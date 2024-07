Das sagen die Rapid-Fans zum 2:1-Auswärtssieg gegen Wisla Krakau

Der SK Rapid gewann das Auswärtsspiel gegen Wisla Krakau 2:1 und feierte damit den ersten Sieg im ersten Pflichtspiel der neuen Saison. Wir wollen...

Der SK Rapid gewann das Auswärtsspiel gegen Wisla Krakau 2:1 und feierte damit den ersten Sieg im ersten Pflichtspiel der neuen Saison. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Da Oide Bimbo: „Erste Hälfte war mit dem neuen System eine sehr ansehnliche Leistung, nach dem dummen Ausschluss sind wir geschwommen, gegen die Krakauer geht das noch. Das schöne Spiel gibt es erst nächste Woche. Ich bin aber ganz zufrieden, trotz Unterzahl relativ trocken heruntergespielt. Sangare/Grgic funktionieren sehr gut, auch Raux-Yao mit Hoffmann ein gutes Duo. Jansson ein Traum.“

Lichtgestalt: „insgesamt vielversprechende Leistung, viele gute Ansätze. mit dem Glück des Tüchtigen ein wichtiger Sieg. Hoch Rapid!“

MarkoBB8: „War ganz ordentlich, teilweise noch ungeordnet aber die Richtung stimmt, die Rote hat uns aus dem Konzept gebracht.“

Fox Mulder: „Knapper dreckiger Auswärtssieg in Unterzahl gegen die Recken aus Krakau. Ich erwarte mir dennoch sowohl offensiv als auch defensiv etwas mehr für die nächsten Spiele.“

Wolti: „In Unterzahl gegen den Gegner hätten wir letzte Saison fix verloren. Die Phase vor dem Gegentreffer hat mir nicht gefallen, ansonsten bin ich mit der Leistung auswärts sehr zufrieden.“

wienerfußballfan: „Sieg in Unterzahl mit guter Leistung das gefällt. Sangaré fix verpflichtet, das gefällt sehr.“

sulza: „Neuzugänge machen Hoffnung. Trotzdem frage ich mich, wieso man defensiv bei EC-Auswärtsspielen regelmäßig so viele Chancen zulässt.“

thomasSCR: „Also Sangaré ist ein Wahnsinn, was der mit dem Ball kann ist schon beachtlich!“

Waldi_SCR: „Wir sind leider im Laufe der zweiten Halbzeit etwas zu passiv geworden, daher das Gegentor, aber war eh abzusehen nach der Roten. Sollten wir aber trotzdem packen mit der Ausgangslage im Rückspiel.“

The Wizzard: „Hofmann meiner Meinung nach übrigens mit einer guten Partie. Wenn ich jetzt nicht die Szene verwechsle, hat er zur Entstehung zum 0:2 sich gegen drei Gegenspieler im Tackling behauptet. Werde nie verstehen, warum immer so auf ihn draufgehauen wird.“

Lucifer: „Wir hatten gute und schlechte Phasen, Sangaré und Jansson sind enorm wichtig diese Saison, Jansson für mich jedoch statt Burgi nebst Bjelo, der wohlgemerkt eine feine Technik hat, wo nur die Abstimmung mit den anderen Offensivakteuren noch besser klappen muss. Bolla hebt ebenso die Qualität, wenngleich dieses Foul dumm war. Mit Schaub und Seidl hinter den Spitzen und dahinter Sangaré und Grgic könnte es die erste Saison seit langem werden, wo man keine Schnappatmung in der Defensivbewegung bekommt. Sonst bleibt nur noch zu sagen, dass man mehr Räume im letzten Drittel öffnen muss bzw. vorhandene konsequenter und schneller bespielen muss.“

Le_derp: „Gutes Spiel, vor allem mit zehn Spielern. Trotzdem eines nachlegen können. Passt so. Insgesamt sind wir gefühlt bei 75%, da ist überall noch Luft nach oben, ABER ich habe bei dem Kader das Gefühl, dass da was sehr Gutes entstehen kann.“

