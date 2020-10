Englands ungewöhnliche Aufstellung beim 3:0-Sieg gegen Wales

Das englische Nationalteam gewann am Donnerstagabend das Freundschaftsspiel gegen Wales mit 3:0 und zeigte sich dabei gegenüber dem 0:0-Unentschieden in Dänemark deutlich verbessert. Wales...

Das englische Nationalteam gewann am Donnerstagabend das Freundschaftsspiel gegen Wales mit 3:0 und zeigte sich dabei gegenüber dem 0:0-Unentschieden in Dänemark deutlich verbessert.

Wales war ein relativ dankbarer Gegner für die Engländer, die am Sonntag in der Nations League auf starke Belgier treffen werden. Bei den Walisern waren mit Aaron Ramsey, Joe Allen und Gareth Bale drei Leistungsträger nicht dabei, was sich insbesondere in der zweiten Halbzeit auf die Performance der Mannschaft wesentlich auswirkte.

England schonte vor dem Duell gegen die Belgier zahlreiche Stammspieler und verzichtete zudem auf Tammy Abraham, Ben Chilwell und Jadon Sancho, die sich bei einer Party in London nicht an die Corona-Beschränkungen hielten. Dies hatte zur Folge, dass eine außergewöhnliche Elf das Spielfeld gegen Wales betrat.

Die Mannschaft, die auf der Grafik oben zu sehen ist, kam vor diesem Spiel kombiniert nur auf 54 Länderspiele! Noch kurioser ist aber, dass die Spieler mehr Einsätze in den Ligen unterhalb der Premier League absolvierten (1010), als in Englands höchster Spielklasse (928). Dies zeigt zunächst einmal, dass das Ligensystem unterhalb der Premier League sehr wichtig für den englischen Fußball ist. Andererseits kritisieren viele Fans, dass die englischen Spitzenmannschaften nach wie vor vermehrt auf Legionäre zurückgreifen und die talentierten Jugendspieler oftmals lange Zeit in unterklassigen Ligen zum Einsatz kommen, bevor sie in die Premier League transferiert werden.

Englands Trainer Gareth Southgate warnte vor dem Spiel, dass die Performance seiner Mannschaft sicherlich nicht perfekt ausfallen würde, da die Spieler noch nie in dieser Zusammenstellung miteinander spielten. Diese Sorgen stellten sich zumindest gegen die Waliser als unbegründet heraus, denn seine Schützlinge zeigten sich in Spiellaune, wobei sich insbesondere der formstarke Jack Grealish für zahlreiche kreativen Impulse verantwortlich zeigte. Der Linksaußen von Aston Villa bereitete mit einer Flanke den ersten Treffer der Partie vor. Everton-Mittelstürmer Dominic Calvert-Lewin verwandelte per Kopf zum 1:0 und darf sich damit über seinen zehnten Treffer im siebten Pflichtspiel der Saison 2020/21 freuen!

Bei dieser Startaufstellung verwundert es nicht, dass mit Dominic Calvert-Lewin, Conor Coady und Danny Ings drei Spieler einen Treffer erzielten, die zuvor noch nie für England trafen. Beinahe hätte der 19-jährige Arsenal-Spieler Bukayo Saka ebenfalls seinen Premieren-Treffer erzielt, doch der schnelle Flügelspieler scheiterte am starken Schlussmann der Waliser. Wayne Hennessey bewahrte die Waliser vor einer noch höheren Niederlage.

Alles in allem kann man von einem sehr gelungenen Testspiel der Engländer sprechen. Coach Gareth Southgate kann auf eine große Leistungsdichte zurückgreifen und wird sich insbesondere freuen, dass seine Mannschaft wieder einmal keinen Gegentreffer erhielt. Die Engländer halten bereits seit sechs Spielen in Folge ihr Tor sauber. Wir sind gespannt welche Spieler dieser Startelf auch im Ernstfall zu wichtigen Einsätzen kommen werden. Mit Jack Grealish und Dominic Calvert-Lewin drängen sich jedenfalls zwei ganz interessante Akteure für die Startelf auf, auch wenn die Konkurrenz auf diesen Positionen natürlich sehr groß ist.

