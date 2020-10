Das sind die möglichen EL-Gegner von Rapid, LASK und WAC!

Der österreichische Fußball darf sich über vier Teams in europäischen Gruppenphasen freuen. Mit dem sensationellen 4:1-Sieg des LASK bei Sporting Lissabon sind nun auch...

Der österreichische Fußball darf sich über vier Teams in europäischen Gruppenphasen freuen. Mit dem sensationellen 4:1-Sieg des LASK bei Sporting Lissabon sind nun auch drei Starter in der Europa League fix.

Red Bull Salzburg kennt seit gestern seine Gegner in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Bayern München, Atlético Madrid und Lokomotiv Moskau werden im Laufe des Herbsts auf die Roten Bullen treffen. Der LASK, Rapid und der Wolfsberger AC erfahren heute ab 13 Uhr ihre Gegner in der Gruppenphase der Europa League.

Rapid in Topf 2

Durch das Favoritensterben im Playoff der Europa League rutschte Rapid recht deutlich in den zweiten Topf. Die Hütteldorfer ersparen sich damit unter anderem Gegner wie Leicester City, Dinamo Zagreb, Real Sociedad oder PAOK Saloniki, die nun im selben Topf sind. Für den LASK und den WAC sind diese jedoch mögliche Gegner.

LASK in Topf 3

Der LASK befindet sich im dritten Topf und damit im selben wie beispielsweise der AC Milan, Granada CF, Feyenoord, die Glasgow Rangers oder Hoffenheim. Allgemein ist der dritte Topf heuer absolut hochkarätig besetzt.

Wolfsberg in Topf 4

Der Wolfsberger AC ist eines der am schlechtesten gesetzten Teams und damit in Topf vier – unter anderem mit Lille, Nizza und Sivasspor. Die drei österreichischen Klubs können wie immer in der Gruppenphase nicht gegeneinander gelost werden. Topf eins ist der einzige ohne Österreicher-Beteiligung und beinhaltet klingende Namen wie Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica oder Leverkusen.

Quelle: Bert Kassies