Gunner: „Wichtiger Sieg, mehr war im ersten Pflichtspiel auswärts in einem Hexenkessel nicht zu erwarten. Phasenweise in der ersten Hälfte wie schon gegen Milan richtig gute Phasen, wo man ahnen konnte, wohin das heuer gehen könnte. Flexibel im Positionsspiel, schönes Kurzpassspiel und wenig zugelassen, das macht schon Lust auf mehr. Raux-Yao, Sangaré, Jansson, und ich denke auch Beljo sind allesamt super Verstärkungen. Bollla wirkte dafür aber auch vor dem dummen Ausschluss schon bissl zu wenig fokussiert und schlampig aus meiner Sicht, ist aber auch erst eineinhalb Wochen im Training. Schade, dass man die Ballsicherheit nach dem 2:0 nur ein paar Minuten halten konnte, das war richtig gut, danach leider wieder die altbekannte Zitterei bei Führung. Daheim müssen und werden wir die denke ich schlagen, wir sind (11 gegen 11) schon klar besser.“

Adversus: „Wichtiger Auswärtssieg, beim Gegentor hat man leider wieder darum gebettelt. Wäre gut, wenn man das abstellen kann. Wie schon beim Spiel gegen Milan angemerkt, Jansson deutlich verbessert.“

Mecki: „Bei Sangaré sieht man was uns jahrelang abgegangen ist. Endlich scheint diese Baustelle behoben. Sehr schade, dass wir durch die Dummheit von Bolla (der sonst schon in Ordnung war) in der zweiten Halbzeit unsere Offensive nicht mehr so sehen konnten, die kann sehr viel Spaß machen die Saison, vor allem wenn die Automatismen dann besser greifen. Einige Situationen müssen wir noch besser ausspielen, da haben einige von uns etwas überhastet abgeschlossen oder eine falsche Entscheidung getroffen. Gerade Beljo hatte gute Laufwege die aber noch nicht erkannt und bespielt wurden. Das war das erste Pflichtspiel auswärts in einer unangenehmen Atmosphäre beim polnischen Cupsieger, mit neuer Formation und einigen neuen Spielern, dazu eine HZ in Unterzahl. Dafür war es schon voll in Ordnung.“

MaSTeRLuK1899: „Passt. Daheim mit 11 gegen 11 wird das ein ungefährdeter Aufstieg. Sangaré mit einer unfassbaren Leistung. Da kann man schon nach einer Partie sagen, dass der unser absoluter Königstransfer ist.“

Irony-Man: „Allererstes Pflichtspiel einer fast komplett neuen Mannschaft. Dabei eine Halbzeit in Unterzahl. Trotzdem ein Sieg. Glaube kaum eine österreichische Mannschaft hätte hier besser ausgesehen. Bin sehr zufrieden.“

Hyks: „Man hat in der ersten Halbzeit schon recht gut gesehen, warum wir Favorit auf das Weiterkommen sind. Offensiv gute Ansätze, an denen natürlich noch ein wenig gefeilt gehört, defensiv teilweise noch etwas wacklig. Die Rote Karte war natürlich völlig berechtigt und mich hat es eher überrascht, dass der Schiedsrichter zuerst nur Gelb gezeigt hat. Völlig übermotiviert von unserem ungarischen Debütanten. Hoffentlich fasst er nicht eine allzu lange Sperre aus. Das Tor von Jansson war fein gemacht. Man sah schon im Testspiel gegen Milan, dass er unbedingt will. Gefällt mir gut. Hie und da noch die Abstimmung ein wenig verbessern, dann könnte er uns viel Freude bereiten. Das 2:0 für uns zu einem super Zeitpunkt als man dachte, dass Wisla jetzt dem Ausgleich näher sei. Das dann danach ein wenig das Tempo rausgenommen wird unsererseits war zu erwarten. Das Gegentor unglücklich. Insgesamt ein guter Start. Falls es im Rückspiel nicht mit dem Teufel zugehen sollte, werden wir die Hürde locker schaffen. Daheim vor unseren Fans, werden die Jungs nichts anbrennen lassen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Dafür war meiner Meinung nach der Qualitätsunterschied doch oft erkennbar.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Auswärtssieg des SK Rapid gegen Wisla Krakau.