Englischer Titel: Der FC Liverpool und das Coronavirus

Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise, und der damit einhergehenden Ungewissheit, könnte es durchaus passieren, dass der englische Meister am Ende der Saison nicht FC Liverpool heißt.

In fast allen europäischen Ligen wird derzeit darüber debattiert, wie der Ligabetrieb nun weitergeführt werden soll. Szenarien von Geisterspielen bis zum Ende, der Abbruch oder die komplette Annullierung der Saison 2019/20 stehen unter anderem im Raum. Bei der Abwägung ist man natürlich auf einen Beschluss der UEFA angewiesen, ob die Europameisterschaft nun stattfindet – oder eben nicht.

In der Premier League treffen sich die Verantwortlichen am Donnerstag um über das weitere Vorgehen zu beratschlagen. Nicht nur, aber vor allem die Fans des FC Liverpool dürften gespannt sein ob des weiteren Vorgehens auf der Insel.

Es ist aktuell natürlich nur rein hypothetisch, wie so vieles in diesen Zeiten, aber auch in der Premier League könnte die Saison zu einem unfreiwilligen Ende kommen. Was das bedeuten würde, ist noch nicht abzusehen. Aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass dem FC Liverpool die schon sicher geglaubte Meisterschaft am Ende entrissen wird.

Zwar handelt es sich immer noch nur um Fußball – für eine ganze Stadt wäre das jedoch der absolute Super-GAU. Schließlich wartet man an der Mersey nun bereits 30 Jahre auf den Titel; jeder, der es mit den Reds hält, lechzt danach.

Und so nah kam der FC Liverpool der Meisterschaft während seiner langen Durststrecke noch nie. Selbst in den kühnsten Träumen hätte sich ein Fan so einen Saisonverlauf nicht erdenken können. Derzeit hat das Team von Trainer Jürgen Klopp 25 Punkte Vorsprung auf „Verfolger“ Manchester City, der noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Also braucht Liverpool theoretisch noch zwei Siege, um den Gewinn der Meisterschaft perfekt zu machen.

Doch ob die restlichen Spiele ausgetragen werden, ist eben mehr als unsicher. Laut dem englischen Telegraph würde es innerhalb der Liga wohl keinen großen Widerstand dagegen geben, den FC Liverpool bei einem Abbruch der Saison zum Meister zu erklären. Alles andere wäre aufgrund des großen Vorsprungs auch nicht nachzuvollziehen. Kommen die Verantwortlichen jedoch zu dem Urteil, die Saison komplett zu annullieren, wäre das in etwa, als hätte diese nicht stattgefunden.

So unfassbar bitter es auch wäre, falls der FC Liverpool sich am Ende nicht Meister der Saison 19/20 nennen könnte – es gibt wichtigere Dinge als Fußball. Genau das hat Klopp in seinem auf der Vereinshomepage veröffentlichten Brief am Freitag eindringlich klar gemacht. Dort heißt es: „Ja, ich bin der Manager dieses Teams und Klubs und trage deshalb eine Verantwortung für unsere Zukunft auf dem Platz. Aber ich denke in diesem Moment, bei so vielen Leuten in unserer Stadt, der Region, dem Land und auf der Welt, die Angst haben und Unsicherheit verspüren, wäre es falsch, über mehr zu reden als darüber, den Ratschlägen der Experten zu folgen und sich um sich selbst und um andere zu kümmern. In dieser Nachricht des Teams an unsere Anhänger geht es nur um euer Wohlbefinden.“