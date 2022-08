Austria-Fans: „Ein Bonusspiel zum Genießen“

Die Wiener Austria trifft heute im EL-Playoff auf Fenerbahce. Nachdem wir uns den Kader der türkischen Spitzenmannschaft im Detail ansahen, wollen wir nun schauen...

Die Wiener Austria trifft heute im EL-Playoff auf Fenerbahce. Nachdem wir uns den Kader der türkischen Spitzenmannschaft im Detail ansahen, wollen wir nun schauen was sich die Fans vom Spiel ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

chris_ajh: „Obwohl ich bei den letzten Spielen immer sehr vorsichtig und ehrlich gesagt eher pessimistisch war, glaube ich, dass das ein wunderbarer Europacup-Abend werden kann. Ich bin echt gespannt, wie unserer Truppe spielen wird, wenn wir quasi ohne Druck gegen einen zwar starken – aber sicher nicht unbezwingbaren – Gegner antreten werden.“

hope and glory: „Ich kann zum Gegner nicht viel sagen, nur das was hier zu lesen war. Und das hört sich für mich so an, dass sie zwar sehr gute Einzelspieler haben, aber nicht so gut als Mannschaft auftreten. Und da sehe ich unsere Chance. Mit einer guten Mannschaftsleistung, einem guten Tag von Früchtl und einer effektiven Chancenauswertung, ist was möglich für uns. Ich wünsche mir ein Ergebnis, wo auch im Rückspiel noch alles für uns möglich ist.“

Da_Chris: „Wird ein schwieriges Spiel werden, hoffe wir gehen nicht unter.“

Lucky Luke: „Vielleicht war die Tirol-Partie ab der 33. Minute sogar eine ganz gute Vorbereitung auf dieses Spiel. Mit diesmal elf Mann kompakt verteidigen (wenn möglich mit Handl als zusätzlichem Innenverteidiger), Bälle gewinnen und über Huskovic/Fitz/Gruber? mit Zielspieler Tabakovic versuchen, nach vorne zu kommen. Wenn wir da nur annähernd solche Räume lassen wie den Tirolern in den ersten 30 Minuten oder auch in Altach, dann wird es vermutlich recht unschön.“

Leimi1911: „Die Abwehr muss endlich wieder so kompakt stehen wie letzte Saison. Das ist ja vogelwild was Mühl und Galvao da aufführen. Vor allem Mühl ist im Moment noch gar nichts.“

ForzaViola71: „Ich hoffe wir legen unsere Spielanlage am Donnerstag ein bisschen tieferstehend an, sonst kann’s ähnlich ausgehen wie bei den Spielen gegen die Bullen, wenn wir versucht haben mit offenem Visier dagegen zu halten. Ich hoffe aber, dass uns die Türken am Donnerstag nicht wirklich ernst nehmen und wir uns dadurch eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeiten können.“

kingpacco: „Ich hoffe, dass dieser Sieg gegen die Tiroler eine Initialzündung war. Da hat man gesehen was mit Kampf und Leidenschaft alles möglich ist. Wenn Handl fit ist, würde ich Handl als Sechser aufstellen. Würde sogar Kreiker spielen lassen, weil ich schon der Meinung bin, dass Ranftl oder Martins eine Pause benötigen.“

violet heat: „Es wird ein toller Sommerabend unter Flutlicht, wo wir alle unsere Elf leidenschaftlich nach vorne treiben werden. Echtes Bonusmatch zum Genießen ohne Druck! Für den erhofften Sieg muss natürlich der Spielverlauf auch passen.“

Austria_WAC: „Bonusspiel – nicht mehr und nicht weniger. Ins Stadion fahren, Sieg genießen und nach ein paar Sieger-Bieren gut schlafen. Wirds kein Sieg, ist auch nichts passiert.“

Violettesbluat: „Nicht mehr lange bis zu unserem ersten EC-Auftritt in diesem Jahr! Kenne einige Türken (alles Gala-Fans die uns übrigens die Daumen drücken ), die meinen wir brauchen uns vor Fener nicht fürchten und können sehr wohl aufsteigen. Ich hoffe unsere Mannschaft haut am Donnerstag alles raus, ebenso die Zuschauer – sodass die Hütte brennt und die Dreierabos (egal in welchem Bewerb) innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind.“

