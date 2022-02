Tottenham holt zwei Juve-Spieler, Van de Beek wird leihweise ein Toffee

Die Wintertransferzeit 2021/22 neigt sich ihrem Ende zu, ist in manchen Ländern bereits abgeschlossen. Wir fassen die letzten wichtigen Übertritte kompakt zusammen. Dejan Kulusevski...

Die Wintertransferzeit 2021/22 neigt sich ihrem Ende zu, ist in manchen Ländern bereits abgeschlossen. Wir fassen die letzten wichtigen Übertritte kompakt zusammen.

Dejan Kulusevski

RA, 21, SWE | Juventus Turin – > Tottenham Hotspur

Juventus gibt den 20-fachen schwedischen Dejan Kulusevski leihweise und mit Kaufpflicht an Tottenham Hotspur ab. Die „Alte Dame“ hatte den mazedonisch-stämmigen Rechtsaußen vor zwei Jahren um 35 Millionen Euro von Atalanta Bergamo geholt. Die Leihgebühr für den 21-Jährigen beträgt nun zehn Millionen Euro, ehe Tottenham Kulusevski ab einer bestimmten Einsatzanzahl um 35 Millionen verpflichten muss. Der inverse Winger hatte bei Juventus nicht restlos überzeugt. Zumeist war Kulusevski nur Ersatz und in 74 Spielen erzielte er neun Tore und zehn Assists. Zuletzt war auch Arsenal an einer Verpflichtung des Linksfußes interessiert.

Rodrigo Bentancur

ZM, 24, URU | Juventus Turin – > Tottenham Hotspur

Mit dem uruguayischen Achter Rodrigo Bentancur verpflichten die Spurs auch einen zweiten Spieler von Juventus. Der 24-Jährige kommt um 19 Millionen Euro und unterschreibt bis 2026. Durch Bonuszahlungen kann die Ablöse auf bis zu 25 Millionen anwachsen. Juventus hatte Bentancur, der bisher 47 Länderspiele für Uruguay bestritt, im Juli 2017 um 22 Millionen Euro von den Boca Juniors geholt. In 181 Spielen für Juve erzielte er drei Tore und bereitete 18 vor. Auch Aston Villa hatte Interesse an einer Verpflichtung des Urus. Im vergangenen Frühling platzte außerdem ein möglicher Transfer zu Bayern München.

Donny van de Beek

ZM, 24, NED | Manchester United – > Everton FC

Vor 1 ½ Jahre bezahlte Manchester United stolze 39 Millionen Euro an Ajax Amsterdam, um Donny van de Beek aus seinem Vertrag herauszukaufen. Doch der Box-to-Box-Midfielder aus den Niederlanden konnte bei den Red Devils nie überzeugen. In 50 Spielen sammelte Van de Beek nur zwei Tore und zwei Assists, in den letzten Monaten reichte es nur für Einsätze über wenige Minuten. In der laufenden Saison stand der 24-Jährige nur zweimal über die volle Spieldauer auf dem Platz. Nun wird der 19-fache Teamspieler innerhalb der Premier League bis zum Saisonende an Everton verliehen. Auch Crystal Palace, Newcastle United und die beiden deutschen Großklubs Bayern und Dortmund waren an einer Leihe interessiert. Van de Beek entschied sich nun aber für die „Toffees“.

Goran Pandev

ST, 38, MKD | Genua CFC – > Parma Calcio

Erstmals in seiner langen Karriere wechselt die nordmazedonische Fußballlegende Goran Pandev in die zweite Liga: Der Angreifer, der mit Ausnahme einer einjährigen Unterbrechung bei Galatasaray seit über 20 Jahren in Italien spielt, wechselt zu Parma Calcio, aktuell Dreizehnter in der Serie B. Der 122-fache Nationalspieler, der mittlerweile aus dem Team zurücktrat, unterschrieb vorerst einen Vertrag bis Saisonende, allerdings mit Option auf eine weitere Spielzeit. Würde die Option gezogen werden, könnte Pandev bis kurz vor seinem 40. Geburtstag bei den Gialloblu spielen. Pandev bestritt im Laufe seiner Karriere 493 Serie-A-Partien für den Genua CFC, Lazio, Neapel und Inter Mailand und erzielte dabei 101 Tore.