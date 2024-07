Megatalente Jahrgang 2006 (16): Marc Guiu

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Marc Guiu

ST, 18, ESP – FC Barcelona

Bereits im letzten Teil unserer Serie waren wir zu Gast in „La Masia“ und stellten euch Barcas spannenden Rechtsverteidiger Hector Fort vor. Bestens bekannt ist dieser mit dem Mittelstürmer Marc Guiu, der jedoch nun einen anderen Weg einschlägt.

Der 18-jährige Guiu war bei der U17-Europameisterschaft 2023 mit vier Treffern der beste Torschütze des Turniers und wurde aufgrund seiner starken Leistungen auf Nachwuchslevel bereits für die Kampfmannschaft seines Stammklubs Barcelona nominiert, wo er in sieben Partien auf zwei Tore kam.

Allerdings passt der „klassische Neuner“, wie ihn Barcelonas Nachwuchstrainer Ivan Carrasco beschrieb, derzeit nicht ins Konzept der Blaugrana, weshalb man ihn nach England ziehen ließ. Der Chelsea FC verpflichtete Guiu erst vor zwei Wochen um sechs Millionen Euro Ablöse und stattete ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr aus. Nachdem bekannt wurde, dass Barcelona nicht abgeneigt ist, seinen jungen Mittelstürmer abzugeben, waren zuletzt auch RB Leipzig und der FC Bayern München an einer Verpflichtung Guius interessiert.

Guiu wird von den Leitern von „La Masia“ wie folgt beschrieben: „Er ist ein Spezialist für die ‚Box‘, der von seiner physischen Kraft lebt. Seine größte Tugend ist das Spiel in der Luft. Marc ist auch sehr schnell und kraftvoll und wenn er Räume bekommt, ist er unaufhaltsam.“

Barcelona-untypisch ist der 18-Jährige allerdings kein typischer Antizipativstürmer oder Kombinationsspieler, weshalb man bei Barcelona mit Fortdauer seiner Entwicklung etwas skeptisch wurde. Der englische Fußball passt schlichtweg besser zum 187cm großen Mittelstürmer aus Granollers. Guiu ist ein spannender Zielspieler, der für zahlreiche Tore gut ist, wenn das Spiel gut auf ihn zugeschnitten wird. Verbesserungspotential hat der junge Spanier in seinen Pendelbewegungen bzw. im Abspulen eines größeren Aktionsradius, sowie im Pass- und Kombinationsspiel.

Auch wenn Guiu als „kompletter Stürmer“ für den Strafraum gilt, ist nicht ganz klar, ob er sich mit seinem Wechsel nach London einen Gefallen getan hat. Es ist nicht zu erwarten, dass er auf Anhieb zum Stammspieler wird und möglicherweise steht ihm eine längere Phase an Leihen bevor. Wenn er sich durch diese schwierige, unmittelbare Zukunft durchbeißen kann, hat er aber definitiv das Potential zu einer Größe im europäischen Spitzenfußball zu werden.

Starpotential 8 von 10

Video: Best of Marc Guiu