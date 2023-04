Vorschau: Man City vs Arsenal – schaffen die Gunners den Meister-Coup?

Das Duell, auf das die gesamte Premier League wartet. Der Arsenal FC ist heute, Mittwoch um 21 Uhr zu Gast im Etihad Stadion und...

Das Duell, auf das die gesamte Premier League wartet. Der Arsenal FC ist heute, Mittwoch um 21 Uhr zu Gast im Etihad Stadion und trifft auf den Meister der letzten Saison Manchester City. Die Gunners reisen zwar als Tabellenerster an, doch könnte die Formkurve der beiden Teams nicht unterschiedlicher sein.

Flattern den Gunners die Nerven?

Mikel Arteta und seine Mannschaft liegen zum jetzigen Zeitpunkt mit 75 Punkten nach 32 gespielten Partien auf dem ersten Platz der höchsten englischen Spielklasse. Damit liegen Sie fünf Punkte vor dem zweitplatzierten Manchester City, die jedoch noch bei 30 Spielen liegen. Von den letzten fünf Spielen konnten die Londoner nur zwei gewinnen und zeigten erst am letzten Freitag gegen den Tabellenletzten aus Southampton eine erschütternde erste Halbzeit.

Trotz frühem Rückstand und zwischenzeitlichem Spielstand von 1:3 schafften es die Gunners jedoch noch vor heimischen Publikum durch eine starke Schlussphase den 3:3-Ausgleich zu erzielen. Vor allem die Verletzung von William Saliba, dem französischem Innenverteidiger der Londoner, wiegt schwer und konnte von Rob Holding nicht adäquat aufgefangen werden. Zusätzlich blieb Gabriel Jesus, der erst kürzlich von seiner langen Verletzung zurückgekehrt ist, blass und so konzentriert sich zurzeit viel der offensiven Kreativität auf Mittelfeldmotor Martin Ødegaard.

Eine Stärke der Mannschaft von Mikel Arteta im Laufe der Saison war die klare Selbstfokussierung auf das eigene Spiel. Der Ex-Schüler von Pep Guardiola wird alles dafür tun, den Fokus im entscheidenden Spiel am Mittwoch richtig zu setzen.

Der amtierende Meister im Höhenflug

Während der Arsenal FC, der nur noch in der Premier League verblieben ist, die letzten Spiele herbe Rückschläge im Rennen um die Meisterschaft verkraften musste, schweben die Citizens auf Wolke sieben. Dem souveränen Weiterkommen in der Champions League gegen den FC Bayern München folgte ein ungefährdeter 3:0-FA-Cup-Sieg gegen Sheffield United.

Nach kurzer Schwächephase ist die Mannschaft von Weltklasse-Trainer Pep Guardiola wieder voll im Rennen um die Meisterschaft und kann mit zwei Siegen gegen Arsenal und Fulham die Tabellenspitze erobern. Die Citizens haben einen Tag weniger Pause für das Spiel am Mittwoch, wobei in dieser kräftezehrenden Phase der Saison von Pause wohl kaum die Rede sein dürfte. Allen voran Riyad Mahrez, der beim FA-Cup-Finaleinzug am Samstag alle drei Treffer beisteuerte, wird heiß auf das mögliche Entscheidungsduell um die Meisterschaft sein.

Besonders brisant ist selbstverständlich die erneute Gegenüberstellung von Pep Guardiola und seinem ehemaligen Co-Trainer und jetzigem Chefcoach der Londoner Mikel Arteta. Die Frage, ob der Lehrling den Meister schlagen kann, wird die entscheidende werden.

City vs. Arsenal – das brachten die letzten Aufeinandertreffen

Die beiden Teams trafen im Jahr 2023 bereits zweimal aufeinander, jeweils mit dem schlechteren Ende für die Nordlondoner. Im Januar konnten die Citizens die 4. Runde des FA-Cup zu Hause mit 1:0 für sich entscheiden. Im Februar stand das Aufeinandertreffen in der Liga an, das die Mannschaft aus Manchester im Emirates Stadion durch Tore von De Bruyne, Grealish und Haaland mit 3:1 gewann.

Die Auswärtsbilanz der Gunners sieht jedoch seit Jahren erschreckend aus. Den letzten Sieg im Emirates Stadion in Manchester konnte der Arsenal FC im Jahr 2015, damals noch unter Trainer-Legende Arsene Wenger, erringen. Beim 2:0-Auswärtssieg trafen Santi Cazorla und Olivier Giroud. Sonst hagelte es mitunter deftige Niederlagen für die Nordlondoner. 2021 gewannen die Citizens mit 5:0. Einer der Torschützen war damals der heutige Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus.

City vs. Arsenal – wie steht’s ums Personal?

Beim Tabellenersten aus London fiel am Freitag der Schweizer Granit Xhaka überraschend krankheitsbedingt aus. Für das Topspiel am Mittwoch wird der Mittelfeldabräumer jedoch zurückerwartet und, aller Voraussicht nach, seinen Platz in der ersten Elf einnehmen. Ansonsten fällt neben Saliba und Elneny zum heutigen Stand nur Takehiro Tomiyasu aus. Große Umstellungen sind somit nicht zu erwarten, einzig der Belgier Leandro Trossard drängt in die erste Elf und könnte den schwächelnden Gabriel Jesus ersetzen.

Bei Manchester City hat sich die Personallage entspannt und so kann Pep Guardiola wohl auf alle Spieler zurückgreifen. Einzig Verteidiger Nathan Aké ist am Samstag mit einer kleineren Blessur ausgefallen, sollte jedoch zeitnah zurückkehren können. Guardiola nutze die Chance am Samstag und ließ Kevin de Bruyne und Rodri 90 Minuten auf der Bank, sodass beide fit und ausgeruht für das Topspiel sind.

Für die Gunners geht es am Mittwoch ums Ganze. Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Mikel Arteta ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft setzen. Es wäre der perfekte Zeitpunkt, um die aktuelle Schwächephase zu beenden und mit Rückenwind in den Saisonendspurt zu gehen. Der Meister des Vorjahres hat eben diesen Rückenwind und geht mit breiter Brust ins Topspiel. Gewinnen die Citizens zu Hause, dann ist der Weg an die Tabellenspitze ein relativ kurzer. Wenn nicht, dann könnte erstmals seit der Saison 2003/04 der Meister wieder Arsenal heißen.

Jonathan Kolbe, abseits.at