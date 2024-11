Neuer Manchester-United-Coach: Das ist Ruben Amorim

Ruben Amorim bewährte sich auf der Trainerposition bei Sporting Lissabon und führte die Mannschaft zu einem Meistertitel. Dabei galt Sporting hinter dem großen Stadtrivalen...

Ruben Amorim bewährte sich auf der Trainerposition bei Sporting Lissabon und führte die Mannschaft zu einem Meistertitel. Dabei galt Sporting hinter dem großen Stadtrivalen Benfica und dem FC Porto lange nur als dritte Kraft im portugiesischen Fußball. Durch seine Erfolge hat sich der 39-Jährige in der Fußballwelt einen Namen gemacht und wurde schon des Öfteren bei großen Vereinen wie dem FC Bayern oder FC Liverpool gehandelt. Jetzt scheint sein Sprung zu einer echten Topmannschaft gelungen zu sein. Die Mannschaft wird der neue Trainer wohl erst nach der Länderspielpause ab dem 11. November auf das Trainingsfeld führen. Für die Dienste des Trainers muss Manchester United rund 10 Millionen Euro an Sporting Lissabon überweisen.

Taktische Formation unter Amorim

Sein Spielstil ist geprägt von einer Mischung aus taktischer Flexibilität, intensivem Pressing und einem starken Fokus auf Ballbesitz. Amorim richtet sein Spielsystem je nach Gegneranforderung aus, bevorzugt jedoch ein 3-4-3- oder 4-3-3-System. Durch diese Flexibilität ist es möglich, sowohl defensiv stabil zu stehen als auch im Angriff variabel zu agieren. Dabei setzt er vor allem auf hohes und aggressives Pressing. In seinem System ist es wichtig, dass die Innenverteidiger Sicherheit bieten, sodass die Außenverteidiger aufrücken können. Diese spielen in der Offensive eine große Rolle, da Amorim das Spiel gerne über die Flügel kontrolliert. Durch weit aufgerückte Außenverteidiger hält seine Mannschaft den Druck auf den Gegner hoch und sorgt für eine Überzahl im Mittelfeld sowie auf den Flügeln. Der Wunsch, hohe Ballgewinne zu erzielen, erfordert von den Spielern eine hohe Laufbereitschaft und eine gute Abstimmung im Team. Jeder Spieler muss wissen, was der andere macht. Hier hat Amorim bei Manchester United wohl eine Menge Arbeit vor sich, denn aktuell wirken die Red Devils wie eine Ansammlung exzellenter Einzelspieler, weniger jedoch als funktionierendes Team.

Ballbesitzorientiertes Spiel und Kreativität in der Offensive

Auch wenn das Pressing in Amorims Spielstil wichtig ist und er so auf schnelles Umschaltspiel setzt, legt Amorim auch großen Wert auf Ballbesitz. Dabei möchte er die Spielkontrolle behalten und durch gepflegtes Kombinationsspiel zum Erfolg kommen. Gerade gegen tiefstehende Mannschaften setzt dies eine gewisse Kreativität seiner Spieler voraus. Mit Bruno Fernandes hat Manchester United einen Spieler, der die kleinen Zwischenräume zwischen den einzelnen Ketten der Gegner finden und bespielen kann. Vielleicht gelingt es Ruben Amorim, seinem Landsmann zu alter Stärke zurückzuverhelfen. Durch den Ballbesitz gelingt es den Mannschaften des portugiesischen Übungsleiters, die Spielgeschwindigkeit variabel zu gestalten. Mal wird der sichere Weg über die eigene Innenverteidigung gewählt, um den Gegner ein wenig zu locken, ein anderes Mal wird durch schnelle Kurzpässe Lücken in der gegnerischen Defensive gerissen.

Hervorragender Umgang mit jungen Talenten

Zu seinem durchaus interessanten und attraktiven Spielstil gelingt es Amorim auch immer wieder, junge Spieler zu Top-Spielern zu entwickeln. Diese Fähigkeit kann er gerade in der jungen Offensivreihe der Red Devils unter Beweis stellen. Gerne zieht er auch Spieler aus den Nachwuchsmannschaften in das Training der Profis, um sie frühzeitig an ein hohes Niveau zu gewöhnen. Deshalb bekommen viele Nachwuchsspieler unter seiner Führung die Möglichkeit, sich im Profi-Team zu beweisen. Durch diese Tatsache hat er Sporting Lissabon als einen Ausbildungsklub in der Spitze Portugals etabliert. Bei Manchester United könnte er das Spielniveau in der Mischung aus Routiniers wie Casemiro, Marcus Rashford oder Luke Shaw und jungen Talenten wie Antony, Amad Diallo und Rasmus Højlund auf ein anderes Level heben.