Manuel Ugarte vor Transfer zu Manchester United

Der niederländische Trainer Erik ten Hag bastelt weiter an einer konkurrenzfähigen Mannschaft, damit Manchester United in dieser Saison wieder um den Titel mitspielen kann...

Der niederländische Trainer Erik ten Hag bastelt weiter an einer konkurrenzfähigen Mannschaft, damit Manchester United in dieser Saison wieder um den Titel mitspielen kann und sich zumindest für die UEFA Champions League qualifiziert. Berichten von „Skysports“ zufolge stehen die Red Devils in engem Austausch mit Paris Saint-Germain. Dabei soll es um den erst in der Saison 2023/24 zu Paris gewechselten Manuel Ugarte gehen. Ten Hag sieht im Mittelfeld trotz namhafter Zugänge wie Matthijs de Ligt, Leni Yoro oder Joshua Zirkzee noch Handlungsbedarf.

Fixer Transfer oder Leihe mit Kaufoption?

Manuel Ugarte strebt auf jeden Fall den Wechsel nach England an, ob es ein dauerhafter Transfer wird oder ob es sich dabei um eine Leihe mit Kaufoption handelt, ist dabei noch offen. Zu Beginn der Transferperiode taten sich beide Mannschaften mit Verpflichtungen schwer. Doch gerade Paris Saint-Germain konnte die Lücke im Mittelfeld durch die Verpflichtung von Fabián Ruiz schließen, weshalb man aufseiten der Franzosen bereit ist, den 23-jährigen Uruguayer ziehen zu lassen.

Ugarte-Transfer schon fix oder erst nach weiteren Spielerverkäufen geplant?

Nach französischen Medienberichten gab es sogar schon eine Einigung über einen fixen Transfer. Die Zeitung „Le Parisien“ vermeldet eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro für den Mittelfeldkämpfer. Sollte Manchester United den Zuschlag tatsächlich bekommen, würden die Sommer-Transferausgaben 200 Millionen Euro übersteigen. „Skysports“ zeigt sich da etwas vorsichtiger. Das englische Sportmedium spricht davon, dass Manchester United den Deal erst fixiert, wenn weitere Abgänge verzeichnet werden.

Ein prominenter Abgangskandidat scheint Scott McTominay zu sein. An dem defensiven Mittelfeldakteur ist vor allem der Premier League-Club FC Fulham interessiert. Die „Cottagers“ sollen 25 Millionen Euro inklusive Boni geboten haben. Manchester will McTominay aber nur ziehen lassen, wenn er selbst darum bittet. Ten Hag unterstrich immer wieder die Bedeutung des 27-jährigen Schotten für die Mannschaft. Das Interesse von PSG an Jadon Sancho hat, nach dem Transfer von Desiré Doue von Stade Rennes in die französische Hauptstadt, nachgelassen. Borussia Dortmund und Juventus Turin möchten Sancho zwar gerne verpflichten, können aber wohl nicht die nötige Summe aufbringen, weshalb sein Verbleib in Manchester wahrscheinlicher wird.

Einen Abgang konnte Manchester United in der Zwischenzeit schon verbuchen. Facundo Pellistri wechselt für 5 Millionen Pfund inklusive Weiterverkaufsgebühr zum griechischen Pokalsieger Panathinaikos Athen. Diese Summe reicht allerdings nicht aus, um den Transfer von Ugarte realisieren zu können. Die Entscheidung über den Transfer wird erst in den letzten Tagen des Transferfensters entschieden.

Wer ist Manuel Ugarte?

Manuel Ugarte ist 22-facher Teamspieler von Uruguay und ein wahrer Mittelfeldmotor. Sein ehemaliger Trainer bei Fenix in Uruguay sagte über den 23-Jährigen: „Er hat 7 Lungen, er hört nie auf“. Dieses Kämpfer-Gen ging Manchester United in den letzten Jahren verloren, denn gerade der brasilianische Star Casemiro, zeigte in der vergangenen Saison immer wieder Schwächen.

Ugarte wies in den letzten 2 Jahren die besten Zweikampfwerte in seiner Liga auf. In der portugiesischen Primeira Liga führte er bei Sporting Lissabon in 31 Spielen 121 Zweikämpfe. Das war in Portugal der höchste Wert in der Saison 2023/2024. In seinem Jahr bei Paris Saint-Germain brachte er es in 21 Startelf-Einsätzen auf 98 geführte Duelle, was auch die höchste Zahl in der französischen Elite-Liga war.

Durch seine bemerkenswerten Fähigkeiten im Pressing und der Balleroberung wurde er immer wieder mit N’Golo Kanté verglichen. Der 183 cm große Mittelfeldspieler musste sich in den letzten 2 Jahren nur von einem Spieler in der Statistik der geführten Zweikämpfe geschlagen geben. Nur der kürzlich zum FC Bayern München gewechselte Joao Palhinha führte durchschnittlich in 90 Minuten mehr Duelle um den Ball.

Top-5-Spieler mit den meisten erfolgreichen Tacklings (Durchschnitt)

(in den europäischen Top-5-Ligen seit der Saison 2022/23)

1. Joao Palhinha: 4,62

2. Manuel Ugarte: 4,56

3. Carlos Benavidez: 4,50

4. Juanlu Sanchez: 4,29

5. Joao Gomez: 4,27