Ilkay Gündogans Rückkehr zu Manchester City

Ilkay Gündoğan verlässt nach nur einem Jahr den FC Barcelona und kehrt zu Manchester City zurück. Der ehemalige deutsche Teamspieler verkündete kurz nach seinem Rücktritt aus der DFB-Elf den Transfer zu den Cityzens.

Ablösefreie Gündoğan-Rückkehr trotz laufenden Vertrags?

Gündoğan freut sich über die Rückkehr zu seinem ehemaligen Klub, bei dem er vor seinem Wechsel zu Barcelona sieben Jahre lang tätig war. „Die Möglichkeit zu haben, hierher zurückzukehren, bedeutet so viel“, äußerte sich der Mittelfeldakteur gegenüber seinem alten und neuen Arbeitgeber. Für die Skyblues hätte es mit dem Transfer nicht besser laufen können. Mit Gündoğan kommt nicht nur der absolute Wunschspieler von Pep Guardiola zurück, sondern er bekommt den erfahrenen Spielmacher auch noch zum Nulltarif.

Möglich macht das der Transfer von Dani Olmo, der kürzlich vom RB Leipzig zum FC Barcelona wechselte. Der junge Spanier, der aufgrund der finanziellen Regeln der La Liga nicht eingesetzt werden durfte, erhält durch den Abgang von Gündoğan die Spielberechtigung. Dies ist der Grund, weshalb die Katalanen Medienberichten zufolge auf eine Ablösesumme verzichteten. Im Dress des FC Barcelona kam der 183 cm große Gündogan in 51 Pflichtspielen zum Einsatz. Über die Social-Media-Kanäle richtete er ein paar Worte an die Fans: „Ich kam hierher, um mich einer neuen, aufregenden Herausforderung zu stellen, und ich war bereit dazu“. Weiter fügt er hinzu, dass der Abgang ihn weniger traurig macht, wenn er dadurch dem Verein in den finanziellen Schwierigkeiten helfen kann.

Gündoğan: „Man fühlt sich ständig gefordert“

Nach seiner Rückkehr zu Manchester City trifft der Mittelfeldstratege auf Erfolgscoach Guardiola, unter dem er sich zu dem Weltklasse-Spieler entwickelt hat, der er heute ist. Dementsprechend freut er sich wieder unter dem spanischen Übungsleiter auflaufen zu dürfen. „Jeder weiß, welchen Respekt ich vor Pep habe – er ist der beste Trainer der Welt, und die tägliche Arbeit mit ihm macht dich zu einem besseren Spieler. Man fühlt sich ständig gefordert, was für jeden Profi genau das Richtige ist. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit ihm zu arbeiten“, sagt er in einem auf der Website der Cityzens veröffentlichten Video.

Nicht nur Gündoğan freut sich wieder „daheim, beim besten Fußballklub der Welt“ zu sein, sondern auch Guardiola, der sich für die Rückkehr starkmachte, gibt auf der vereinsinternen seine Freude preis. „Als es passierte, habe ich ja gesagt. Ich liebe Mittelfeldspieler und ich liebe seine Qualitäten. Er gibt uns eine Alternative in der Art und Weise, wie wir spielen wollen. Er kann sich in zwei oder drei Rollen perfekt anpassen. Er braucht keine Zeit, um sich einzugewöhnen. Wenn er morgen spielen muss, weiß er alles. Deshalb ist es für uns bequem und ich kenne seine Mentalität“, wird der Spanier zitiert.

Gündoğan erhält zunächst einen Vertrag bis 2025 und könnte am Wochenende bereits im Premier League-Kader der Skyblues stehen. Um das Blitz-Comeback zu vollenden, benötigt er allerdings die internationale Freigabe.

Andreas Nachbar, abseits.at