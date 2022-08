Top-Einkäufer: Nottingham Forest bezahlte bereits 150 Millionen für neue Spieler

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Cesare Casadei

ZM, 19, ITA | Inter Mailand – > Chelsea FC

Der Chelsea FC verstärkt sich mit dem italienischen Toptalent Cesare Casadei und stattet den 19-Jährigen mit einem Vertrag bis 2028 aus. Der Box-to-Box-Midfielder, der keine Kampfmannschaftseinsätze für Inter Mailand verbuchen konnte und nur in deren Nachwuchs spielte, kostet die „Blues“ 15 Millionen Euro Ablöse. Casadei ist aktueller U19-Teamspieler seines Landes und entschied sich mit dem Wechsel nach London gegen einen Transfer nach Nizza, das ebenfalls Interesse an ihm hatte. Nun ist es wahrscheinlich, dass der Italiener für die restliche Saison verliehen wird.

Morgan Gibbs-White

OM, 22, ENG | Wolverhampton Wanderers – > Nottingham Forest

Knapp 30 Millionen Euro legt der Aufsteiger Nottingham Forest auf den Tisch, um den offensiven Mittelfeldspieler Morgan Gibbs-White von den Wolves loszueisen. Nottingham ist einer der fleißigsten Einkäufer in der bisherigen Transferperiode, holte bereits 16 neue Spieler und bezahlte unglaubliche 150 Millionen Euro an Ablösesummen, was durch den lukrativen TV-Vertrag und die Sponsorengelder, die Forest nach dem Aufstieg in die Premier League lukrierte, erst möglich gemacht wurde. Der U21-Teamspieler Gibbs-White ist bis dato der teuerste Neuzugang bei Nottingham und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Für die Wolves hatte er 88 Pflichtspiele bestritten.

Brandon Soppy

RV, 20, FRA | Udinese Calcio – > Atalanta Bergamo

Der ivorisch-stämmige Franzose Brandon Soppy gilt als eines der größten Verteidigertalente seines Landes und ist aktueller französischer U20-Teamspieler. In unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt stellten wir Soppy bereits vor, bevor er im Sommer 2021 um nur eine Million Euro von Rennes zu Udinese wechselte. Nachdem er in seiner ersten und einzigen Saison in Udine 32 Spiele bestritt, wechselt er nun ligaintern zu Atalanta Bergamo. Der Top-Klub bezahlt neun Millionen Euro Ablöse für den rechten Flügelverteidiger und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2026 aus. Soppy stand in den letzten zwei Jahren auch auf dem Zettel von Borussia Dortmund, RB Leipzig und der AS Roma.

Jhon Lucumí

IV, 24, COL | Racing Genk – > FC Bologna

Letztes Jahr bekam es Rapid mit Racing Genk und damit auch dem kolumbianischen Innenverteidiger Jhon Lucumí zu tun. Der kraftvolle Abwehrspieler, der mittlerweile fünf Länderspiele für Kolumbien bestritt, verlässt Genk nun nach vier Jahren und wird Teamkollege von Marko Arnautovic bei Bologna, das acht Millionen Euro Ablöse nach Genk überweist. Der Linksfuß unterschreibt einen Dreijahresvertrag und entscheidet sich damit gegen einen Transfer zu Olympique Marseille, das ebenfalls reges Interesse am 187cm-Abwehrmann hatte.