Das sagen die Rapid-Fans zum 1:0-Auswärtssieg gegen Trabzonspor

Der SK Rapid gewann das Auswärtsspiel gegen Trabzonspor mit 1:0 und sicherte sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Wien. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Erste Hälfte hervorragend, in der zweiten Hälfte waren einige Fehler dabei. Dennoch ein verdienter Sieg. Das wird noch ein heißer Tanz zuhause.“

Lichtgestalt: „Eine bemerkenswert starke Leistung und ein hochverdienter Auswärtssieg, der höher hätte ausfallen können bzw. eigentlich müssen. Jansson und Sangare (trotz schwächerer zweiter Halbzeit) ein Traum, die Innenverteidigung bärenstark. Wir haben einen Plan, wir haben Automatismen, wir haben Eier in der Hose. Rapid ist einfach geil, in Wien fixieren wir die Gruppe. Danke Burschen!“

Fox Mulder: „Bravo Burschen, das schaut schon ganz gut aus. Durch sind wir natürlich noch lange nicht. Gutes Ergebnis insgesamt, wäre aber tatsächlich noch besser gegangen, wenn man besser abgeschlossen hätte. Ich erwarte stärkere Türken im Rückspiel, kochen tun die aber auch nur mit Wasser. Ich wittere eine Sensation.“

mrneub: „Gratulation zu dieser Leistung. Mit mehr Zielwasser wäre der Aufstieg beinahe fix. In Wien alles klar machen.“

P200E: „Liebe Spieler des SK Rapid, ich schaue euch seit vielen Jahren zu, aber heuer ist euer Verhalten und Auftreten gänzlich anders und ihr spielt gut. Ich habe dafür eigentlich nur eine Erklärung, eure Körper wurden von Aliens von einem Fußballplaneten übernommen. Falls das stimmt, ihr braucht uns kein Zeichen geben, wir helfen euch nicht, weil uns gefällt es so wie ihr jetzt spielt!“

TwoPointFifty: „Wo war Oswald heute? Ich habe heute nur Maurice Oswaldé oder Mauricio Oswaldo gesehen. Sehr gute Leistung. Burschen, das wird unsere Saison. Ich bin jedes Spiel so geil drauf. Wahnsinn.“

schimli: „Starke Leistung und wie gegen Sturm bleibt der einzige Kritikpunkt, dass man die Partie nicht klarer gewonnen hat. Den viel gescholtenen Oswald möchte ich heute positiv hervorheben. Das war eine starke Leistung.“

schleicha: „Das war die nächste sehr starke Leistung. Also, diese Rapid ist jetzt eine der besten Mannschaften der letzten Jahre. Da ist sehr viel individuelle, aber auch mannschaftliche Qualität. Erinnerte mich an das Villarreal-Auswärtsspiel, nur mit besserem Ausgang. Der größte Kritikpunkt ist die Chancenverwertung. Man hätte eigentlich mindestens noch eines machen müssen. Aber umgekehrt gilt das auch für Trabzonspor. Von daher alles gut. Die Ausgangslage ist hervorragend fürs Rückspiel – mein Herz blutet, da nicht dabei sein zu können.“

Wolti: „Eines muss ich sagen, hätte Burgi mir den Ball so auf die Birn geschossen, würde ich jetzt noch nicht wissen, wer ich bin.“

little beckham: „Wahnsinn, die Innenverteidigung top, Hedl fehlerfrei, Oswald mit einer Partie, die ich ihm ehrlicherweise in diesem ganzen Jahr nicht zugetraut hätte. Jansson und Sangare ein Traum, wenn auch in der zweiten Halbzeit leider mit einem Abfall. Schade, dass wir das zweite Tor nicht gemacht haben, hoffentlich fällt uns das nächste Woche nicht auf den Kopf. Und leider: Beljo wirklich schwach. Forza Rapid!“

Ernesto: „Sehr gutes Ergebnis zur Halbzeit, aber das wird noch ein hartes Stück Arbeit in Wien. In der zweiten Halbzeit waren wir eigentlich nicht sehr gut. Jetzt regenerieren und dann auf Klagenfurt vorbereiten.“

Starostyak: „Wow. Eine perfekte Melange aus taktisch exzellent eingestellt, großteils Passsicherheit, Selbstvertrauen, physisch präsent. Dazu ist Trabzonspor eindeutig physisch nicht so weit wie wir und auch spielerisch bei weitem nicht so gut, wie irgendein Marktwert auf Transfermarkt vielleicht suggeriert. Das war eine reife und abgeklärte Leistung, wie man sie von Rapid gerade auswärts im Europacup nur alle heiligen Zeiten sieht. Ich bin beeindruckt, wie die Mannschaft in die Saison gestartet ist, so kommen wir über die Türken drüber. Einziger Mikro-Kritikpunkt, eigentlich müsste das Duell schon vorbei sein, die Chancenauswertung muss sich definitiv verbessern. Aber: Die Türken bieten defensiv so viel an, da werden wir auch in Wien treffen.“

Zidane85: „Einfach geil! Wäre fast schon zu kitschig, wenn Schaub getroffen hätte. Monsterpartie von Oswald, da muss sich Bolla ranhalten. Der Bua wurde so oft kritisiert und switcht Positionen wie im Kamasutra. Zugelassen haben wir wieder fast nichts. Das schaut nach Fußball aus. Bitte weiter so!“

