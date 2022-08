Die Kommentare der Austria-Fans vor dem Fenerbahce-Rückspiel

Die Wiener Austria steht nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen Fenerbahce vor einer sehr schwierigen Aufgabe im Rückspiel in Istanbul. Rechnen sich die Fans...

Die Wiener Austria steht nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen Fenerbahce vor einer sehr schwierigen Aufgabe im Rückspiel in Istanbul. Rechnen sich die Fans Chancen aus? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

seldom: „Fenerbahce wird uns übelst unterschätzen, wir machen ein frühes Tor, Fenerbahce beginnt zu zittern und alles ist wieder möglich.“

veilchen27: „Eigentlich eine herrliche Ausgangslage. Für nahezu jeden Spieler unseres Kaders das Spiel seines Lebens, was Kulisse/Zuseherzahl anbelangt. Zugleich aber null Druck, weil keiner mehr den Aufstieg erwartet und wir dennoch in einer Gruppenphase sind, mit der jeder gut leben kann. Also können wir relativ befreit aufspielen, einen mutigen Auftritt hinlegen und uns möglichst teuer verkaufen. Vielleicht gelingt uns ja ein schnelles Tor, dann könnte man sogar auf mehr spekulieren und Fenerbahce nervös machen. Eine Verlängerung wäre trotzdem nicht erstrebenswert mit Blick auf Klagenfurt keine 70 Stunden später. Angesichts des extremen Programms, das in den nächsten Wochen wartet, wären dieses Spiel und das Cupspiel vs. Siegendorf die besten Möglichkeiten, um ein wenig zu rotieren. Andererseits sehe ich am Donnerstag dafür eigentlich nicht so den Anlass. Braunöder, Fischer, Martins & Co. brennen sicher darauf vor so einer Kulisse zu spielen und haben sich das auch verdient. Auch könnte eine Rotation ein unangenehmes Ergebnis bedeuten. Ich würde also mit der A-Elf auflaufen, vielleicht ein paar Stammspieler nach ca. 60-70 Minuten rausnehmen und schonen, dafür dann im letzten Drittel des Spiels ein paar jungen Spielern (z.B. Vucic, Kreiker) dieses Erlebnis vergönnen.“

ooeveilchen: „Wir werden 30 Minuten brav mitspielen, aus einem Konter oder Standard ein Tor bekommen, im Anschluss vollkommen auseinanderfallen und 0:4 untergehen.“

pramm1ff: „Wenn wir gegen Fener nicht rotieren, wann dann? Es wird kein einziges weniger wichtiges Spiel mehr geben bis zur Winterpause, sofern wir nicht eine bedeutungslose 6. Runde in der ECL kassieren. Da wäre es mir als Trainer herzlich egal, wer wie sehr auf das Spiel brennt, sofern das tatsächlich so ist, sondern würde lieber sogar einigen Spielern die Reisestrapazen ersparen und sie zu Massage/Regeneration etc. daheimlassen. Die Spieler müssen auf jede Runde in der Liga brennen und auf die Gruppenspiele in der ECL. Ihre Chance gegen eine EL-Mannschaft hatten sie und haben einen Erfolg im Rückspiel denkbar unrealistisch gemacht, dass man nun eben bedenkenlos rotieren kann.“

johnfive: „Keine Verletzungen und keine Sperren bitte. Positiv: Angsthasenfußball bringt dort nix, man kann befreit aufspielen.“

fermin: „Sehe ich auch so, das ist die einzige absolute „Wurscht“-Partie in den nächsten Wochen. Und im Gegensatz zu Wolfsberg erwartet uns eine komplett ausgeruhte Klagenfurter Austria am Sonntag.“

ViolettErlaa: „Ich würde da mit einer kompletten „B-Elf“ auflaufen. Spielern wie Keles, Polster, Kreiker, Vucic, eventuell sogar Drame eine Chance geben sich zu beweisen. Ich glaub das Hinspiel hat gezeigt, dass wir noch nicht reif für die EL sind. Dann lieber mal in der ECL spielen und dort schauen, dass wir überwintern.“

frastei: „Also dieses Rückspiel ist ein sehr schwieriges Spiel. Soll man sich wirklich Siegchancen ausrechnen und danach handeln oder soll man es irgendwie hinter uns bringen, ohne eine Abfuhr zu erleiden. Realistisch ist eine Qualifikation für die EL eher sehr gering. Ich beneide Manfred Schmid wirklich nicht. Ich erwarte mir eigentlich nix und hoffe in erster Linie, dass sich kein Spieler verletzt. Weiters hoffe ich, dass es keine Abfuhr gibt, weil die Türken nach dem 2:0 Sieg nicht unbedingt mit der stärksten Formation spielen. Bin sehr gespannt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Rückspiel der Austria gegen Fenerbahce.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!