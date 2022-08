Austria-Fans: „Gute Ansätze, letztendlich aber chancenlos“

Die Wiener Austria verlor gestern das Rückspiel gegen Galatasaray mit 1:4, wird aber in der ECL-Gruppenphase weiterspielen. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer...

Die Wiener Austria verlor gestern das Rückspiel gegen Galatasaray mit 1:4, wird aber in der ECL-Gruppenphase weiterspielen. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Letztlich war es in 170 der 180 Minuten klar, wer da aufsteigen wird, wenngleich der Gesamtscore 6:1 m.E. ein wenig zu hoch ausfiel (6:2 mit dem Fischer-Tor heute, das zu Unrecht aberkannt wurde). Fenerbahce hat einen zehn Mal so hohen Marktwert, diesen Qualitätsunterschied hat man heute gesehen, allein bei ihren zwei letzten Toren, die man so in Österreich selten sieht, schon gar nicht in ein und demselben Spiel. Die für mich wichtigste Erkenntnis heute: Wir werden uns in der Conference League vor niemandem verstecken müssen und können um Platz 2 mitspielen, egal wen die morgige Auslosung bringt.“

culixo: „Letztendlich chancenlos. Es waren heute auch teilweise ganz gute Ansätze da, aber vor allem Tor 3 und 4 waren in der Entstehung schon so ein Geschenk wie das 0:1 im Hinspiel. Allerdings kein Grund eine Katastrophe auszurufen.“

Decay26: „Sehr schade, fand dass wir in beiden Spielen besser performt haben als die Ergebnisse es zeigen. Zwei Tore haben wir uns selbst geschossen. Ich hoffe die Jungs können viel von diesen Partien lernen.“

zico74: „Kleines Fazit, nicht nur nach dem heutigen Spiel. Martel fehlt uns wie ein Bissen Brot. Letztes Jahr war das um und auf unsere Stabilität in der Abwehr. Und das liegt meiner Meinung nach vor allem an dem Raum vor den Innenverteidigung, der bei uns im Moment zu oft unterbesetzt ist. Ich bin nicht sicher, ob Holland das ausfüllen kann. Aber vor allem jetzt mit dem langfristigen Ausfall von Wustinger muss der Verein mMn da noch reagieren.“

Violettesbluat: „Ein internationales Testspiel auf sehr hohem Niveau, das unserer Truppe sicher nicht schadet – jetzt vollen Fokus auf die Conference League!“

hope and glory: „Im Endeffekt war uns Fenerbahce eine Nummer zu groß, so ehrlich müssen wir sein. Ich fand uns phasenweise auch nicht so schlecht. Am Ende hat sich die Qualität leider doch (für mich zu) deutlich durchgesetzt. Hoffe, unsere Jungs haben was lernen können und nehmen es mit für die kommenden Aufgaben in die UCL-Gruppenphase.“

L3g0l4s: „Niederlage geht vollkommen in Ordnung. Das Schöne ist ja, wir dürfen uns trotzdem auf eine Gruppenphase freuen. Vor einem Jahr hätte ich noch nicht mal davon träumen können, weil es eigentlich so unrealistisch war.“

fermin: „Verdiente Niederlage gegen Gegner mit sehr hoher Qualität. Viele Fehler passieren halt auch, weil dich solche Gegenspieler halt auch zu Fehler zwingen. Positiv war für mich, dass wir nie in Chaos verfielen, sondern immer in unsere Grundordnung und Spielplan beibehalten haben. Unterm Strich ist ein Gegner wie Fener aktuell nicht unsere Preisklasse. Ich hoffe, dass diese Spiele gerade bei unseren jungen Kickern den Hunger nach mehr angefeuert hat, dann hat es sich schon allein schon deswegen gelohnt.“

