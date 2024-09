Haaland sicherte sich nächsten Rekord, Liverpool patzte erstmals

Im Nations-League-Spiel gegen Österreich entpuppte sich Erling Haaland einmal mehr als eiskalter Vollstrecker. Die Defensive des ÖFB hatte den Norweger lange im Griff und...

Im Nations-League-Spiel gegen Österreich entpuppte sich Erling Haaland einmal mehr als eiskalter Vollstrecker. Die Defensive des ÖFB hatte den Norweger lange im Griff und ließ ihn nicht in die Partie finden, bis er kurz vor Schluss den entscheidenden Siegtreffer für die Gastgeber erzielte. Diese Form nahm er wieder mit nach England und schaffte im vierten Ligaspiel gegen Brentford den nächsten Rekord. Während die Citizens einen 2:1-Erfolg bejubeln konnten, musste sich Arne Slot mit seinen „Reds“ dem Underdog Nottingham Forest beugen.

Haalands Doppelpack zum Torrekord

Das Spiel begann für Manchester City überhaupt nicht nach Plan, denn nach nur einer Minute lagen die Skyblues bereits mit 0:1 in Rückstand. Yoane Wissa war der Nutznießer eines ungewohnten Abwehrfehlers und traf zur frühen Führung für die „Bees“. Pep Guardiola vertraute in der Startelf erstmals auf Rückkehrer İlkay Gündoğan und tauschte anfangs noch Mittelfeldmotor Rodri gegen den Kroaten Kovacic aus. Gündoğan der dabei die Rolle des Spielmachers von Rodri übernehmen sollte, konnte mit Kovacic nicht für die nötige Sicherheit im Mittelfeld sorgen, denn immer wieder eröffneten sich für die Gäste Möglichkeiten, wie beispielsweise den Kopfball durch Nathan Collins (8.), den Ederson noch abwehren konnte. Manchester City ließ sich dennoch nicht von ihrem ballbesitzorientierten Spiel abbringen.

Diese Einstellung belohnte die Mannschaft von Pep Guardiola, die nach einer Viertelstunde besser in die Partie fand und mehr Zugriff auf das spielerisch starke Mittelfeld von Brentford bekam. Durch das hohe Pressing des amtierenden englischen Meisters schafften es die Blues, das kompakt verteidigende Brentford unter Druck zu setzen. Erling Haaland war es dann in der 19. Spielminute, der den Ausgleich für den großen Favoriten auf die Meisterschaft erzielte. Eine Besonderheit erfuhr der brasilianische Keeper der Citizens, denn er durfte sich in die Liste der Assistgeber eintragen. Mit einem langen Abschlag schickte er Haaland auf die Reise, der eiskalt zum 2:1-Endstand traf.

Die beiden Tore gegen Brentford waren die Saisontreffer 8 und 9 für den bulligen Norweger. Der ehemalige Salzburger erzielte damit in den ersten vier Saisonspielen so viele Tore wie kein anderer Spieler zuvor. Welchen Stellenwert dieser Rekord hat, wird deutlich, wenn man sich die vielen Topstürmer anschaut, die in der Premier League aktiv waren. Denkt man an Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry und weitere Topstars der Premier League, wird die besondere Leistung des Norwegers deutlich. Mit dem Sieg bleibt Manchester City mit der vollen Ausbeute von zwölf Punkten an der Tabellenspitze.

Nottingham Forest besiegt FC Liverpool an der Anfield Road

Einen ersten Rückschlag musste der FC Liverpool mit Neu-Trainer Arne Slot einstecken. Beim zweiten Heimspiel an der Anfield Road wurden die Reds von frechen Gästen überrascht. Der Niederländer schickte seine Mannschaft nach dem erfolgreichen Auftakt mit einem Torverhältnis von 7:0 aus den ersten drei Begegnungen unverändert in das Heimspiel gegen Nottingham Forest. Die Reds begannen wie auch in den drei vorherigen Spielen im gewohnten 4-3-3-System engagiert und spielerisch auf einem extrem hohen Level. Sie ließen den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren und brachten sich gegen die stabile Defensive aber selten in wirklich aussichtsreiche Abschlusspositionen. Die beste Chance in der ersten Hälfte hatte Luis Diaz, der mit seinem Schuss jedoch nur die Stange traf. Glück hatte Nottinghams Keeper Matz Sels, der nach einem strammen Schuss den Ball durch die Hände sowie Beine flutschen ließ, ihn aber noch kurz vor der Linie im Nachfassen kontrollieren konnte. Die tief stehende Abwehr von Nottingham Forest verdichtete das Mittelfeld und ließ besonders den Spielmachern Dominik Szoboszlai und Alexis Mac Allister wenig Platz, um sich aufzudrehen und das Spiel ins letzte Drittel zu tragen. Mac Allister ließ sich im Aufbau immer wieder zwischen van Dijk und Konaté fallen und holte sich dort die Bälle ab, um das Spiel zu diktieren.

In der zweiten Hälfte bot sich den Fans im Stadion das gleiche Bild wie schon in den 45 Minuten zuvor. Liverpool war am Drücker, letztlich aber doch zu harmlos. Nuno Espirito Santo, der Trainer des Tabellensiebzehnten der vergangenen Saison, spürte, dass etwas für sein Team möglich war und brachte die Flügelflitzer Callum Hudson-Odoi und Anthony Elanga. Diese Einwechslungen brachten gerade in den gewünschten Kontersituationen den Erfolg. So kam Elanga nach einem blitzartig ausgeführten Konter zu einer großen Abschlussmöglichkeit, konnte diese aber nicht nutzen (68.). Vier Minuten später bestrafte Hudson-Odoi die Harmlosigkeit der Reds und erzielte per Distanzschuss den Siegtreffer. Das Tor war der erste Gegentreffer für Liverpool in der laufenden Saison. Slot reagierte sofort auf den Rückstand und brachte Curtis Jones für Ibrahima Konaté sowie Kostas Tsimikas für Andrew Robertson.

Tsimikas übernahm positionsgetreu den Platz von Robertson auf der linken Schiene und sollte für frischen Wind auf der Außenbahn sorgen. Mit Jones kam ein offensiver Mittelfeldspieler für einen Innenverteidiger und war als klares Signal an die Mannschaft zu werten. Die erhoffte Schlussoffensive blieb aber aus und so hatten die Reds das erste Mal das Nachsehen. Die Generalprobe für das anstehende UEFA Champions League Spiel am Dienstag gegen den AC Mailand (Anpfiff: 21:00 Uhr) ging mit der Niederlage gegen Nottingham Forest schief.