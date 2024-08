Das sagen die Rapid-Fans nach dem Heimsieg gegen Trabzonspor

Der SK Rapid gewann gestern das Rückspiel gegen Trabzonspor mit 2:0 und steht damit im Europa-League-Playoff, was bedeutet, dass man für eine internationale Gruppenphase...

Der SK Rapid gewann gestern das Rückspiel gegen Trabzonspor mit 2:0 und steht damit im Europa-League-Playoff, was bedeutet, dass man für eine internationale Gruppenphase fix qualifiziert ist. Was sagen die Rapid-Fans zu diesem wichtigen Sieg? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört!

Fox Mulder: „Ich möchte gar nichts zum Spiel schreiben, nur so viel: Es war eine starke Leistung von jedem Einzelnen auf dem Platz und natürlich auch vom Trainerteam. Ich bin einfach überglücklich, dass wir heute eine Gruppenphase fixieren konnten, egal welche. Wir werden das gut machen, davon bin ich überzeugt. Das ist wichtig für die ganze Rapid-Familie. Wer braucht schon einen Fixplatz, wenn man so geil Quali spielt wie wir?“

Lichtgestalt: „Ich habe lange nicht mehr einen so hochverdienten Sieg gesehen. Das war an manchen Stellen brasilianisch anmutendes Lehrspiel für Trabzonspor, die allerdings nicht 100% körperlich auf der Höhe und auch nicht in allen Szenen 100% giftig gewirkt haben. Jansson, Grgic, Sangaré, Burgstaller – kaum ein Spieler, der heute nicht über sich hinausgewachsen ist. Ich freue mich auf einen Herbst mit vielen Rapid-Spielen, diese Mannschaft macht einfach Spaß. Das hat ganz starke 2008-Vibes. Chapeau und ein großes Danke an alle Beteiligten. Wie wahnsinnig gut das meiner geschundenen grün-weißen Seele nach den letzten Katastrophenjahren tut.“

Ernesto: „Starke Leistung, nie wirklich in Bedrängnis gekommen! Einzig die Chancenverwertung ist zu bemängeln, aber ansonsten ein absolut fast fehlerfreier Auftritt. Respekt und Gratulation an das Trainerteam und die Mannschaft. Eines möchte ich noch erwähnen: Bolla hat ein bisserl gebraucht, um in die Mannschaft zu finden, aber heute war er überragend. Das möchte ich noch extra herausstreichen!“

K0RK1NH0: „BRAVO!! Das gesamte Team mit einer Top-Leistung. Bis auf die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit gibt es absolut nichts auszusetzen.“

Don Quixote: „Geiler Abend in Hütteldorf! Endlich wieder Europa! Das tut soooo gut! Und das Beste: Wir haben wieder eine richtig starke Mannschaft. Man kann gar niemanden wirklich besonders loben. Wir sind eine Einheit! Und das macht wirklich Lust auf die kommende Saison. Es wird sicher Rückschläge geben, aber wir werden ganz sicher viel Spaß heuer haben! Einen möchte ich dann doch noch loben: Danke Mecki für diesen tollen Kader! Nach diesen mageren Jahren ist das alles andere als selbstverständlich!“

Starostyak: „Danke, Jungs! Das tut so gut nach den Enttäuschungen der letzten Jahre. Bitte in der Gruppe auch so auftreten, dann werden wir ein sehr unangenehmer Gegner für jeden.“

schleicha: „Alle im Verein können stolz sein. Das war kein Aufstieg. Das war eine Machtdemonstration. Gratuliere den Verantwortlichen.“

Waldi_SCR: „Das war heute einfach in allen Belangen ein so dominanter und geiler Auftritt, bravo! Highlights für mich: Sangaré, Jansson und Bolla.“

Longitudinal: „Ein grandioser Auftritt der gesamten Mannschaft; es macht wieder Spaß, der Mannschaft zuzusehen, noch dazu in diesem extrem wichtigen Spiel für unsere Zukunft. Hoffe auf weitere Auftritte in dieser Preisklasse. Ich möchte heute Sangaré hervorheben, der eine unglaubliche Partie gespielt hat.“

Hanza72: „Eine sensationelle Leistung unserer Rapid. Keine Angst, dass wir ein Tor bekommen. Waren um eine Klasse besser!“

hariano: „Beeindruckend. Hochverdient. Großartig. Welch tolle 90 Minuten. Einer stärker als der andere. Danke, Rapid!“

Adversus: „Das war mannschaftlich sehr stark. Für Lang freut es mich, hat es natürlich momentan sehr schwer, aber wie gegen Wisla kommt er rein und macht das Tor.“

ContractChiller: „Ich bin nach all den Enttäuschungen der letzten Saisonen sehr vorsichtig geworden bezüglich vorzeitigem Lob. Aber diese Mannschaft ist gut. Richtig gut. Starkes Spiel und toller Abend. Mal sehen, wo die Reise heuer hingeht. Man darf vorsichtig optimistisch sein.“

Zidane85: „Endlich bringt man auch Qualität von der Bank und ist fit, um bei so einer Hitzeschlacht den Gegner niederzurennen! Wenn Jansson zum Sprint ansetzt und die Rote rausholt, lacht einem das Herz!“

Wuifal: „Es ist schwer, da jemanden hervorzuheben. Das war hervorragend! Gratulation an Mecki, Gartler und Klauß! Die Richtung stimmt, das ist die leiwandste Mannschaft seit einer Ewigkeit!“

