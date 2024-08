Das sagen die Rapid-Fans vor dem Trabzonspor-Rückspiel

Der SK Rapid trifft heute im Rückspiel der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation auf Trabzonspor. Das Auswärtsspiel entschieden die Hütteldorfer mit 1:0 für sich und...

Der SK Rapid trifft heute im Rückspiel der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation auf Trabzonspor. Das Auswärtsspiel entschieden die Hütteldorfer mit 1:0 für sich und bei einem erfolgreichen Antreten ist man fix für eine europäische Gruppenphase qualifiziert. Wir haben uns angehört was sich die Fans von diesem wichtigen Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TheMichii: „Anfangsdruck überstehen, auf Trezeguet und Visca achten und dann ist sehr viel möglich. Aber so eine Chancenverwertung wie im Hinspiel und wie gegen Sturm wird uns den Aufstieg in dem Spiel kosten. Gerade die Räume im Konterspiel muss man nutzen. Ein Tor benötigen wird definitiv. Der ganze Verein hätte sich den Aufstieg so verdient. Da würde einiges an Last abfallen für die restliche Saison.“

TomTom90: „Hier mal unsere Heimstatistik im Weststadion im Europacup: 27 Spiele, 15 Siege, 6 Remis, 6 Niederlagen. Torverhältnis: 46:23, „Punkteschnitt“: 1,89, 11x zu null gespielt. Wir haben in diesem Stadion bereits Genk, Dinamo Zagreb, Fiorentina, Sparta Prag, Arnheim, Bukarest & Co. Besiegt, gegen Villareal, Sassuolo und Bilbao X gespielt und gegen Arsenal und Inter nur ganz knapp verloren. Ich sehe keinen Grund warum es am Donnerstag nicht für die Türken lauten sollte. In Hütteldorf sind wir im Europacup eine Macht.“

Juli93scr: „Stimmung wird noch brachialer als gegen Sturm. Mark my words!“

SCR_Simon: „Rapid wird zu Hause ziemlich genau so weiterspielen, Trezeguet wird eventuell gedoppelt. Man wird sich auch Lösungen ansehen, falls unser Zentrum wieder zugestellt wird. Trabzon wird ziemlich sicher Sangaré und Grgic zu stellen, so wie in Halbzeit 2. Trezeguet wird starten – muss man sich überlegen, ob man den nicht doppeln sollte/muss. Mendy, ihre Nummer 6, wird ziemlich sicher eine Linie höher spielen, aufgrund seines starken Gegenpressings gestern. Dass wir uns auf dem 1:0 nicht ausrasten dürfen, sollte eh jedem klar sein.“

Bronaldo: „Der Trainer ist bei den Fans angezählt, die Stimmung ist dort hoffentlich am Kippen, eine überzeugende Leistung noch im Heimspiel und wir Rapid ist wieder international dabei!“

Julian1899: „Hütteldorf – Ausverkauftes Haus – Europapokal – Einzug in die Gruppenphase. Hab jetzt schon Ganslhaut und ich darf am Donnerstag auch noch bei der Wappenzeremonie am Spielfeld dabei sein.“

FloRyan: „Trabzonspor muss halt auch erstmal ein Tor gegen uns machen. Wir haben eine super Innenverteidigung und einen super Tormann.“

N1ce *nd Sl0w: „Das werden brutale 90 Minuten für’s Herzerl. Wenn wir es schaffen die Leistung von Trabzon zu wiederholen, dann werden wir es auch drüber schaffen. Wichtig wird die Anfangsphase und das man Trabzon in keinen Flow kommen lässt.“

Green_White Anfield Devil: „Wenn diese Mannschaft weiterhin so energisch und leidenschaftlich um jeden Ball kämpft, mach ich mir um den Support von den Rängen wenig Sorgen!“

Schleicha: „Wir werden natürlich eine starke Leistung benötigen, aber die bisherigen Leistungen gepaart mit unseren traditionell starken Auftritten auf internationalem Parkett machen mich schon recht zuversichtlich, dass wir das nun tatsächlich über die Runden bringen. Wichtig wird sein, dass wir unsere Chancen besser nutzen. Wie im Hinspiel werden die Türken die Defensive nicht so sehr stabilisieren können, dass wir sie nicht wieder vor Probleme stellen werden. Ich rechne aber schon auch damit, dass sie sich steigern und uns gefährlicher werden. Die hatten ja kaum eine Chance im Hinspiel. Mein Wunsch für die Nerven wäre eine frühe 2:0 Führung für uns die man dann trocken heimspielt. Aber ich nehme jedes Ergebnis mit dem Rapid am Ende weiter ist. Und wenn es ein 14:13 im Elfern ist.“

O5D: „Ich tipp auf ein 2:2 nach 0:2 Rückstand zur Pause. Inkl. mehrmaligem Kammerflimmern und einer mindestens um 7 Jahre geringeren Lebenserwartung nach dem Match.“

Rapid_Wien: „Wenn wir den Ägypter in den Griff bekommen, glaube ich schon, dass wir das am Donnerstag packen können. Der war nach seiner Einwechslung am Donnerstag schon sehr gefährlich. Wird auf jeden Fall eine schwere Partie.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Rückspiel gegen Trabzonspor.