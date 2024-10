Nach Abgang von Begiristain: Verlässt auch Guardiola City mit Saisonende?

Ein weiterer langjähriger Weggefährte von Pep Guardiola verlässt die Cityzens. Nach Omar Berrada, der seit Saisonbeginn CEO von Manchester United ist, kündigt nun auch...

Ein weiterer langjähriger Weggefährte von Pep Guardiola verlässt die Cityzens. Nach Omar Berrada, der seit Saisonbeginn CEO von Manchester United ist, kündigt nun auch Sportdirektor Begiristain seinen Abgang mit Saisonende an. Ist Guardiola der nächste?

Seit 2012 bei Manchester City

Txiki Begiristain gilt als einer der erfolgreichsten Sportdirektoren des Fußballs und führt die Geschicke des zehnfachen englischen Meisters seit 2012. Er war maßgeblich an den seit seiner Bestellung errungenen sieben Meistertitel und dem Champions-League-Erfolg 2023 beteiligt.

Nicht nur das: Er war auch einer derer, die sich vehement für ein Engagement von Pep Guardiola eingesetzt haben, der seit 2016 Trainer von Manchester City ist. Er galt als der Macher hinter dem Wechsel des Spaniers nach Manchester, womit die Cityzens die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte einleiteten.

Enge Verbindung zwischen Begiristain und Guardiola

Das erfolgreiche Duo Begiristain/Guardiola gab es schon vor der glorreichen Zeit bei Manchester City und zwar beim FC Barcelona. Die beiden arbeiteten von 2008-2010 zusammen und führten die Katalanen zu zwei Meistertiteln und einem Erfolg in der Champions League. Es war Begiristain, der Guardiola damals zum Cheftrainer beförderte als dieser noch als Trainer ein vollkommen unbeschriebenes Blatt war und die zweite Mannschaft der Blaugrana trainierte. Es war ein Risiko, das sich auszahlen sollte. Guardiola selbst hatte erst kürzlich erklärt, dass Begiristain an ihn geglaubt hatte, als es nur ganz wenige taten und ihm den Einstieg ins Profigeschäft ermöglichte. Aus diesem Grund sei er ihm immer verbunden. Und nicht nur das: Von 1991-1995 trugen beide gemeinsam als Spieler das Trikot des FC Barcelona.

Guardiola verliert nächsten Vertrauten

Erst diesen Sommer welchselte Omar Berrada von Manchester City zu Manchester United. Ein weiterer engerer Vertrauter sowohl von Begiristain als auch Guardiola. Die drei verbindet sowohl eine gemeinsame Vergangenheit beim FC Barcelona als auch bei Manchester City.

Guardiolas Vertrag läuft im Sommer 2025 aus

Vielleicht sind die Abgänge von Berrada und Begiristain nur Vorboten für den ganz großen Knalleffekt. Guardiolas Vertrag bei den Cityzens läuft im Sommer 2025 aus und noch hat der Spanier offiziell keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Vielleicht weiß aber Txiki Begiristain bereits mehr und ist darüber informiert, dass Pep Guardiola nicht verlängern wird. Oder der Rückzug von Begiristain führt dazu, dass auch Guardiola den amtierenden Meister verlässt. Alles freilich noch reine Spekulation.

Sportings Hugo Viana Favorit auf Nachfolge

Natürlich brodelt die Gerüchteküche über die Nachfolge bereits und ein Name hält sich hartnäckig – und zwar jener von Hugo Viana. Der 41-jährige Portugiese leitet seit 2018 als sportlicher Leiter die Transfergeschicke von Sporting Lissabon. Erfolgreich. Drei Meistertitel stehen seit seiner Ernennung zum Sportchef zu Buche und vor allem auch eine ganze Reihe an guten Transfers. Manuel Ugarte, Morten Hjulmand und Viktor Gyökeres sind nur einige wenige davon, die eingeschlagen haben und teils mit satten Gewinnen verkauft werden konnten.

Ob Hugo Viana bereit ist in die großen Fußstapfen von Txiki Begiristain zu treten, können nur er selbst und die Verantwortlichen der Cityzens bewerten. Hat Viana Pech, muss er sich aber als erste Amtshandlung um die Bestellung eines neuen Trainers kümmern.

Lotst Berrada Begiristain zu Manchester United?

Davon kann nicht ausgegangen werden, zumal sich Begiristain damals schockiert gezeigt hatte, dass Berrada Manchester City für den direkten Rivalen verlassen hatte.

Ebenso hat Manchester United erst diesen Sommer mit Dan Ashworth einen durchaus renommierten Sportdirektor ins Old Trafford geholt. Möglich ist freilich immer alles, es gilt aber als sehr unwahrscheinlich, dass Begiristain die Red Devils übernimmt.

Begiristain legt Sabbatical ein

Obige Feststellung wird auch dadurch unterstrichen, dass Begiristain seine Schuhe nicht an den Nagel hängen will. Der Spanier soll dem Vernehmen nach klargestellt haben, dass er seine Karriere nicht beenden, sondern bloß ein Sabbatical einlegen will.

Man sollte also nicht überrascht sein, sollte man das Erfolgsduo Begiristain/Guardiola bald gemeinsam bei einem neuen Klub sehen. Man Txiki Begiristain verliert Manchester City aber jedenfalls einen Macher und zweifelsohne eine der erfolgreichsten Sportdirektoren aller Zeiten.