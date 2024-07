Das sagen die Rapid-Fans vor dem Hinspiel gegen Wisla Krakau

Der SK Rapid trifft heute im ersten Pflichtspiel der neuen Saison auf den polnischen Cup-Sieger Wisła Krakau, der allerdings nur in der zweiten Liga...

Der SK Rapid trifft heute im ersten Pflichtspiel der neuen Saison auf den polnischen Cup-Sieger Wisła Krakau, der allerdings nur in der zweiten Liga spielt und den Aufstieg in die Ekstraklasa anstrebt. Nachdem wir uns den Gegner ausführlich angesehen haben, wollen wir nun schauen was sich die Fans von dem ersten Saisonspiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gargamel_1899: „Freu mich schon riesig, hoffe natürlich, dass wir in Polen uns schon einen Vorsprung erarbeiten und dann daheim das Ding nach Hause galoppieren. Es wird aber sicher nicht einfach und wir werden uns schon bemühen müssen. Auch Krakau wird mit dem Gegner wachsen wie es alle Mannschaften tun. Deren Konter werden sicherlich ein paar Mal brenzlig, dennoch sollten wir da schon drüber kommen. Die ersten Pflichtspiele sind aber bestimmt bissl rumplig noch.“

SCR_Simon: „…Die gefährlichsten Szenen von Krakau entstand durch die Flügel/Standards. Gerade unser neues 4 2 2 2 System, das in den letzten Testspielen praktiziert wurde ist diesbezüglich sehr anfällig, dadurch dass Auer und Bolla hochschieben sollen, entsteht hinten viel Raum, den Cvetkovic, Raux-Yao und Grgic in der Restverteidigung im Konter absichern müssten. Ich würde daher gegen Krakau zu einem 4 2 3 1 tendieren und die Polen spiegeln, auf der einen Seite können wir sie im Notfall doppeln, zudem stehen ihnen am Flügel weniger Räume zu Verfügung und sie müssten eher über das Zentrum probieren zu kombinieren, was für sie ungewohnt ist. Außerdem bin ich der Ansicht, dass wir rein von der spielerischen Qualität klar über ihnen stehen und können diese Stärken in direkten Eins-gegen-Eins-Duellen besser ausspielen.“

bronaldo: „Wird Zeit Vaduz als einmaligen Ausrutscher abzustempeln und Rapid zurück zu einem starken EC-Gegner zu formen.“

Lichtgestalt: „Vaduz-Vibes. Da müssen wir locker drüber, außer den Fans im Hexenkessel dort hat Wisla null Trümpfe in der Hand.“

derfalke35: „Ich erwarte mir morgen einen top motivierten, unangenehmen Gegner, wo 25.000+ für entsprechende Stimmung sorgen werden und auf eine „Überraschung“ hoffen. Wichtig wird sein, von der ersten Minute weg Präsenz zu zeigen und zudem ruhigen Kopf zu bewahren und die Polen mit unseren technischen Fähigkeiten auszuspielen. Ich erwarte mir von Wisla eine raue Gangart, hier müssen wir dagegenhalten und clever agieren, auf keinen Fall dürfen sie das „Momentum“ auf ihre Seite bekommen, denn dann werden sie über sich hinauswachsen und das könnte mit ihren 25.000 Fans in ihrem Rücken für uns gefährlich werden. Wenn wir aber unsere Qualitäten abrufen und wie schon erwähnt in hitzigen Phasen kühlen Kopf bewahren, werden wir eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erzielen.“

Flamenco 19: „Also, wenn man sich denn Kader anschaut müssen wir diese Hürde schaffen.“

Tobal12345: „Konzentriert 90 Minuten spielen, dann sollten wir uns durchsetzen. Aber klar ist, dass von denen jetzt schon das Spiel des Jahres, als Zweitligist haust dich in Europa gleich noch mehr rein – Grgic und Sangaré sind da aber eh die richtigen zum dagegenhalten.“

Waldi_SCR: „Ich würde mir am Donnerstag Beljo und Bischof als Doppelspitze wünschen und Burgi als Joker. Könnte glaub ich gut funktionieren. Wobei die Routine von Burgi sicher auch ein Faktor in so einem Spiel sein könnte.“

Schwemmlandla3: „Denke es gibt womöglich noch zwei kleine Fragezeichen hinsichtlich Startelf.

a) der Sturmpartner von Beljo. Da gibt es mit Jansson, Burgstaller, Bischof ja eigentlich drei sehr gute Optionen.

b) Die überraschend starke Performance von Oswald als rechter Außenverteidiger könnte womöglich dafür sorgen, dass Bolla noch etwas Eingewöhnungszeit bekommt – und im Cup dann 90 Minuten spielt. Der ist ja nur sehr kurz mit dabei und hat da sicherlich noch viel Trainingsarbeit vor sich.“

Phil96: „Im Sturm würde ich ja eher auf Burgstaller setzen. Wisla wird sicherlich eher tief stehen gegen uns, weiß nicht, ob uns das Tempo von Jansson und seine Läufe hinter die Kette da viel bringen. Mehr Torgefahr strahlt sicher Burgi aus, und ein frischer Jansson gegen müde Polen könnte eine gute Waffe von der Bank sein. In der Rechtsverteidigung hoffe ich doch auf Bolla, hab aber von der Vorbereitung nicht sonderlich viel gesehen und dementsprechend eher die schwachen Auftritte von Oswald als Rechtsverteidiger aus der letzten Saison im Kopf.“

Fußball_liebhaber: „Endlich geht die Saison wieder los, dann noch dazu EL-Qualifikation, geiler geht es eigentlich gar nicht. Auf einen gelungenen Saisonstart, ich zweifle aber auch nicht daran.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Hinspiel zwischen dem SK Rapid und Wisla Krakau.