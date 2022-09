England-Transferupdate: „Auba“ zu den Blues, Arthur Melo zu den „Reds“

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente,...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollten. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Wilfried Gnonto

ST, 18, ITA | FC Zürich – > Leeds United

Der ivorisch-stämmige Italiener Wilfried Gnonto war in der vergangenen Saison der Shooting Star beim überraschenden Schweizer Meister FC Zürich. Nachdem er es in der Meistersaison auf zehn Tore und fünf Assists in 36 Spielen brachte, obwohl er zu Saisonbeginn erst 17 Jahre alt war, zog er das Interesse von halb Europa auf sich. Zumeist kam er als antizipative Spitze zum Einsatz, Gnonto kann aber auch als Mittelstürmer, an beiden Flügeln und im offensiven Mittelfeld aufgeboten werden. Nun bezahlte Leeds United 4,5 Millionen Euro Ablöse und bindet den Italiener für fünf Jahre.

Pierre-Émerick Aubameyang

ST, 33, GAB | FC Barcelona > Chelsea FC

Der gabunische Starstürmer Pierre-Émerick Aubameyang verlässt den FC Barcelona nach nur acht Monaten und wechselt um zwölf Millionen Euro zum FC Chelsea. Der 73-fache Nationalspieler, der auch für Frankreich spielberechtigt gewesen wäre, erzielte in 24 Spielen für die Blaugrana 13 Tore. Chelsea ist für Aubameyang nach Arsenal die zweite Station in der englischen Premier League. Die „Blues“ reagieren damit auf die Abgänge von Timo Werner, Romelu Lukaku und Michy Batshuayi. Aubameyang, der einen Zweijahresvertrag erhielt, ist der einzige Stürmerneuzugang bei Chelsea.

Wout Faes

IV, 24, BEL | Stade Reims – > Leicester City

Der spielstarke belgische Innenverteidiger Wout Faes verlässt seinen französischen Klub Reims und wechselt in die Premier League. Der 24-Jährige schließt sich Leicester City an und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Leicester bezahlte 17 Millionen Euro Ablöse an die Franzosen. Zuvor hatten auch die AC Fiorentina, Turin, Stade Rennes, Newcastle United und Lazio Rom Interesse am belgischen Abwehrspieler bekundet.

Arthur Melo

ZM, 26, BRA | Juventus Turin – > Liverpool FC

Der FC Liverpool verstärkt sein zentrales Mittelfeld noch einmal in der Breite und leiht Arthur Melo von Juventus Turin. Der 22-fache Nationalspieler Brasiliens war vor genau zwei Jahren um 76 Millionen Euro aus Barcelona zur „Alten Dame“ gewechselt und blieb beim Spitzenklub der Serie A deutlich unter den Erwartungen. In 63 Spielen für Juve erzielte er nur einen Treffer und einen Assist. Deshalb war Juventus bereits länger auf der Suche nach einem Abnehmer für Arthur, den man nun in England fand. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt vorerst leihweise für ein Jahr, die „Reds“ besitzen aber eine Kaufoption. Zuletzt galten auch Porto, Lyon und Valencia als mögliche Abnehmer für den 26-Jährigen.