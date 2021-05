Man-United-Fans wenden sich mit offenem Brief an die Sponsoren

Manchester United steht heute vor dem Einzug ins Finale der Europa League. Es ist durchaus möglich, dass die beiden Europacup-Endspiele dieses Jahr ausschließlich von...

Manchester United steht heute vor dem Einzug ins Finale der Europa League. Es ist durchaus möglich, dass die beiden Europacup-Endspiele dieses Jahr ausschließlich von englischen Klubs ausgetragen werden. Nach den Protesten im Old Trafford am 2. Mai ist dies allerdings eine Randnotiz. Die Fans der Red Devils haben derzeit eher mit der Klubführung zu kämpfen, als sich über sportliche Erfolge zu freuen.

„Supporting the Glazers does not support the club“ schreiben die Manchester-United-Fans in einem offenen Brief an die Sponsoren des Klubs. Dass der offene Brief an die Sponsoren und nicht an die Klubführung gerichtet wurde, hat natürlich einen tieferen Sinn. Dass der verhasste Glazer-Clan, dessen Oberhaupt Malcolm Glazer bereits im Jahre 2014 starb, kein guter Adressat für die Anliegen der Fans ist, zeigte die gewünschte Teilnahme des Klubs am Rohrkrepierer Super League. Diese wurde abgeblasen, der Zorn der Fans blieb aber aufrecht und uferte in einem „Platzsturm“ aus – und das zu Pandemiezeiten.

Den Sponsoren richten die Fans in ihrem offenen Brief aus, dass sie sämtliche Produkte boykottieren werden und zugleich die Marken schlechtmachen und die Konkurrenz unterstützen werden, bis die Sponsoren die Geschäftsbeziehungen zu den Glazers aufgelöst haben. Die 279 Millionen Pfund, die die Sponsoren jährlich an den Klub zahlen, würden nicht dafür aufgewendet werden, in Spieler zu investieren, die den Klub wieder erfolgreicher machen können und ebenso wenig um das in die Jahre gekommene Old Trafford zu sanieren oder für bessere Trainingsbedingungen zu sorgen. Stattdessen würden mit diesen Geldern Schulden getilgt und Dividenden ausgeschüttet. Die Fans bezeichnen die Sponsoren in ihrem Brief als „Komplizen“ der Glazer-Familie und ihre Kooperationen mit Glazer als Attacke auf den Manchester United Football Club und den Versuch, den englischen Fußball zu „ermorden“.

Hier der Originaltext des offenen Briefs der Fans des Manchester United FC.