Megatalente Jahrgang 2006 (4): Archie Gray

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Archie Gray

ZM, 18, ENG – Leeds United

Erst im März feierte der englische Jungstar Archie Gray seinen 18. Geburtstag. Bereits zehn Tage danach debütierte er für Englands U21-Nationalelf, nachdem er zuvor natürlich alle Nachwuchsauswahlen im Schnelldurchlauf durchmachte.

Gray ist speziell gegen den Ball ein unglaublich spannender Spieler, zeichnet sich aber auch durch seine Polyvalenz aus. Eigentlich ist er als „Achter“ im zentralen Mittelfeld groß geworden, aber bei seinem Klub Leeds United spielte er in der laufenden Saison bereits auf mehreren Positionen. Zuletzt war er fast über die gesamte Saison als Rechtsverteidiger gesetzt, spielte im Saisonfinish aber wieder im Mittelfeldzentrum.

Es ist unheimlich schwierig, mit dem Ball an Gray vorbeizukommen und der 18-Jährige lässt teils schwierige Tacklings und Balleroberungen sehr einfach aussehen. Der Kampf um den Ball, aber auch Gegenpressingsituationen sind etwas, was ihm im Blut steckt. Die Art und Weise, wie er in Duelle mit seinen Gegners, ob in Rückwärtsbewegung oder im „nach vorne Verteidigen“ geht, kann man sich kaum aneignen. Aber auch die Weiterverarbeitungen nach Ballgewinnen können sich sehen lassen und Gray ist ein ausgesprochen passsicherer und auch progressiv passender Spieler.

Auch wenn Leeds den Aufstieg in die Premier League in den Playoffs verpasste, ist Gray der Gewinner der Saison. 2022/23 machte er noch keine einzige Partie für die Kampfmannschaft, im Sommer 2023 zog ihn Trainer Daniel Farke allerdings hoch und hatte wenig Interesse daran, ihn behutsam aufzubauen. Ab der ersten Partie spielte Gray von Beginn an, erst in Runde acht kam er erstmalig nur von der Bank. Das uferte darin aus, dass der zu Saisonstart erst 17-Jährige in der Saison 2023/24 auf unglaubliche 52 Spiele und über 4.300 Einsatzminuten kam. Dabei erzielte er einen Treffer und einen Assist.

In der „Knochenmühle“ Championship zeigte Gray also bereits – wie einst ein gewisser Jude Bellingham – dass mit ihm auch auf „Erwachsenenlevel“ zu rechnen ist. Das blieb auch großen Klubs nicht verborgen: Die Bayern beäugen den jungen Engländer, der in Leeds noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, sehr genau – haben dabei aber auch schon Konkurrenz von Real Madrid, sowie aus Dortmund und Liverpool.

Dennoch scheint es vorerst nicht unmöglich, dass Gray auch die nächste Saison noch mit Leeds bestreiten wird, ehe der erste große Wechsel zustandekommt. Es wird eine Frage der Ablösesumme und der Nachfrage sein. Klar ist aber auch, dass Gray in seinem Jahrgang wahrscheinlich das größte Talent Englands ist und absolutes Weltklassepotential mitbringt. Eine Wette darauf, dass Gray eines Tages für die „Three Lions“ auflaufen wird, ist wohl eine mehr als sichere…

Starpotential 10 von 10

Video: Best of Archie Gray