3 36. Doncaster Rovers (3) 3,5 160 38 44 78 167 : 261 – 94 158 45,1 37. AFC Bournemouth (1) 2 92 44 24 24 165 : 111 + 54 156 78,0 38. Newcastle United (1) 1,5 68 44 13 11 136 : 61 + 75 145 96,7 39. Coventry City (3) 2,5 114 29 34 51 116 : 152 – 36 121 48,4 40. Peterborough Utd (3) 2,5 114 33 21 60 148 : 189 – 41 120 48,0 41. FC Portsmouth (3) 2 92 28 24 40 103 : 119 – 16 108 54,0 42. West Ham United (1) 1 49 27 14 8 88 : 49 + 39 95 95,0 43. Burton Albion (3) 2 92 23 24 45 87 : 144 – 57 93 46,5 44. FC Southampton (1) 1 47 27 10 10 88 : 48 + 40 91 91,0 45. Stoke City 1,5 71 17 25 29 73 : 92 – 19 76 50,7 46. Scunthorpe United (4) 1,5 68 16 14 38 81 : 126 – 45 62 41,3 47. Milton Keynes Dons (3) 1 46 9 12 25 39 : 69 – 30 39 39,0 48. AFC Sunderland (3) 1 46 7 16 23 52 : 80 – 28 37 37,0 49. Yeovil Town (5) 1 46 8 13 25 44 : 75 – 31 37 37,0 50. Luton Town 0,5 25 6 3 16 31 : 53 – 22 21 42,0 51. Plymouth Argyle (4) 0,5 22 5 4 13 22 : 34 – 12 19 38,0

*) Das Frühjahr der Saison 2009/10 und der aktuelle Herbst der Saison 2019/2020 fließen der Einfachheit halber jeweils mit einer halben Saison (0,5) in die Tabelle. Dazu die neun vollen Saisonen dazwischen ergibt für eine nicht auf- bzw. abgestiegene Mannschaft 10 Saisonen. Die Anzahl der Spiele variiert zwischen den Mannschaften: Einerseits durch die Playoff-Spiele, andererseits stand in der aktuellen halben Saison bis Ende 2019 mehr Spiele (25) an, als in relevanten Hälfte 2009/10 – also ab Beginn 2010 (22 Spiele) die in diese Statistik einfließt.

Publikumsmagneten sorgten für Besucher-Boom

Der Zuschauerschnitt in der Championship hängt wesentlich vom Teilnehmerfeld ab. In den Saisonen mit Publikumsmagneten wie Aston Villa oder Newcastle – die jeweils über 35.000 Besucher im Schnitt bei ihren Heimspielen hatten – kratzte man an oder knackte sogar die 20.000er Marke. Sonst lag der Durchschnitt meist konstant bei etwas über 17.000.

Ob der vielen Traditionsklubs und der – meist – doch deutlich günstigeren Eintrittspreise im Vergleich zur Premier League, spielt diese Liga vor allem bei den Einheimischen eine wichtige Rolle. „Support you local club“ ist vor allem in den englischen Kleinstädten bis runter in die unteren Ligen ein gelebter Grundsatz.

Die Toptorjäger der Championship

„One-Club-Player“ findet man in der Torschützenliste keine. Viel mehr noch kurios, die besten Torjäger der Liga brachten es in dieser Dekade auf jeweils eine Handvoll unterschiedlicher Vereinen.

107 Jordan Rhodes (Huddersfield, Blackburn, M’brough, Norwich, Sheff W.)

96 Billy Sharp (Doncaster, Southampton, Nottingham, Reading, Leeds)

99 Ross McCormack (Cardiff, Leeds, Fulham, A. Villa, Nottingham)

85 Lewis Grabban (Millwall, Bournemouth, Norwich, Reading, Sunderland, A. Villa, Nottingham)

85 David Nugent (Sheffield W, Portsmouth, M’brough, Derby, Preston)

In den Top hundert sind übrigens auch zwei Österreicher vertreten: Atdhe Nuhiu traf 36-mal für Sheffield Wednesday und Andreas Weimann 34-mal für Watford, Derby, Wolverhampton und dieser Tage doppelt für Bristol.

Kompakt – Titel, Tränen und Torjäger

Meister Mitaufsteiger (2.) Playoff-Sieger (3-6) Absteiger Torjäger 2010 Newcastle West Bromwich Blackpool (6) Sheffield W., Plymouth, Peterborough Peter Whittingham (Cardiff) u. Nicky Maynard (Bristol) je 20 2011 QPR Norwich Swansea (3) Preston NE, Sheffield U., Scunthorpe Danny Graham (Watford, 24) 2012 Reading Southampton West Ham (3) Portsmouth, Coventry, Doncaster Rickie Lambert (Southampton, 27) 2013 Cardiff Hull Crystal Palace (5) Peterborough, Wolverhampton, Bristol Glenn Murray (Crystal Palace, 30) 2014 Leicester Burnley QPR (4) Doncaster, Barnsley, Yeovil Town Ross McCormack (Leeds, 28) 2015 Bournemouth Watford Norwich (3) Millwall, Wigan, Blackpool Daryl Murphy (Ipswich, 27) 2016 Burnley Middlesbrough Hull City (4) Charlton, Milton Keynes Dons, Bolton Andre Gray (Burnley, 25) 2017 Newcastle Brighton Huddersfield (5) Blackburn, Wigan, Rotherham Chris Wood (Leeds, 27) 2018 Wolves Cardiff Fulham (3) Barnsley, Burton Albion, Sunderland Matej Vydra (Derby, 21) 2019 Norwich City Sheffield U. Aston Villa (5) Rotherham, Bolton, Ipswich Teemu Pukki (Norwich, 29)

*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert oder der Abstieg besiegelt wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt. Der Playoff-Sieger ist der dritte Mitaufsteiger und wird zwischen den Endplatzierungen drei bis sechs ermittelt!

Das war heute der zwölfte und letzte Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Wir wünschen allen abseits.at-Lesern einen guten Jahreswechsel und für den persönlichen Herzensverein „goldene Zwanziger“ mit ganz vielen Toren.