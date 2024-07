Das sind Rapids mögliche Gegner in der 3. Europacup-Qualifikationsrunde

Der SK Rapid trifft diese und nächste Woche im Rahmen der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation auf Wisla Krakau. Nun stehen die möglichen Gegner in...

Der SK Rapid trifft diese und nächste Woche im Rahmen der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation auf Wisla Krakau. Nun stehen die möglichen Gegner in der 3. Runde fest. Wir geben euch einen Überblick.

Der SK Rapid steigt in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League ein. Um in eine Europacup-Gruppenphase zu gelangen, müssen die Hütteldorfer zumindest zwei von drei Qualifikationsrunden gewinnen. Sollte der SK Rapid gegen Wisla Krakau verlieren, spielt man in der 3. Qualifikationsrunde in der Conference League weiter und muss anschließend das Playoff-Spiel überstehen.

Bei einem Weiterkommen gegen Wisla Krakau spielt man in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League weiter. Bei einem Sieg ist man fix in einer Gruppenphase, da bei einem Ausscheiden im Europa-League-Playoff ein Gruppenplatz in der Conference League garantiert wird. Bei einer Niederlage wartet ein Playoff-Spiel zur Conference-League-Gruppenphase auf die Grün-Weißen.

Die Hütteldorfer sind in der 3. Qualifikationsrunde gesetzt, erwischten allerdings keine einfachen Gegner, wie wir gleich sehen werden.

Die möglichen Gegner in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation

Es gibt acht mögliche Teams, auf die der SK Rapid in der Europa League Qualifikation treffen kann.

Bei diesen drei Duellen ist der Gewinner der mögliche Gegner der Hütteldorfer:

MFK Ružomberok (SVK) – Trabzonspor (TUR)

Kilmarnock FC (SCO) – Cercle Brügge (BEL)

Panathinaikos (GRE) – FC Botev Plovdiv (BUL)

Dazu kommt noch der Verlierer des Champions-League-Qualifikationsspiels:

FC Lugano (CH) – Fenerbahce (TUR)

Damit steht fest, dass der SK Rapid als gesetzte Mannschaft im Falle eines Aufstiegs gegen Wisla Krakau kein einfaches Los erwarten wird. Trabzonspor, Cercle Brügge, Panathinaikos und Fenerbahce haben allesamt ein deutlich höheres Budget und dementsprechend auch einen wesentlich teureren Kader. Sollten sich in den oben genannten Duellen jeweils die Favoriten durchsetzen, dann wäre der FC Lugano wahrscheinlich das angenehmste Los, wobei die Schweizer etwa auf Augenhöhe mit dem SK Rapid sein dürften.

Die möglichen Gegner in der 3. Runde der Conference-League-Qualifikation

Sollte der SK Rapid verlieren allerdings gegen Wisla Krakau verlieren, dann befindet man sich in der 3. Runde der Conference-League-Qualifikation und würde auf den Gewinner der folgenden Paarungen treffen.

KAA Gent (BEL) – Víkingur (FRO)

Djurgården (SWE) – FC Progrès Niederkorn (LUX)

Vitória Guimarães (POR) – Floriana FC (MLT)

Breiðablik (ISL) – FC Drita (KOS)

FK Sarajevo (BIH) – FC Spartak Trnava (SVK)

Gegen eine dieser Mannschaften würde auch die Wiener Austria treffen, sollte sie das Qualifikationsspeil gegen Ilves Tampere aus Finnland gewinnen. Hier sind wohl die KAA Gent und Vitoria Guimarães die unangenehmsten Gegner.