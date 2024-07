Weimann: Probetraining bei Blackburn, Austria-Transfer unwahrscheinlich

Der österreichische Offensiv-Allrounder Andreas Weimann ist aktuell vereinslos und auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Trotz einiger Gerüchte wird er wohl nicht in Österreich landen.

Der ORF Sport berichtete gestern, dass der 25-fache österreichische Nationalspieler vor einem Wechsel zur Wiener Austria stehen könnte:

Diese Nachricht war aus mehreren Gründen überraschend. Einerseits verpflichteten die Veilchen bereits einige Spieler für die Offensive, wie etwa Maurice Malone und Nik Prelec, andererseits stieß auch Routinier Aleksandar Dragovic zu den Veilchen, der sicherlich nicht wenig verdienen wird. Einige Austria-Fans hielten eine Verpflichtung demnach eher für unwahrscheinlich und wie es aussieht könnten sie recht behalten.

Wie Blackburn-Rovers-Experte Elliott Jackson auf X (ehemals Twitter) verkündet, soll der österreichische Offensivspezialist nämlich gerade eine Probetraining beim dreifachen englischen Meister absolvieren, der in der Saison 2023/24 auf Platz 19 in der 24er-Liga landete und den Klassenerhalt schaffte:

Andi Weimann trained with #Rovers today. John Eustace taking a look at him as a free agent, as reported.

Left Bristol City at the end of his deal having spent the second half of last season on loan at WBA. pic.twitter.com/YEYeClqsBC

— Elliott Jackson (@_ElliottJackson) July 29, 2024