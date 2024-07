Megatalente Jahrgang 2006 (12): Lucas Bergvall

Djurgårdens IF

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Lucas Bergvall

ZM, 18, SWE – Djurgardens IF / Tottenham Hotspur

Bereits seit längerem steht der Transfer des schwedischen Supertalents Lucas Bergvall zu Tottenham Hotspur fest. Vor wenigen Tagen, am 1. Juli, wurde der Transfer nun auch tatsächlich vollzogen und Bergvalls bisheriger Verein Djurgarden durfte mit zehn Millionen Euro Ablöse einen neuen Rekordtransfer feiern. Bei den „Spurs“ unterschrieb Bergvall langfristig bis Sommer 2029.

Dass der 18-jährige Mittelfeldspieler bald den Sprung in eine Top-Liga schaffen würde, war aber auch offensichtlich. Bei seinem Stammklub Brommapojkarna debütierte Bergvall im Alter von 15 Jahren, mit 17 war er bereits Stammspieler bei Djurgarden, im vergangenen Jänner spielte er – noch 17-jährig – sein erstes Länderspiel für Schweden. Für Djurgarden kam er in 47 Spielen auf neun Tore und sechs Assists.

Der 187cm große Achter ist ein Mittelfeldspieler moderner Prägung, ausgesprochen umtriebig und mit einer perfekten Technik ausgestattet. Seine Läufe mit Ball sind linienbrechend und er ist in vollem Lauf wegen seiner perfekten Ballführung sehr schwer zu verteidigen. Zudem ist er ein guter Vorbereiter und wird auch selbst immer wieder gefährlich, wobei sowohl bei den Vorbereitungen, als auch bei den Abschlüssen stets ein nicht zu verachtender Überraschungsmoment mitschwingt. Bergvall macht Dinge, die viele andere Spieler nicht machen oder können und versprüht großen spielerischen Esprit.

Die schwedische Liga war für den 18-Jährigen sicher ein perfekter Ort um sich weiterzuentwickeln. In England wird die Aufgabe nun ungleich schwerer, aber es ist dennoch zu erwarten, dass der Schwede sofort ein vollwertiges Kadermitglied bei Tottenham sein und nicht verliehen wird. Das intensivere Training und die allgemein größeren, körperlichen Anforderungen in England werden Bergvall dabei helfen, seine kleinen Schwächen schnell auszumerzen.

Rund um seinen 18. Geburtstag im vergangenen Februar wurde bekannt, dass nicht nur Tottenham den schwedischen Youngster jagte. Bayern, Dortmund und Frankfurt, Manchester United und sogar der FC Barcelona wollten den jungen Achter ebenfalls haben. Dass Tottenham den Zuschlag bekam, lag sicher auch am kurz- und mittelfristigen Plan, den man mit Schwedens größtem Talent aus dem Jahrgang 2006 hat.

Starpotential 9 von 10

Video: Best of Lucas Bergvall