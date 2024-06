Megatalente Jahrgang 2006 (6): Lewis Miley

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Lewis Miley

ZM/DM, 18, ENG – Newcastle United

Es war mehr als nur eine Talentprobe, die Lewis Miley in der abgelaufenen Saison bei Newcastle United abgeliefert hat. Schon in der letzten Runde der Vorsaison debütierte der Mittelfeldspieler für die „Magpies“ und eine Verletzungsmisere seines Teams im Herbst, spülte ihn wieder in die erste Elf. Der U19-Teamspieler nützte seine Chance und kam in einem mit Stars gespickten Team auf 26 Saisoneinsätze, einen Treffer und vier Assists.

Dabei feierte Miley, der sein ganzes Leben für Newcastle spielte, erst vor vier Wochen seinen 18. Geburtstag. Schon als er 17-jährig in die „Erste“ kam, verblüffte er auch einige Teamkollegen, die schon einiges gesehen haben. So sagte etwa der 26-jährige Brasilianer Bruno Guimaraes, einer der großen Stars im Team, in einem Interview: „Lewis ist ein Star. Er ist unglaublich. Als ich 17 Jahre alt war, entschuldigt den Ausdruck, war ich Scheisse.“

Und tatsächlich präsentierte sich Miley enorm reif und abgebrüht. Der 189cm große Engländer war vor allem im Sechser/Achter-Raum, wo er sich am wohlsten fühlt, extrem aggressiv gegen den Ball, war für zahlreiche Balleroberungen verantwortlich, verarbeitete die Bälle danach auch gut weiter. Da und dort streute Miley noch einen Sicherheitspass ein, anstatt die Tiefe zu suchen, allerdings muss man insgesamt dennoch seine gute Entscheidungsfindung hervorheben. Der 18-Jährige wirkt vor allem im Kopf sehr schnell und er hat stets einen guten Überblick über das Geschehen rund um ihn.

Auch nachdem die vielen Verletzten bei Newcastle wieder fit waren, hätte man Miley nur noch schwer aus der Mannschaft spielen können – allerdings zog sich der Youngster Ende März dann selbst eine Rückenverletzung zu, die ihm weitere Einsätze verwehrte. In der Premier League 2 wird er jedenfalls ab der kommenden Saison keine Rolle mehr spielen. Ganz im Gegenteil: Im Jänner verlängerte Newcastle den Vertrag seines Jungstars bis Sommer 2029 und die nächsten Schritte werden wohl der unangefochtene Stammplatz und die U21-Nationalelf sein.

Starpotential 9 von 10

Video: Best of Lewis Miley